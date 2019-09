GUÍA VAVEL: Premios Emmys 2019. Mejor actor y actriz de reparto en serie limitada o película de televisión

Otra de las grandes categorías de los premios americanos es la de mejor actriz y actor de reparto en miniserie. Este año, la producción de Netflix When They See Us, marca presencia con dos nominados por categoría. A continuación vamos a contaros quienes son los postulantes al galardón.

Mejor actriz de reparto en miniserie

Patricia Arquette (The Act)

La serie, que cuenta con ocho capítulos, es una mezcla entre una historia de cuento y una terrorífica, donde una madre maltrata psicológicamente a su hija. Patricia Arquette interpreta a Dee Dee Blanchard, una madre con 'Síndrome de Munchausen por poderes', más conocido como una patología mental y una forma de maltrato infantil, en la que el cuidador del niño, en este caso la madre, inventa malestares falsos o provoca síntomas reales para que parezca que su hijo está enfermo. Y así es como en la serie, Dee hizo creer a todo el mundo que su hija Gypsy (Joey King) padecía una enfermedad terminal. Sin duda, una actuación estelar por ambas partes.

Emily Watson (Chernobyl)

Chernobyl es la gran revelación de la temporada, y así ha quedado claro en sus nominaciones a los Emmys. En este caso, la actriz británica, Emily Watson, interpreta a una física nuclear que trata de averiguar las causas que originaron el catastrófico accidente de Chernobyl en Ucrania en 1986.

Margaret Qualley (Fosse / Verdon)

La actriz regresaba a la pequeña pantalla, tras participar en The Leftovers. En esta ocasión Qualley interpreta a Ann Reinking, una ex aspirante a bailarina de ballet y una especie de fanática de Fosse (Sam Rockwell), con el que acabará manteniendo una relación secreta.

Patricia Clarkson (Sharp Objects)

La actriz Patricia Clarkson interpreta a la madre de Camille Preaker, personaje encarnado por Amy Adams, con la que tiene una relación bastante tóxica. Sin duda, Clarkson, da vida a la que puede considerarse una de las peores madres de la ficción televisiva. Su interpretación más que redonda y las dinámicas que tiene con la protagonista, hacen que todo funcione de maravilla. Una nominación más que merecida.

Marsha Stephanie Blake (When They See Us)

Esta es la primera nominación para Marsha en los premios Emmys. En esta miniserie de Netflix interpreta a Linda McCray, la madre de Antron, uno de "Los cinco de Central Park". Un actuación cruda, realista y que sin duda se merece dicha nominación.

Vera Farmiga (When They See Us)

La actriz más que consagrada, interpreta a Elizabeth Lederer, la fiscal del distrito y abogada, y que junto a su supervisora, la jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Linda Fairstein defendieron a la víctima del caso.

Mejor actor de reparto en miniserie



Stellan Skarsgard (Chernobyl)

El consagrado actor sueco interpreta a Boris Shcherbina, un miembro del Comité Central del Partido Comunista de la URSS y vicepresidente del Consejo de Ministros. Tuvo que gestionar la crisis de Chernobyl por encargo personal de Mijail Gorbachov. Tras negar de primeras la gravedad de la situación, Shcherbina tuvo que admitir la catástrofe y acabó ordenando la evacuación de Prypiat 36 horas después de la fatídica explosión.

Paul Dano (Escape at Dannemora)

El actor interpreta en este drama carcelario a Sweat, un joven preso perdido en la vida, que pronto estará bajo las alas de Matt, personaje interpretado por Benicio del Toro, un anciano y el padrino de la prisión.

Ben Whishaw (A Very English Scandal)

El actor inglés interpreta a Norma Scott, un joven que se topará en la vida de Jeremy Thorpe, personaje interpretado por Hugh Grant. Ambos se conocerán en unos establos durante unas vacaciones. La atracción será inmediata pero la época y los problemas complicaran su relación. Por ello, Thorpe le da un trabajo y un piso donde poder verse. Ben hace un papel envolvente con un coraje descomunal, con el que te atrapará desde el primer momento.

Asante Blackk (When They See Us)

Este joven actor interpreta a Kevin Richardson, uno de los adolescentes, perteneciente a "Los cinco de Central Park" que se encontraba aquella noche en Central Park, cuando una joven fue brutalmente atacada

John Leguizamo (When They See Us)

El actor colombiano opta en esta categoría por su papel de Raymond Santana, el padre de uno de los jóvenes acusados.

Mickahel K. Williams (When They See Us)

El actor estadounidense también está nominado por la serie When They See Us, junto a sus otros compañeros. En este caso interpreta a Bobby McCray, el padre del joven acusado Antron McCray.

