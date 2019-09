Nuevas promesas

Es el caso de María, una chica que empezó en 2017 el uso de las redes con un market de joyitas handmade.

Esta chica lleva ya tres años en las redes, siendo una de las muchas chicas que se han unido a este mundo de hacer de tu mayor hobbie, un trabajo. Lo que la hace diferente a los demás, es su estilo. Hemos tenido el gusto de hablar con ella y de hacerle unas preguntas para vosotros, y así descubrir que se esconde tras el nombre MERAKI. Una inspiración para todos aquellos que quieren empezar desde cero explayando su pasión y creatividad en el mundo de la moda.

P: ¿Desde cuándo empezaste con el mundo de las joyitas y con qué motivo?

María: Si hablamos de ‘empezar’ tengo que estrapolarme a cuando era muy muy pequeña. Siempre me han encantado las joyitas, hacerme mis propios complementos, así que mis inicios fueron bastante tempranos.

P: ¿Es duro empezar en este mundillo y ganar beneficios?

María: Más que duro, se requiere mucha constancia y trabajo, ¡hay que reinventarse e innovar constantemente!

P: ¿De dónde sacas las ideas para tus creaciones?

María: Mentiría si te digo que saco las ideas siempre del mismo sitio, creo que todo lo que nos rodea nos inspira en cierto modo. Un viaje, una peli, revistas, fotografías.. en un mundo tan visual como en el que vivimos es fácil inspirarse en cualquier lugar.

Joyitas // foto: @merakiheartmade

P: Llegó un momento donde tus seguidores te pidieron fotos de tus looks ¿qué pensaste al saber que a tanta gente le gusta tu estilo?

María: La verdad que me sorprendió, no considero tener un estilo demasiado especial, simplemente me pongo lo que me gusta, con lo que me sienta cómoda y yo misma. Solo me apunto a las tendencias que me convencen. Si es cierto que muchas veces se saca más inspiración de looks normales, de la calle, que de cualquier pasarela, así que si puedo inspirar mínimamente a la gente con mis fotos pues seguiré subiéndolas.

P:¿En quién o qué te inspiras a la hora de vestir?

María: No tengo una referencia icónica, pero en el panorama español mi ‘influencer’ favorita en todos los sentidos es Itziar Aguilera, tanto su estilo a la hora de vestir, a la hora de ver la vida y los valores tan positivos que transmite para con el mundo me parecen admirables.

Joyitas // foto: @merakiheartmade

P: ¿Te dedicarias al diseño y moda en un futuro a nivel profesional?

María: Siempre digo que mi vocación es la arqueología, es lo que he estudiado y me encanta desde pequeña, pero es cierto que el mundo joyitas "handmade-artesanía- packaging-markets" me llena muchísimo desde que empecé hace más de dos años, así que no lo descarto. Creo que lo importante es que hagas lo que hagas, que te haga feliz.

P: ¿Es difícil compaginar este trabajo, con los estudios y la vida social?

María: Pienso que es cuestión de organizarse, aunque te confieso que le echo muchas horas, porque me gusta claro, sarna con gusto no pica.

P: Dentro de este boom del mundo de las joyitas, ¿qué crees que es lo que te hace diferente a las demás?

María: En mi opinión, hay tres pilares fundamentales que intento cuidar al máximo: el trato al público, la originalidad de las piezas y la constancia. Que la gente pueda encontrar piezas diferentes, asequibles a través de una experiencia agradable.

Conjunto // foto: @merakiheartmade

P: Define tu estilo en una palabra.

María: M E R A K I - (hacer algo con creatividad, dejando un poco de tu esencia en aquello que haces).

P: ¿Partiendo de la base de que estamos en un mundo que está cambiando de mentalidad, y sobre todo los cánones de belleza. ¿Qué crees que puede aportar la moda a este cambio?

María: El papel de la moda en estos procesos de cambios me parece brutal. La moda nos rodea en nuestro día a día: tiendas, televisión, internet, revistas, en la calle. La imagen que proyecta cala en nuestros subconscientes y acabamos normalizándola, por ello es importante que sea una imagen sana en la que [email protected] nos veamos [email protected].

Conjunto // foto @merakiheartmade

P: ¿Para qué ocasiones podriamos ponernos tus joyitas? Para el día a día o más para ocasiones especiales?

María: La verdad es que me gusta crear joyas para todo tipo de ocasiones, tengo piezas más discretas para usar en el día a día y otras más llamativas para ocasiones más especiales.. Aunque personalmente me encanta mezclar, un look más de diario con unos pendientes más sofisticados por ejemplo.

P: ¿Cuál es más o menos el proceso de diseño y producción de tus joyas?

María: Depende de la pieza pero, en general, establezco la temática y colores de la colección y empiezo la búsqueda de materiales que se adapten a la idea que tengo. Una vez conseguidos empiezo a mezclar las piezas hasta que me gusta el resultado. Es ensayo y error en muchos casos. Más bien, "ensayo error ensayo error ensayo error ensayo error ensayo error ensayo -acierto".

P: ¿Qué le dirias a alguien que quiere llevar a cabo un proyecto de moda?

María: Primero darle mucho ánimo y motivación, y que no deje que nadie le quite la ilusión. Y como consejo personal, sobre todo, que no copie, que busque un estilo propio y lo defienda. Al final nadie te va a recordar por hacer lo mismo que otros.