50 años de Abbey Road: Regreso a la 'despedida' de The Beatles

Un día como hoy en 1969 el mundo era testigo del lanzamiento de 'Abbey Road', el último álbum de The Beatles, la banda de rock británica que, en el contexto de distensión y activismo social y político de los años 60 se erigía como una de las bandas más destacadas de todos los tiempos. Medio siglo después de la separación del mítico cuarteto de Liverpool, su legado musical, con unos récords prácticamente imbatibles, ha traspasado fronteras y sigue siendo vigente en la actualidad, generando interés en los fanáticos de todo el mundo. Por ello, desde VAVEL hemos preparado un reportaje muy especial desglosando las canciones, orígenes e influencia del ya considerado por muchos mejor álbum de la trayectoria de los Beatles.

Los Beatles con globos | Foto: www.morrisonhotelgallery.com

Las canciones de 'Abbey Road'

Come Together: Compuesta por John Lennon con motivo de la candidatura a gobernador de California del escritor Timothy Leary en 1969, la canción acabó en manos de los Beatles después de que la carrera política de este acabase tras un escándalo por posesión de marihuana. Lennon se enfrentó a una demanda por el parecido entre su tema y You Can't Catch Me, de Chuck Berry, una controversia que se resolvería en 1973. La canción, que aparece la primera en el disco, alcanzó el número 1 de las listas estadounidenses mientras que en Reino Unido apareció en el Top 10 éxitos.

Something: Fue el primer single de George Harrison en su carrera como Beatle. Nació cuando el artista estaba trabajando en Piggies, durante las sesiones del 'Álbum Blanco'. En medio de un descanso tocó la que más tarde se convertiría en el único número uno logrado por Harrison, a pesar de que en un principio este planteara la idea de ofrecer la canción a artistas como Jackie Lomax o Joe Cocker. La letra se inspira en Something In The Way She Moves, de James Taylor y ha sido versionada por artistas tales como Elvis Presley o Frank Sinatra.

Maxwell’s Silver Hammer: Con Paul McCartney como voz principal, narra la historia de un estudiante de medicina que asesina a sus víctimas con un martillo. Una letra cruda en contraste con ritmos vivaces inspirada, según se dice, por una situación de locura que imaginó el compositor en su adolescencia. El propio George Harrison dijo que el tema era una de esas canciones que se aman o se detestan. Su grabación costó más tiempo y dinero que cualquier otra de 'Abbey Road', y Lennon se mantuvo al margen del proyecto por problemas personales con el músico.

Oh! Darling: Titulada originalmente Oh! Darling (I'll Never Do You No Harm), es el cuarto tema de la cara A de 'Abbey Road', compuesto e interpretado por un McCartney influenciado por la progresión armónica y ritmos de los temas doo-wop. El cantante hizo un enorme esfuerzo por lograr ese tono ronco al estilo Little Richard, aunque su registro había cambiado con el paso del tiempo. La pieza se logró finalmente uniendo fragmentos de las distintas sesiones.

Octopus’s Garden: Grabada en enero de 1969, fue la segunda composición de Ringo. La idea del tema surgió cuando Starr ordenó las tradicionales fish and chips británicas pero en vez de pescado le sirvieron calamar. El capitán del barco le habló sobre la costumbre de recoger objetos para construir sus "jardines", y Starr se inspiró en aquella historia para su canción, cuya letra alude a la creciente hostilidad entre los Beatles en aquel momento. "Yo también quería estar bajo el mar", admitiría más tarde.

I Want You (She’s So Heavy): Compuesta por John Lennon, es una canción hard rock que rompe con el estilo tradicional de los Beatles por su extensa longitud y escasa letra, algo que la hace una de las mejores canciones de los Fab Four. Se dice que John se inspiró en su pasión por Yoko Ono.

