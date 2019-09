Guía VAVEL: Premios Emmys 2019. Mejor actor y actriz en serie drama

Los premios a mejor actor y actriz se entregan desde 1954 por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Actualmente, el poseedor del galardón en la categoría de mejor actor es Matthew Rhys, por su interpretación de Philip Jennings en la serie The Americans. Mientras que Claire Foy, fue la última ganadora de la estatuilla como mejor actriz por caracterizar a la reina Isabel II en la producción The Crown de Netflix.

A continuación, el listado con los nominados a mejor actor en el género drama.

Milo Ventimiglia (This is Us)

Sterling K. Brown (This is us)

Jason Bateman (Ozark)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kit Harington (Game of Thrones)

Billy Porter (Pose)

Como se puede observar, la serie This is Us corre con ventaja al tener dos representantes: Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia. Ambos actores suman su tercera nominación consecutiva en esta categoría por interpretar a sus respectivos personajes de Randall Pearson y Jack Pearson en el drama producido por la cadena NBC. Si bien ninguno de los dos obtuvo el premio en la edición anterior, Brown fue el ganador en la versión de 2017, mismo año en que también ganó el Globo de oro en la misma categoría.

Otro actor que repite en la nómina de este año es Jason Bateman por su papel de Marty Byrde en la ficción Ozark de Netflix. Previo a su nominación en la versión pasada de los Emmys, Bateman había competido en 2005 y 2013 en la categoría de mejor actor de serie comedia por su participación en Arrested Development, sin embargo, el actor no ha podido alzarse con el galardón.

Bob Odenkirk constituye un caso similar al de Bateman. Este actor que participa en la producción de AMC ha estado nominado en tres oportunidades como mejor actor dramático (2015,2016,2017) esto por su rol de James McGill / Saul Goodman de la serie Better Call Saul.

Si bien Odenkirk no ha obtenido el galardón compitiendo como actor, si ha ganado en dos oportunidades en calidad de guionista a mejor programa variado de televisión, por su trabajo en Saturday Night Live (1989) y The Ben Stiller Show (1993).

Pero, así como hay nombres que se repiten en la categoría, también hay otros que son nominados por primera vez en ella. Tal es el caso de Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow durante las ocho temporadas de Game of Thrones. El actor de 32 años se ganó el cariño del público durante la serie y su personaje fue adquiriendo mayor protagonismo con el paso de los capítulos. Harigton, ya había hecho presencia en estos premios en 2016, cuando fue nominado, junto con su compañero de serie Peter Dinklage, en la categoría de mejor actor de reparto en serie dramática. Sin embargo, ninguno de los actores de la serie producida por HBO obtuvo el galardón en dicha instancia.

Finalmente, Billy Porter es quien debuta como nominado en estos premios. El actor de 49 años participó en la serie Pose de FX y en ella interpretó a Pray Tell, un maestro de ceremonias y mentor de miembros de la comunidad balls. Por este rol, Porter también fue nominado en la pasada edición de los Globos de Oro, en la que compitió en la misma categoría de mejor actor en serie dramática.

Por otra parte, en lo que respecta a las nominadas a mejor actriz, para la edición de este año compiten siete mujeres, algo que se repite por primera vez desde la edición de 2013.

Las nominadas a mejor actriz dramática este año son:

Sandra Oh (Killing Eve)

Jodie Comer (Killing Eve)

Emilia Clarke (Game of Thrones)

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Laura Linney (Ozark)

Robin Wright (House of Cards)

Mandy Moore (This Is Us)

En esta categoría, la producción de BBC America, Killing Eve posee a dos representantes. Por una parte, se encuentra la actriz canadiense Sandra Oh, quien interpreta a la agente del M15, Eve Polastri. Por otro lado, se encuentra Jodie Comer, quien encarna a la antagonista de la serie: Oksana Astankova, una hábil asesina que comienza a obsesionarse con Polastri.

Sandra Oh repite por segundo año consecutivo como candidata a mejor actriz en serie dramática. Mientras que Comer es nominada por primera vez en su carrera a estos premios.

Emilia Clarke, quien encarnó por ocho temporadas a Daenerys Targaryen debuta este año en esta categoría. Clarke ya había sido nominada en tres oportunidades como mejor actriz de reparto en serie dramática (2013, 2015 y 2016), no obstante no se hizo con el galardón.

Viola Davis, quien interpretó a Annalise Keating en la producción How to Get Away with Murder, de ABC, suma su cuarta nominación en la categoría. Davis fue postulada por primera vez al premio en 2015, edición en la que fue ganadora. Luego, compitió como candidata en los siguientes dos años pero no obtuvo la estatuilla. Cabe mencionar que todas las postulaciones que ha recibido la actriz en esta categoría han sido por encarnar al personaje de Annalise Keating.

Laura Linney busca su primer Emmy en la categoría de mejor actriz dramática por haber interpretado a Wendy Byrde en la serie Ozark de Netflix. Linney de 55 años ya ha sido nominada a los Emmys en categorías de mejor actriz en serie comedia (2011), mejor actriz en miniserie o película de televisión (2002, 2008 y 2013) y mejor actriz invitada en serie de comedia (2004). De todas estas nominaciones, la actriz sólo ha perdido el galardón en una oportunidad (2011).

Otra conocida que compite en esta categoría es Robin Wright, quien encarnó a Claire Underwood en la producción House of Card de Netflix. Por este personaje, Wright ha sido nominada en cinco oportunidades previas como mejor actriz principal en serie dramática (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). No obstante, en ninguna de dichas oportunidades ha obtenido el galardón.

Finalmente, la última candidata es Mandy Moore, quien desde 2016 ha participado en la serie This Is Us interpretando a Rebecca Pearson. Moore es nominada por primera vez a estos premios por su papel en la producción de NBC, con el cual ya ha obtenido nominaciones a los Premios del Sindicato de actores y a los Globos de Oro.