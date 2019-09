Inesperados ganadores de los Emmys 2019

And the Emmy goes to… fue la frase que se escuchó en varias ocasiones antes de conocer al ganador del premio que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en sus distintas categorías. La premiación inició con el género comedia, en el cual la gran triunfadora fue Fleabag, producción que obtuvo el galardón de Mejor serie comedia y que le arrebató la posibilidad a The Marvelous Mrs. Maisel de obtener su segundo premio consecutivo en esta categoría. Además, Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de la serie cómica galardonada, se adjudicó dos premios en las nóminas de Mejor guion y Mejor actriz principal.

En el género de serie limitada y película de televisión la sorpresa fue Jharrel Jerome, quien obtuvo el premio a Mejor actor principal. El actor de 21 años, se hizo con la estatuilla por su trabajo en When They See Us de Netflix. Su victoria causó asombro pues muchos daban por ganador a Jared Harris (Chernobyl) o a Sam Rockwell (Fosse/Verdon) en esta clase. No obstante, Chernobyl tuvo su revancha al llevarse los premios en las categorías de Mejor guion (Craig Mazin), Mejor director (Johan Renck) y Mejor serie limitada.

Por otra parte, Michelle Williams obtuvo el Emmy a Mejor actriz principal de miniserie, por su papel en Fosse/Verdon. La actriz que interpretó a Gwen Verdon en la producción de FX, le quitó la posibilidad a Patricia Arquette de llevarse dos galardones, puesto que esta última obtuvo la estatuilla a Mejor actriz de reparto por su trabajo en The Act.

Jharrel Jerome, de ascendencia dominicana, celebrando su triunfo en los Emmys/ Fotografía de @nuriapiera en Twitter

Con respecto a la Mejor película de televisión, categoría en la cual HBO tenía tres producciones candidatas, la ganadora fue Bandersnatch de Netflix. Algunos usuarios de Twitter atribuyen este triunfo sólo por el hecho de que es la primera película interactiva en la cual el espectador tiene la posibilidad de elegir en el desarrollo de la cinta, ya que en lo que respecta a trama, era mucho más probable que Brexit o Deadwood obtuvieran la estatuilla.

Finalmente, en el género drama, las grandes sorpresas se produjeron en las categorías de Mejor director, en la cual Jason Bateman (Ozark) se impuso sobre los tres representantes que tenía Game of Thrones, entre ellos Miguel Sapochnick, director del capítulo The Long Night. Caso similar ocurrió en la nomina de Mejor actriz de reparto, en la cual Game of Thrones tenía cuatro actrices que aspiraban al premio. Sin embargo, fue la actriz Julia Garner (Ozark) quien se llevó la estatuilla.

No obstante, Game of Thrones se impuso en la categoría de Mejor actor de reparto, en la cual Peter Dinklage se llevó la estatuilla por su interpretación de Tyrion Lannister. De este modo el actor, que además posee la mayor cantidad de nominaciones en esta categoría, se convierte en el primero en la historia en obtener cuatro estatuillas en esta nómina.

Finalmente, la producción de HBO se impuso como la Mejor serie dramática logrando así su tercer, y último, premio en esta categoría de los Emmys. Sin embargo, muchas personas consideran que este galardón se le otorgó a Game of Thrones por el gran fenómeno que fue como serie en general y el éxito que cosechó desde su estreno en 2011, puesto que, la última temporada no dejó conforme a los fanáticos tanto en su desarrollo y en el cierre que se le dio a la ficción.