Here Comes The Sun: Es una de las más exitosas de Harrison, en un momento en el que el cantante pasaba una mala racha: fue arrestado por posesión de drogas y se alejó temporalmente de la banda, envuelta entonces en problemas económicos. La canción simbolizó la libertad de George del grupo. Lennon no participó en el proyecto debido a la recuperación de un accidente automovilístico.

Because: La canción surge cuando Lennon pide a Yoko Ono que tocara al revés los acordes de la famosa sonata Claro de Luna de Beethoven. Considerado por Harrison y McCartney el mejor tema de 'Abbey Road', utiliza por primera vez el sintetizador moog.

You Never Give Me Your Money: Influenciado por el sonido de Excerpt From A Teenage Opera, McCartney creó un tema a partir de varias partes de canciones inacabadas de los Beatles. Da inicio al medley de 'Abbey Road' y es, según muchos, un dardo para el manager del grupo Allen Klein.

Sun King: Pensada para titularse Here Comes The Sun King, la letra de esta canción de rock psicodélico tuvo el instrumental Albatross de Fleetwood Mac como punto de partida.

Mean Mr. Mustard: Originalmente iba a ser incluida en el 'Álbum Blanco', aunque fue descartada. Lennon describe el tema como "un poco de basura que escribió en la India". La canción se inspira en un artículo sobre un avaricioso hombre que escondía su dinero para que no le obligaran a gastarlo.

Polythene Pam: El título de la canción se inspira en el apodo de una fanática de los Beatles llamada Pat Hodgett (Polythene Pat), que a menudo ingería polietileno. Está vinculada con el anterior tema pues el Mr. Mustard tiene una hermana llamada Pam. La grabación requirió de unas 40 tomas.

She Came In Through The Bathroom Window: En 2006, Mike Pinder reveló que el tema se inspiraba en una fanática que irrumpió en casa del vocalista de los Moody Blues Ray Thomas a través del baño, una anécdota que sirvió a Paul de idea base para la canción.

Golden Slumbers: Basada en Cradle Song, poema del dramaturgo Thomas Dekker que McCartney encontró en casa de su padre. El artista no sabía leer partituras, por lo que inventó una melodía sobre los versos originales y las voces adicionales se agregaron en una sesión de overdub el 30 de julio del 1969, día en el que comenzaban con la edición de su mítico medley.

Carry That Weight: Algunos fanáticos sostienen que la letra hace referencia a un McCartney que, tras la muerte de Brian Epstein, tuvo que "cargar con el peso" de la banda gestionando la parte financiera de los Beatles. Otros, como Ian McDonald, creen que el tema es un momento de sinceridad en el que los escarabajos asumen que nada de lo que han logrado como banda será igualado por sus trayectorias individuales.

The End: Contó con una orquesta de treinta músicos y se iba a titular Ending. Fue la última canción que grabaron los Beatles juntos y el único tema en el que encontramos un solo de batería de Ringo Starr. Destaca por la frase estrella de McCartney 'and in the end, the love you take is equal to the love you make', de la que el propio Lennon afirmaría: "es una cita muy cósmica y filosófica, lo que demuestra que, cuando quiere, Paul puede pensar".

Her Majesty: Dura solo 23 segundos, por lo que normalmente The End es en su lugar considerada la última canción del álbum. Surgió por accidente, pues originalmente iba a ser una continuación al final de Mean Mr. Mustard. Fue Kurlander quien tuvo la iniciativa de incluir el tema después de The End, y sorprendió tanto a los Beatles que la dejaron como un "track oculto" del álbum.

​​​​​​​Un disco perdurable en el tiempo

'Abbey Road' fue el último disco de los Beatles, en un momento en el que el cuarteto se encontraba más distanciado que nunca, aunque la grabación del disco no fue tan tensa como la de Let It Be. La canción no se incluye en el disco pues, a pesar de ver la luz un año más tarde, fue grabada con anterioridad al disco.

