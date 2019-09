El regreso de The Lumineers con 'III'

Este pasado viernes pudimos disfrutar por primera vez de 'III', el tercer álbum de la banda de indie folk años después de su debut con su disco homónimo (2012), y de 'Cleopatra' (2016). Sin embargo, en esta ocasión los estadounidenses se han sublevado ante la estructura de los discos tradicionales creando una obra maestra en la que retina y oído deberán trabajar a partes iguales para comprender la cruda historia que nos presenta el grupo.

El álbum hace un recorrido por la vida de tres generaciones de la familia Sparks: Gloria, su hijo Jimmy y su nieto, Junior. Con unos tonos visiblemente más crudos y sinceros que en sus anteriores proyectos, los nueve temas de 'III' (que también cuenta con un tema instrumental y tres canciones adicionales) "no solo tratan temáticamente la adicción y el alcoholismo, sino también cómo se sigue amando a una persona a raíz del trauma que causa", expresaba el percusionista Jeremiah Fraites en una entrevista para el Huffington Post.

Capítulo I: Los ritmos melancólicos y nostálgicos del primer capítulo sirven para presentar la historia de Gloria Sparks: la falta de amor maternal en su infancia que tanta influencia tendría posteriormente en su rol como madre, su progresiva decadencia y adicción al alcohol y las drogas, los conflictos matrimoniales y, en consecuencia, la destrucción de una familia. "Gloria, there are easier ways to die" ('Gloria' - Part 3 of 10).

Capítulo II: El segundo capítulo comienza con la ruptura de Junior Sparks con su novia ('It Wasn't Easy To Be Happy For You) y captura de forma sublime el sufrimiento del nieto de Gloria ante la ausencia de su madre al tiempo que lidia con la agresividad y alcoholismo de su padre.

Capítulo III: Por fin nos adentramos a la historia de Jimmy Sparks, padre de Junior. En 'Jimmy Sparks' (Part 8 of 10) encontramos probablemente una de las canciones más oscuras del disco. Angustiosos testimonios que nunca se superan del todo y transforman nuestra vida por completo. Old Jimmy's habits got him mountains and mountains of debt and now the sharks are coming back to collect ('Jimmy Sparks' - Part 8 of 10). La siguiente parte, 'April', actúa como separador, quizás para ayudarnos a digerir el desgarrador relato que hemos presenciado al inicio del capítulo. Finalmente, el disco concluye con 'Salt And The Sea', una canción pura, nostálgica, envuelta en la impotencia de no poder salvar a quienes más amamos. ¿Se cerrará por fin el ciclo para la familia Sparks?

Para el disco, la banda ha contado nuevamente con el violinista Lauren Jacobson y con Simone Felice, e incorpora por primera vez a Stelth Ulvang, Byron Isaacs y Brandon Miller como miembros de gira.

El próximo 2 de noviembre el WiZink Center de Madrid recibirá a la emblemática banda a través de un concierto único en el país en el que presentarán su nuevo álbum. Puedes comprar las entradas desde 39,50 euros a través de Live Nation, Ticketmaster y Red Ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes).

Tracklist de 'III'

Donna Life In The City Gloria It Wasn't Easy To Be Happy For You Leader Of The Landslide Left for Denver My Cell Jimmy Sparks April Salt and the Sea

Bonus tracks: