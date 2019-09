Guía VAVEL: Premios Emmys 2019. Mejor actor y actriz en serie limitada o película de televisión

Este año, la categoría de mejor actor principal en serie limitada o película de televisión, reúne, en su mayoría, a actores que por primera vez son nominados en esta rama. A continuación, la lista de quienes compiten este año.

Jared Harris (Chernobyl)

Mahershala Ali (True Detective 3)

Hugh Grant (A Very English Scandal)

Sam Rockwell (Fosse/ Verdon)

Benicio del Toro (Escape At Dannemora)

Jharrel Jerome (When They See Us)

Tanto Jared Harris y Mahershala Ali son quienes representan a HBO en esta categoría. Por una parte, Harris interpretó al científico soviético Valery Legasov, en la miniserie Chernobyl. En ella se puede apreciar la desesperación de este hombre de ciencia ante la ineficiencia con la que el gobierno de la U.R.S.S manejó la crisis de la planta nuclear y los constantes intentos de ocultar la verdad del accidente. Una de las mejores escenas de este actor es en el último capítulo, en la cual deja una frase digna de ser recordada “Cada mentira que contamos es una deuda con la verdad. Más tarde o más temprano, hay que pagarla”.

Por su parte, Ali encarna en tres momentos de su vida al detective Wayne Hays, quien durante años investiga la misteriosa desaparición de dos niños que son hermanos y cuyo responsable estuvo en el anonimato durante décadas. Quizás lo más rescatable del personaje de Ali, es cuando se le ve anciano y aún atormentado por el caso que no logró dilucidar. A ello se agregan los momentos en que Hays pierde la memoria y escucha la voz de su difunta esposa quien le guía para resolver el caso que dejó inconcluso.

El actor británico, Hugh Grant también se hace presente en esta categoría por su papel en la serie producida por Amazon Prime y BBC One. En esta serie cómica de tres episodios, Grant encarna a Jeremy Thorpe, un político inglés que mantuvo una relación amorosa homosexual con Norman Scott, la cual intentará mantener en secreto para que ello no afecte su carrera parlamentaria.

En esta categoría también se hace presente Sam Rockwell, actor que ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2017. Su papel de Bob Fosse, al cual interpreta en diversos momentos de su vida, lo hace estar nominado por primera vez a los Emmys. En esta serie de FX, el actor despliega no sólo sus dotes actorales, sino que también de danza puesto que Fosse, además de cineasta, fue coreógrafo.

Benicio del Toro, también ganador del Oscar a mejor actor de reparto, se hace presente en los Emmys por primera vez en su carrera. El actor de 52 años interpreta a Richard Matt, un ex convicto que en 2015 escapó del recinto penitenciario de Dannemora junto con el recluso David Sweat. En esta serie del Toro representa la desesperación para no ser encontrado por la policía que le sigue los pasos para regresarlo a la cárcel.

Finalmente, Jharrel Jerome es el actor más joven en la nómina. Con 21 años, Jerome ha participado en la cinta Moonlight, la cual se llevó el Oscar a mejor película en 2017 y en series como Mr. Mercedes y When They See Us, siendo esta última producción la que le dio la postulación a los Emmys de este año.

En la producción de Netflix, Jerome interpreta a Korey Wise, uno de los integrantes del grupo conocido como Central Park Five, jóvenes afroamericanos que fueron condenados injustamente a presidio por su supuesta participación en una violación a una corredora.

ICYMI, yesterday the 71st #Emmys nominations were announced! Congratulations again to all of this year's nominees! Here's a refresher of who got the nom for Lead Actor in a Limited Series or Movie: pic.twitter.com/BVNpptpzO0 — Television Academy (@TelevisionAcad) July 17, 2019

Por su parte, las mujeres nominadas a mejor actriz en serie limitada o película de televisión reúne a personalidades que ya han hecho presencia en estos premios, y otras cuyos nombres son postulados por primera vez. A continuación, las nominadas:

Aunjanue Ellis (When They See Us)

Niecy Nash (When They See Us)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Patricia Arquette (Escape At Dannemora)

Amy Adams (Sharp Objects)

Joey King (The Act)

Tanto Aunjanue Ellis y Niecy Nash compiten en esta categoría por su trabajo en la producción de Netflix When They See Us. No obstante, sólo Ellis es primeriza en estos premios, ya que Nash ya había competido en dos ediciones como mejor actriz de reparto en comedia.

Ellis y Nash encarnan respectivamente a Sharonne Salaam y Delores Wise, quienes son madres de dos de los jóvenes acusados injustamente por violación. Las actrices caracterizan momentos dolorosos y críticos que se aprecian cada vez que sus hijos son acusados en los tribunales y por la opinión pública. Además, se aprecia la desesperación en cada una de ellas que creen en la inocencia de sus hijos y que buscan las vías para salvarlos de la cárcel.

Mientras que Michelle Williams, quien interpretó a Gwen Verdon en la serie de FX, también logra su primera nominación a los Emmys. Williams, de 38 años encarnó a la actriz y bailarina en diversas etapas de su vida. Junto con su compañero Sam Rockwell, lograron traspasar la química de esta pareja que desde mediados de los años 50 mantuvieron una relación amorosa y profesional que logró destacarse en las salas de los teatros estadounidenses.

Patricia Arquette es, quizás, la favorita en obtener el galardón este año. La actriz de 51 años ha sido ganadora de tres premios por su interpretación de Joyce "Tilly" Mitchell en la producción de Showtime. Además, Arquette posee otra nominación este año como mejor actriz de reparto en serie limitada o película de televisión por su trabajo en The Act. ¿Será ganadora en alguna de estas dos categorías? ya queda menos para saber la respuesta a esta pregunta.

Finalmente, las actrices Amy Adams y Joey King, también obtienen su primera nominación a los Emmys. Adams, encarna a Camille Parker en la serie Sharp Objects, una periodista que luego de haber pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico, regresa a la casa de sus padres e investiga el asesinato de dos jóvenes adolescente. A ello se suma, la compleja relación que la reportera tiene con su madre.

Por su parte, King encarna a Gypsy Blanchard en la serie The Act, la cual muestra la compleja relación entre Gypsy y su madre Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette). Esta última, resulta ser una mujer sobreprotectora con su hija debido a la enfermedad que mantiene al personaje de King en silla de ruedas. Las escenas más complejas y temperamentales entre estos personajes se ocasionan por la tensa relación entre ellas que desencadenará un nefasto resultado.