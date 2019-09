La defensa del planeta llegará a Eurovisión Junior con Melani y su tema “Marte”

Melani García ya tiene un tema al que darle su voz.

La representante de España al Festival de Eurovisión Junior ha desvelado hace unas semanas un fragmento de un minuto y medio sobre el tema “Marte”. Compuesta por Pablo Mora (Lagarto Amarillo) y Manu Chaud, con la colaboración de la propia intérprete, la canción habla sobre la defensa del planeta frente al cambio climático, un tema que está a la orden del día después de las numerosas manifestaciones en ciudades de todo el mundo.

“Marte” es un tema pop lírico, adaptado al estilo de voz de Melani. Tiene toques épicos y un estribillo cuanto menos melódico y pegadizo. Del fragmento, pueden extraerse frases como “Cada resto que abandonas es un arma” o “Con la gente que algo quiere cambiar”, referentes al tema de la lucha contra el cambio climático.

Melani ha grabado en estos días el videoclip de su tema en su tierra natal, en La Eliana (Valencia). Como desvelaba RTVE.es, el videoclip cuenta con dos escenarios importantes: el Oceanographic de Valencia y el mar. Este último es a quién Melani le pone voz durante el tema.

La cantante ha querido mostrar en su videoclip su admiración por la activista Greta Thunberg, que tan en boca de todos está estos días y su concienciación con el medio ambiente a través de su gran pasión, la música. El video se desvelará en unas semanas, ya que, la cuenta atrás de los dos últimos meses para Eurovisión Junior han comenzado.

Melani García nació en La Eliana (Valencia) hace doce años. Su pasión por la música le llegó a los ocho años gracias a su participación en un coro de Valencia y a su profesora, quién le enseñó el Due Pupille Amabili de Mozart. A raíz de ahí, la joven se enamoró de la soprano Maria Callas y comenzó a aprender sobre el mundillo de forma autodidacta. A nivel instrumental, Melani toca el violín y está empezando con el piano, además de dedicarse al ballet y la gimnasia rítmica y dominar el inglés.

Very happy yesterday, recording the video clip of Marte, which makes a defense of the planet and encourages us to take care of the environment, a kiss for everyone🌍😘 pic.twitter.com/irs7WOkLDM