Un disco en el que cada Beatle era creador de su propia canción, en el que todas las piezas eran distintas pero encajaban de forma excepcional, en el que incluso George Harrison, que había estado hasta entonces en un segundo plano, sorprendió con piezas magistrales como Something o Here Comes The Sun. El álbum también incluye el único solo de Ringo en la batería en The End, la última canción de esta dulce despedida.

Cincuenta años más tarde, Apple Corps anuncia una edición especial de 'Abbey Road' que verá la luz este 27 de septiembre. Para esta ocasión, las pistas del álbum original han sido remezcladas en estéreo con una alta calidad, consiguiendo revelar voces distintas, un sonido de bajos y una claridad en los elementos sonoros de apoyo mejorados. Se dice que lo más emocionante del nuevo disco será la versión alternativa de I Want You (She's So Heavy). El pack "Super Deluxe" presenta cuarenta pistas en un libro de tapa dura de 1000 páginas que incluye los cuatro discos, un prólogo de McCartney, textos del historiador Jevin Howlett sobre curiosidades y detalles inéditos de las sesiones de 'Abbey Road' y un ensayo del periodista David Hepworth en el que analiza la influencia del álbum a lo largo de cincuenta años.

Y es que por muchos años que pasen, el mundo continúa regresando a los Beatles. Es por ello que Paul McCartney y Ringo Starr están preparando la grabación de Grow Old With Me, un tema compuesto por Lennon durante las sesiones de grabación de su último álbum, meses antes de su asesinato. El tema, que reflexiona sobre crecer junto a la persona a la que se ama, reunirá simbólicamente a toda la banda, de forma que también incluirá una línea de George Harrison. "John está presente en ella de alguna manera. Yo estoy en ella y Paul también. No es una campaña publicitaria, simplemente es lo que quería", expresaba el exbatería de la banda. "Realmente quería que Paul la tocase y accedió".

Su portada, icono de una sociedad posmoderna

Dicen que a veces las ideas más brillantes no son más que fruto de la casualidad, y es que 'Abbey Road', la archiconocida portada de The Beatles que muestra a los cuatro integrantes de la banda caminando sobre un paso de cebra iba a titularse originalmente 'Everest', un nombre en honor a la marca de cigarrillos que solía fumar el ingeniero de sonido Geoff Emerick. De hecho, se había programado un viaje al Himalaya en jet privado para realizar su correspondiente sesión fotográfica. Sin embargo, la grabación se prolongó más de lo esperado y la idea fue descartada ante la necesidad de finalizar el proyecto cuanto antes.

Portada del "Abbey Road" | Foot: www.beatlesmuseum.net

Así, el cuarteto británico acabó realizando la portada de uno de sus mejores discos a escasos metros de su estudio de grabación. A plena luz del día, el 8 de agosto de 1969 el fotógrafo Iain McMillan subió a una escalera plegable y, en los escasos diez minutos en los que la policía accedió a cortar el tráfico de la calle, lograba tomar las seis fotos que componen la sesión frente a los estudios de EMI, en Londres.

El diseño de vestuario corrió a cargo del diseñador Tommy Nutter: los tres Beatles, a excepción de George Harrison, lucían trajes, pero este último dio un paso hacia la vanguardia atreviéndose con un look más informal de camisa vaquera y jeans. Curiosamente, el Volkswagen Escarabajo que aparece tras los personajes se hizo tan conocido que acabó siendo vendido en una subasta a precio millonario y posteriormente expuesto en un museo alemán.

El paso de cebra de Abbey Road es, desde 2010, parte del patrimonio de interés cultural e histórico londinense. Turistas de todo el mundo se acercan cada día para imitar a sus cuatro ídolos. Abbey Road se encuentra al norte del centro de Londres, muy cerca a la boca de metro de St. Johns Wood.

¿Sabías que las canciones de los Beatles fueron prohibidas en la URSS? Si te has quedado con ganas de conocer más detalles sobre la legendaria banda, puedes continuar leyendo nuestra lista de 15 curiosidades de los creadores de 'Hey Jude'.