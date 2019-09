Entrevista. Roi Méndez: "La música es todo. Le dedico mi vida"

El gallego Roi Méndez era uno de los artistas confirmados para tocar el pasado fin de semana en el Coca-Cola Music Experience en Madrid. El cantante que salió del programa Operación Triunfo se ganó una buena cantidad de seguidores desde su entrada en la academia tanto por su talento musical como por su personalidad. Este año ha sacado su primer disco, "Mi Lógico Desorden", y ha hecho su primera gira por territorio español.

Según se bajó del escenario del CCME pudimos charlar un poco con él y nos contó un montón de cosas que no tienen desperdicio alguno.

Pregunta: Lo primero, ¡enhorabuena! El concierto de hoy en el Coca-Cola Music Experience ha salido genial. ¿Está contento?

Respuesta: Estoy increíblemente contento. Esto es una reunión de amigos. Lo estoy disfrutando mogollón. No recordaba esta sensación desde hacía mucho tiempo, de estar con amigos y ver como actúan todos.

P: Hace ya casi medio año que lanzó su álbum debut “Mi lógico desorden”. ¿Está contento con la acogida que ha tenido?

R: Estoy muy contento con el álbum, estoy muy contento con los conciertos y sobre todo lo más importante no parar de sacar música y el año que viene se presenta la verdad muy guay

P: ¿Ha estado componiendo canciones nuevas?

R: he estado componiendo y ahora me voy una semana a Barcelona a seguir componiendo más y no parar.

P: ¿El álbum ha superado las expectativas que tenia de él?

R: No soy muy de crearme expectativas para que no me de bajón si va mal o subidón si va muy bien. Soy muy neutro. Pero todo bien, como yo pensaba. Muy sorprendido con la acogida de la gente y sobre todo con el público en los directos como se lo toma.

P: Preguntó a sus fans que cual era su canción favorita del disco pero, ¿cuál es la suya?

R: La mía depende, creo que es “Te Dejaré” pero depende del momento. Hay canciones que me gustan más en grabación y otras que son más para directo y “Te Dejaré” es la que más disfruto tocando en directo ahora. Que igual en un año digo que la odio, pero no creo.

P: Durante su concierto he conocido a Zoe, de 10 años, que ha venido a verle y me ha pedido que le pregunte que cuál es la canción del disco que tiene mas significado para usted.

R: “Quien quedará”, es la canción más honesta, en la que más me humillo y la que más orgulloso estoy por ser capaz de mostrar mis emociones.

P: De los tres videoclips que ha hecho, ¿cuál es el que más le gusta?

R: El primero al principio era muy reticente pero al final le tengo mucho cariño, tanto a la canción como al videoclip, “Por una vez más”.

P: ¿Qué crees que ha mejorado desde que salió de la academia?

R: Creo que me quiero más. Soy consciente de lo que hago bien y lo que hago mal y tengo más confianza en mi. Y también que he conocido a mucha gente que al final me inspira.

P: Por último, ¿qué significa la música para usted?

R: La música es todo, aunque parezca que no lo es si lo es. Le dedico mi vida.