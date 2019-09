Entrevista. Raoul Vázquez: "La música para mí es vida, es arte, es pasión y es una escapatoria"

Raoul Vázquez subió al escenario del Coca-Cola Music Experience el pasado 14 de septiembre para deleitar al público con cuatro canciones, su parte fue corta, pero no por eso menos remarcable. Este año ha sacado su primer single, que seguro que todos han escuchado, "Estaré Ahí", y en la conversación con él contó un poco sus planes para el futuro próximo.

Pregunta: Ha tenido un concierto un poco pasado por agua en el Coca-Cola Music Experience...

Respuesta: Sí... Pero ha salido muy bien, es bonito ver a la gente que está ahí aguantando el tirón por ver a alguien que le gusta mucho musicalmente, un artista que idolatra. Entonces, a mí es como que me refuerza en el sentido de que sé que están ahí y que son muy entregados y de que esto es un apoyo. Y hay que salir y mojarse y aguantar el tirón, porque ellos lo están haciendo y están aguantando mucho más que tú, más horas de pie y tienes que meterte aún más en interpretar y en darles lo que necesitan porque es que se lo merecen los pobres.

P: El año pasado ya tocó en el Coca-Cola Music Experience, pero fue en el WiZink Centre, ¿qué le parece el upgrade que ha hecho el festival?

R: Pues me parece muy guay, porque yo entiendo que se quiera abarcar más y cada vez la producción sea mas grande, porque es una plataforma genial que nos ayuda a los artistas y nos hace sentirnos grandes y acceder a públicos mayores, porque a veces es difícil recoger a tanta gente en un mismo sitio. Es muy emocionante que te brinden esta oportunidad. Yo siento que en el WiZink fue la mejor experiencia de mi vida y este año lo ha sido esta.

P: En junio lanzó su primer single en solitario, ¿está contento con la reacción que ha tenido el público?

R: Estoy muy contento, me he sentido muy arropado, sobre todo porque saqué un tema balada-pop en medio del verano. Es un poco difícil... pero es lo que soy, es lo primero que iba a sacar, y creo que me identifica mucho. Sobre todo, estoy muy contento con el resultado de la grabación de la voz porque la re-grabé cinco veces. Para la versión especial que he preparado para el Coca-Cola Music Experience en directo, se la envié al señor que me ha hecho el arreglo de cuerdas y me dijo "estás sintiendo cada palabra". La verdad es que le dediqué el tiempo que necesitaba para que para mí fuera perfecta, y la acogida la sido también perfecta, porque creo que lo he cuidado tanto que han sabido apreciarlo.

P: Y el vídeoclip ha tenido mucho éxito también...

R: ¡Ha sido una pasada! Un plano secuencia de tres minutos de interpretación a saco con un baile que me hizo Pablo, que fue concursante de Fama, que es una persona increíble y que ha sacado la mejor parte de mí en el tema de la coreografía. Y Javier Giner, el director del vídeo, como es profesor de interpretación me hizo que sintiera mucho cada palabra y se refleja en el vídeo la angustia, la ansiedad y la liberación. Está todo muy bien plasmado la verdad, y estoy muy feliz y contento con el resultado, más allá de la repercusión que pueda tener o los números que se puedan generar.

P: ¿Qué planes tiene para los próximos meses?

R: A corto plazo estoy componiendo porque quiero tener un amplio abanico. Pero tengo una canción que tengo un poco claro que quiero que sea el siguiente single, pero antes me gustaría sacar otro tema que estoy componiendo con una chica, que es una balada. Y luego ya vendrá mi siguiente sencillo.

P: ¿Tiene pensado incluir alguna canción en su disco o EP en otro idioma que no sea castellano?

R: Pues mira, qué pregunta más curiosa, porque justo esta canción que estoy preparando es en catalán y es muy bonita. Habla del amor a los amigos y la amistad, y es una canción que me encanta. Yo hablo catalán, pero me apetece muchísimo cantar en el idioma y esta canción la estamos escribiendo en catalán. Pero bueno, de ahí a que acabe saliendo... Porque sabemos que pueden pasar mil cosas por el camino. La verdad que me hace mucha ilusión esto de momento, pero es a corto plazo, no se lo que pasará.

P: Por último, ¿qué significa la música para usted?

R: La música para mí es vida, es arte, es pasión y es una escapatoria. Es como una medicina, cuando estoy mal me pongo música y estoy bien. Cuando necesito estar mal porque quiero sacar algo, me pongo música y me hace hacerlo. Cuando me apetece desmelenarme me pongo música... Es mi día a día. La radio siempre puesta, el móvil siempre puesto, Spotify encendido, YouTube haciendo playlists... Todo el día tengo música en todos los lados, si es que mi madre está harta y es normal...