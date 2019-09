Maroon 5 reaparece con nueva canción: "Memories"

Por fin podemos escuchar algo nuevo de Maroon 5. Los miembros de este grupo estadounidense han tardado más de dos años en ofrecer un tema nuevo a sus seguidores. Ya en 2017, la banda llegó a lo más alto de las listas con su archiconocida "Girls Like You" (ft. Cardi B), la cual fue la canción más vendida de tal año y actualmente cuenta con 2.3 billones de visualizaciones en YouTube. No obstante, este exitoso grupo estadounidense no ha permanecido inactivo durante estos dos años, ya que en 2018 iniciaron el Red Blue Pills Tour (el cual no ha finalizado aún) y a inicios de este 2019, fueron los encargados de realizar el prestigioso Halftime Show de la Super Bowl norteamericana.

"Memories", un símbolo de progresión para Maroon 5

Este flamante tema se estrenó oficialmente el pasado viernes y al poco tiempo ya formaba parte del Top 5 de la plataforma iTunes. Sobre la canción, su cantante y compositor Adam Levine decía lo siguiente:

"En un mundo cada vez más loco, vamos a sacar un momento para pensar en aquellos que amamos y compartir los recuerdos de las personas a las que hemos perdido".

"Memories", marca sin duda un momento de progresión creativa y personal para Maroon 5. El sonido muestra una balada minimalista que combina una guitarra limpia con letras sugerentes de Levine. Además de presentar otro lado sonoro, aborda temas desconocidos para el grupo hasta ahora, como la pérdida, pero desde un ángulo totalmente diferente. Sin duda, su mensaje mira al recuerdo y brinda por él. En su clímax emocionalmente cargado, la melodía se desarrolla silenciosamente hacia una hermosa elegía mientras Adam canta: "Here’s to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you’re not, cause the drinks bring back all the memories of everything we’ve been through…and the memories bring back you".

Nuevo disco a la vista

"Memories" marca el inicio de una nueva era para la banda originaria de Los Ángeles. Todavía no hay datos o noticias relacionadas con el estreno del que será el séptimo disco de estudio del grupo. Pero, por ahora, los miembros de Maroon 5 parecen prometer un sonido algo diferente e innovador, si se compara con sus anteriores trabajos, en la recién estrenada "Memories".