Recordando los MTV EMA 2002

Los EMA 2002, una gala muy recordada por todos los amantes de la música por la calidad de los invitados y las actuaciones, se celebró el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi, en Barcelona y fue presentada por P. Diddy.

La noche empezó con la mítica actuación de Christina Aguilera con la canción "Dirty". Aguilera entró al escenario montada en una moto y puso al público en pie con una coreografía y una canción que titulaba por ser uno de los éxitos del año. Acompañada del rapero Redman, muchas bailarinas y una escenografía basada en el vídeo musical.

Christina Aguilera en la gala EMA 2002 // Imagen: Instagram MTV EMA

Los fans del Rap siempre recordarán una de las mejores actuaciones de Eminem para MTV, el cantante presentó en la gala uno de sus últimos éxitos acompañado de uno de los temas del año "Cleanin' Out My Closet" y "Lose Yourself". El público se volcó con la actuación y en la gala la canción "Lose Yourself" recibió el premio a Mejor canción de película y estuvo nominada a Vídeo del Año, Mejor vídeo masculino, Mejor vídeo de Rap y Mejor canción elegida por los espectadores.

Robbie Williams acababa de estrenar su nuevo single "Feel" y tuvo el placer de presentarlo en la gala, tema que cantaba a todo pulmón junto al público ya que fue un éxito en ventas. Además de los nombrados la noche estuvo plagada de increíbles actuaciones como la de la difunta Whitney Houston con "Whatchulookinat", una actuación muy sencilla pero con mucha repercusión mediática; Bon Jovi con "Everyday", Coldplay y Pink, entre otros. La gala terminó con la puesta en escena de “Pussycat” interpretada por Wyclef Jean.

EMINEM en la gala EMA 2002 // Imagen: instagram MTV EMA

Entre los ganadores de la noche encontramos a Pink por Mejor canción con "Get the party started", canción que interpretó en la gala junto a"Don´t Let Me Get Me" y "Just Like a Pill". A Mejor video Röyksopp con "Remind Me", Mejor Album “The Eminem Show”. En cuanto a alguna de las categorías de los artistas a Mejor artista femenina Jennifer Lopez y Masculino Eminem de nuevo y Mejor grupo Linkin Park.

El 3 de noviembre se celebrarán los MTV EMA 2019 en Sevilla y ya estamos deseando de saber cuales serán las actuaciones y los artistas invitados.