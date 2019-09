GUÍA VAVEL: Premios Emmy 2019. Mejor actor y actriz de reparto en comedia

Comienza la cuenta atrás para los premios más importantes de la televisión. El 22 de septiembre (madrugada del 23 en España) se celebrará la edición número 71 de la Gala de los premios Emmys, en la cual se dará a conocer lo mejor de la pequeña pantalla. Incluido en lo mejor de la gala, se encuentran los nominados a mejor actor y actriz de reparto en la categoría de comedia:

Mejor actriz de reparto en comedia

Sarah Goldberg (‘Barry’)

La escena por la que Goldberg podría recibir el premio es por un monólogo de dos minutos con la cámara en un plano fijo, sin cortes y cerrado, en el cual Sally nos deleita con la inmensidad de emociones que está sintiendo. Esta es una escena con la que se ganan premios, por lo que no podría haber escogido mejor. Hablamos del séptimo episodio de la segunda temporada titulado ‘The Audition’.

Fuente: HBO

Sian Clifford (‘Fleabag’)

Clifford ha optado por el tercer episodio de la segunda temporada de la producción audiovisual, el cual, corresponde a su mejor apuesta, ya que el capítulo cuenta con una escena muy potente, que corresponde a un momento de honestidad inesperado. En ella, se aprecia a Claire (Clifford) ilusionada, graciosa e incluso frustrada debido a que es la responsable de un gran evento, de ahí que tenga tantos sentimientos encontrados.

Olivia Colman (‘Fleabag’)

En su caso, Olivia ha escogido el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie, en el cual protagoniza un flashback en el que dice en hasta cinco ocasiones que siempre va a estar con Fleabag y Claire, algo gracioso dado el contexto y lo que sabemos del futuro de la trama. Es una de las actrices favoritas para obtener el galardón según el sitio Gold Derby.

Fuente: Amazon Prime Video

Betti Gilpin (‘GLOW’)

Gilpin tiene la oportunidad de demostrar en apenas media hora toda la complejidad de su personaje en el episodio titulado ‘Mother of All Matches’. Debbie está frustrada y sobrepasada por todo y con un complejo de mala madre. Le cuenta su vida a desconocidos, bebe, fuma, canta Home on The Range en su salón y cumple en el trabajo, porque, a pesar de todo, debe continuar, aunque se castiga más de lo que debería.

Fuente: Netflix

Marin Hinkle (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

El episodio escogido corresponde al primero del segundo ciclo de la serie, el cual se titula ‘Simone’, la trama de Rose es de lo mejor del inicio de la temporada. Hinkle tiene la oportunidad de brillar interpretando un monólogo en la cocina, hablando en francés y desarrollando un conflicto con el que todos podemos sentirnos identificados. Su frase célebre “I missed me too”, es lo mejor de la serie.

Alex Borstein (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Borstein ha elegido el noveno episodio que lleva por título ‘Vote for Kennedy, Vote for Kennedy’, en el que, además de divertida -como suele estar- tiene un momento más personal e íntimo, ya que en el episodio lucha como una madre coraje por defender a su representada, aunque al final sufre una decepción.

Al igual que Coldman, Borstein es una de las actrices favoritas para obtener el premio este año según Gold Derby.

Fuente: Amazon Prime Video

Kate McKinnon (‘Saturday Night Live’)

Su talento es algo indiscutible que vemos reforzado en el capítulo ‘Host: Liev Schreiber’, uno muy destacable de la serie. En el cold opening del programa hace una divertida parodia de Jeff Sessions, recogiendo sus cosas para dejar su trabajo en la Casa Blanca. Destacamos su peculiar interpretación de Someone Like You de la cantante Adele.

Anna Chumsky (‘Veep’)

En el episodio ‘Pledge’, la actriz tiene tres escenas que la han llevado a la nominación: una en la que demuestra que conoce sus derechos, otra en la que los defiende y una escena final en la que obtiene un reconocimiento, en forma de oferta laboral, aunque no la oferta esperada. Es, probablemente, su mejor episodio de las siete temporadas que tiene la serie.

Fuente: HBO

Mejor actor de reparto en comedia

Anthony Carrigan (‘Barry’)

Podemos verlo en la serie luciéndose en cada escena en la que participa. Ha decidido escoger el episodio ‘Past=Present x Future Over Yesterday’, a partir de entonces se entera de que Barry no ha cumplido su encargo y protagoniza escenas como esa mítica en la que vomita y luego baila por la emoción de la anticipación, dando origen a un importante y famoso gif.

Fuente: HBO

Stephen Root (‘Barry’)

Root, por su parte, ha escogido el episodio de final de la segunda de temporada titulado ‘Berkman>Block’, un capítulo cuya estructura hace que tenga momentos espectaculares tanto en su inicio como en su cierre. En el inicio destaca una pistola que no puede disparar y que cambia por un susurro, mientras que en el final se retoma la misma escena. Entre esos dos momentos hay una huida, miedo y, como no, espacio para la comedia.

Henry Winkler (‘Barry’)

El cuarto episodio, titulado ‘What?’, fue el escogido, y es clave para entender la relación entre Barry y Mr. Cousineau y, por lo tanto, crucial para el final de la temporada. Winkler actúa como figura paternal de su hijo y su alumno, dándole un importante y valioso consejo a Barry, palabras inteligentes y cariñosas que calan. El personaje también brilla por sus frases cómicas en esta misma escena.

Fuente: HBO

Alan Arkin (‘The Kominsky Method’)

Pasamos a otro nominado y a otra serie, en esta ocasión, Arkin ha escogido el segundo episodio de la temporada, ‘An Agent Grieves’, en el cual tiene dos escenas increíbles que le han ganado la nominación, una de ellas se trata de un monólogo improvisado en la escuela de Sandy, mientras que la otra la conforman una serie de palabras que le dedica a su mujer en el funeral.

Tony Shalhoub (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Este aclamado actor es el claro favorito de los expertos. Esta serie es la única comedia real de la categoría, y la interpretación de Shalhoub en el episodio ‘We´re Going to The Catskills’, es impecable. Su personaje se encuentra en uno de sus mejores momentos y se pasa un poco con el alcohol, algo que da lugar a un momento muy divertido. Aunque para divertidas sus rutinas calisténicas al amanecer.

Fuente: Amazon Prime Video

Tony Hale (‘Veep’)

En cada escena, siempre que había posibilidad de un gag, ahí estaba Gary. El episodio escogido es el séptimo de la última temporada emitida, y es uno en el que la presencia de Gary, el personaje de Hale, no es tan significativa como en otros, como el de la fiesta en casa de sus padres, pero incluye dos grandes momentos del personaje: uno tras bambalinas y otro que protagoniza en solitario en el flashforward.