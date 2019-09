Entrevista. Nil Moliner: "La música es una manera de afrontar todos los problemas y seguir adelante"

El cantante catalán Nil Moliner tiene una energía positiva y una alegría que resultan contagiosos. Crea música de esa que es capaz de alegrar el día a cualquiera. ¡Y este 2019 está siendo su año! Ya ha publicado varios singles y parece ser que su álbum debut está a la vuelta de la esquina... De esto y mucho más hemos hablado tras su concierto en el Coca-Cola Music Experience, su directo más grande hasta la fecha... Sigue leyendo para no perderte ninguna de sus últimas novedades.

Pregunta: Enhorabuena por el concierto de hoy, la verdad es que ha salido genial...

Respuesta: Ha sido una locura. Yo tenía un poco de miedo porque nunca he tocado en un sitio tan grande y me lo he pasado muy bien. Ha sido muy bonito, muy corto y he salido con ganas de más. Y es lo que decía que a lo mejor me cuelo ahora con los otros conciertos.

P: Entonces lo ha disfrutado.

R: Muchísimo. Estoy con la adrenalina aquí a flor de piel.

P: Este año ha sacado ya varios singles, ¿está contento con la acogida que han tenido por el público?

R: Súper contento. Ha sido una locura. Nunca me esperaba que una canción pudiera ser recibida por tanta gente y es como ¡que fuerte que la gente la haga suya y la cante en los conciertos! Es una locura, muy bonito.

P: En marzo dijo que tenía ganas de enseñar el disco entero pero aún no hay fecha de lanzamiento ni nada… ¿Nos puede contar algo?

R: Sabemos que va a haber disco y supongo que no dentro de mucho. Es todo lo que puedo decir.

P: Sus canciones en general son muy alegres y de muy buenas vibraciones, sin embargo el último tema que has lanzado muestra a un Nil Moliner un poco diferente. ¿Le gustaría sacar alguna canción más de ese estilo?

R: Lo que pasa es que yo escribo sobre cosas que me pasan, que siento, que me cuentan y cada canción, cada letra tiene su banda sonora. Así que voy haciendo canciones sin pensar hacerlas animadas o lentas o baladas. Yo voy componiendo canciones y como van saliendo... Así que no me planteo hacer canciones de un estilo u otro.

P: Justo ayer salió la versión con Dani Fernández de “Soldadito de Hierro”. ¿Qué le hizo pensar en él para esta colaboración?

R: Dani es de esas personas que cuando las conoces bien te enamoras de ellas y se convierte no en un amigo sino en un hermano. Y de estar compartiendo muchos espacios de promoción y de conciertos con Dani pues surge la amistad. Y a raíz de ahí nos hicimos muy amigos y hemos decidido hacer la canción. Fue así. Surgió de la nada, del amor.

P: ¿Cuáles son los últimos proyectos en los que ha estado involucrado?

R: La verdad es que yo no paro de componer como un loco y ahora me quedan unos conciertos para terminar la gira, que ya quedan muy pocas entradas para San Sebastián y Pamplona. Es que yo no puedo parar nunca de hacer algo. Habrá pocas pausas en mi carrera, seguro.

P: También tiene una colaboración con Miki que acaba de salir justo hoy en su álbum debut “Amuza”. ¿Cómo fue trabajar con él?

R: A Miki es que le conozco desde hace un montón de tiempo y después de la academia ha sido una locura para los dos porque yo ya estaba en el mundo de la música y de repente nos encontramos en Operación Triunfo y hoy esta aquí. Para mi es como tener a mi hermano. Y fue una locura trabajar con él. Es lo que digo siempre Miki tiene la cabeza muy bien amueblada y los pies en el suelo y eso se agradece un montón a la hora de trabajar con alguien. Y cuando surgen canciones surgen de verdad porque es un tío de verdad.

P: Volviendo un poco en el tiempo… Se hizo realmente conocido a través de la canción que compuso para Operación Triunfo. ¿Personalmente, qué supuso para usted que la eligieran?

R: Fue una locura, yo estaba en mi casa y me llamaron para decirme que la habían escogido para Alfred y no me lo creía. Fue muy fuerte para mí salir en un programa que venía mucha gente. Y claro nadie me conocía, yo salí ahí con David Otero, Rozalen y de repente aparece Nil Moliner… ¿Quién es este tío? Gracias a eso supongo que mucha gente a partir del programa me pudo conocer y mucha gente vino a los conciertos y ahora son parte de la familia.

P: Y al año siguiente volvieron a elegir otra canción suya, ¿Qué le pareció la versión que hicieron Miki y Natalia?

R: Brutal. Aparte nos lo pasamos súper bien con María y Garabato, que la hicimos los tres, y fue una experiencia distinta porque ya iba acompañado con ellos dos y fue súper divertido.

P: Por último, ¿qué significa para usted la música?

R: La música para mi es una manera de vivir y una filosofía y una manera de afrontar todos los problemas y de seguir adelante.