El Coca-Cola Music Experience triunfa pasado por agua

Para este 2020, el Coca-Cola Music Experience se reinventó por completó y les salió de maravilla. Era una apuesta arriesgada pero el éxito conseguido en los años anteriores ha ayudado a inclinar la balanza. Pasaban de tener un único día de música a dos jornadas completas y de llenar un arena a completar el aforo de un espacio de festival, el mismo donde se celebra el MadCool, pero se dice que quien no se arriesga no gana... ¡y ni la lluvia fue capaz de frenar la ilusión e impedir que los fans disfrutaran de 22 horas de música en directo!

Una semana antes de que sonara el pistoletazo de salida las entradas ya se habían agotado lo que supuso que un total de 45.000 personas se reunieran entre el viernes 13 y el sábado 14 de septiembre en el Recinto Valdebebas para disfrutar de 45 artistas, tanto nacionales como internacionales, de categorías pop, género urbano y lo más actual de la música latina. El público asistente, en su mayoría adolescentes, ha vibrado, saltado y disfrutado con los más de 20 conciertos diarios que han tenido lugar entre las 13.00 y las 23.45.

La música como gran protagonista

El cartel aseguraba variedad y muchos estilos musicales así como varias colaboraciones. Entre los artistas nacionales destacaron muchos ex-concursantes del programa televisivo Operación Triunfo, como por ejemplo Alfred, Agoney, Roi, Natalia Lacunza, Famous, Miki Núñez o Alba Reche, quien aprovechó para lanzar su single debut, "A Cuchillo".

Miki en el escenario del Coca-Cola Music Experience | Foto: Prensa del CCME

El bloque final de la noche del viernes estuvo repleto de sonidos pop de música en inglés, con Don Patricio como infiltrado. La primera actuación fue el grupo británico Clean Bandit que tocaron varios de sus grandes éxitos como "Symphonie" o "Rockabye". Seguidos del americano Austin Mahone, que sacó al escenario a Abraham Mateo para tocar juntos "Háblame Bajito". La siguiente en salir a escena fue Anne Marie, quien hizo bailar y saltar a todo el público con canciones como "Friends" y "2002". Para a continuación cambiar el ritmo para meter un poco de música latina con Don Patricio y su "Contando Lunares".

El último artista de la noche del viernes fue uno de los más esperados del festival, el británico Liam Payne, componente de una de las boybands más exitosas de los últimos tiempos, One Direction. Liam aún no ha sacado su álbum debut en solitario pero si ha lanzado un EP y varios singles, por lo tanto tiene repertorio para cubrir las diez canciones que le correspondían. Tocó varios de sus temas nuevos como "Bedroom Floor" y "Strip That Down", pero también se ocupó de crear cierto momento de nostalgia entre las directioners presentes en el festival al cantar "Little Things" y "Drag Me Down".

El sábado por la noche supuso la vuelta a los escenarios de Louis Tomlinson para dar su primer concierto como cabeza de cartel desde que One Direction decidiera tomarse un descanso como grupo para que los componentes exploraran sus propias carreras en solitario. El británico ha sacado ya cinco canciones al mercado, pero aún se sigue esperando su álbum debut aunque parece ser que está al caer. Louis sorprendió con un setlist en el que cantó cuatro canciones inéditas que nadie había escuchado hasta la fecha, una cover de "Mr Brightside" de The Killers, dos canciones de One Direction, "Steal My Girl" y "Little Black Dress", y tres de los sencillos que ya había lanzado hasta el momento.

¡¡Louis Tomlinson cantando sobre el escenario del #CCME!! @CocaCola_es ⬇️⬇️ ¡Menudo ambientazo! Habit - Louis Tomlinson ⭐️ pic.twitter.com/aZJyKlqIfi — Música VAVEL (@Musica_VAVEL) September 14, 2019

A continuación, el festival fue testigo de una reunión inédita: Morat, Lalo Ebratt, Lola Indigo y Natalia Lacunza se juntaron por primera vez para cantar "Sensación de Vivir", el gran hit de Coca-Cola. Para terminar con cada uno de los conciertos de los cuatro en solitario, con Morat cerrando el festival.

La realidad es que el Coca-Cola Music Experience 2019 a pesar de haber estado totalmente pasado por agua ha sido una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Dos días completos de música en directo en pleno Madrid siempre es bienvenido y ahora solo queda esperar doce meses para la décima edición del festival que esperemos tenga lugar el año que viene por estas fechas.

Compromiso con el medio ambiente

Además, el festival, respaldado por la marca Coca-Cola, ha mantenido su compromiso con el entorno para reducir al máximo el impacto mediomabiental provocado por el CCME. Las medidas han pasado por fomentar el reciclaje, el uso de vasos reutilizables y bicicletas eléctricas o la instalación de un Bar Solar 100% autosuficiente, entre otras.