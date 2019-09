Top próximos estrenos - Otoño de 2019 en España

Joker, La familia Addams, Frozen II, 'Maléfica: maestra del mal, Zombieland: mata y remata, Terminator: destino oscuro, Géminis, Doctor Sueño... ¿No es maravilloso?

Obviamente, el cine no se acaba aquí. Hay más mundo detrás de estos grandes blockbusters del cine actual. Películas españolas, made in Spain, auténticas obras de nuestras tierras como 'El crack cero', la vuelta de Jose Luis Garci a la dirección. O 'Mientras dure la guerra', de nuestro queridísimo Alejandro Amenábar o 'Varados', el último documental de Helena Taberna sobre la espera de los refugiados que aguardan en Grecia y el Mar Mediterráneo en busca de alguna señal de acogida.

En Octubre, Joker (por supuesto), 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen con la premiada Marta Nieto y su reciente éxito en Venecia y 'Géminis', del visionario director de La vida de Pi Ang Lee, progonizada por Will Smith

Y en noviembre, tres bombas: 'Frozen 2', 'Los Ángeles de Charlie' y 'Midway', de Roland Emmerich, director de películas tan llamativas y atemporales como como 'Independence Day', 'El Patriota' o la apocalípitica '2012'.

Aquí, una lista de lo que se nos viene encima

Estrenos 20 de Septiembre : 'Ad Astra', 'Downton Abbey', 'Blinded by the Light', 'Ghostland', 'Manou', 'Misión Katmandú' y 'Barcelona 1714'

Estrenos 27 de septiembre : 'Mientras dure la guerra', 'Rambo: Last Blood', 'Hasta siempre, hijo mío', 'El papel de sus vidas', 'Bienvenidos al barrio', 'Agur Etxebeste!', 'Señor' y 'Hous3'

Estreno 2 de Octubre : 'Roger Waters: Us + Them'

Estrenos 4 de octubre : 'Joker', 'Summerland', 'El crack cero', 'Amazing Grace', 'Fourmi', 'Curiosa', 'Varados', 'El Rey Burro', 'Cuernavaca' y 'Tabaluga y la princesa de hielo'

Estrenos 9 de octubre : 'Géminis', 'Día de lluvia en Nueva York', 'La luz de mi vida', 'Abominable', 'Noche de bodas', 'Paradise Hills', '@buelos' y 'Lo que arde'

Estrenos 18 de octubre : 'Maléfica: maestra del mal', 'Zombieland: Mata y remata', 'El asesino de los caprichos', After the Wedding', 'One Piece: Estampida', 'Retrato de una mujer en llamas', 'Harvie y el museo mágico', 'Comportarse como adultos' y 'Primeras soledades'.

Estrenos 25 de octubre : 'El silencio de la ciudad blanca', 'Parásitos', 'La familia Addams', 'El jilguero', 'Secretos de Estado', 'El viaje de Marta', 'Día de muertos', 'La directora de orquesta' y 'Hitler's Hollywood'.

Estrenos 31 de octubre : 'Terminator: Destino oscuro', 'Doctor Sueño', 'La trinchera infinita', 'La oveja Shaun. La película', 'Los Rodríguez y el más allá', 'Sorry We Missed You', 'My Dog Stupid' y 'You Go My Head'

Estrenos 8 de noviembre : 'Adiós', 'Ventajas de viajar en tren', 'Pequeñas mentiras para estar juntos', 'Rémi', 'Detective Conan: El puño de zafiro azul', 'Las niñas bien', 'Amundsen' y 'El cerro de los dioses'

Estrenos 15 de noviembre : 'Frozen 2', 'A Beautiful Day in the Neighborhood', 'Intemperie', 'Estafadoras de Wall Street', 'Los miserables' y 'El joven Ahmed'.