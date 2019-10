Un pozo… ¿sin fondo?: La historia de Joaquin Phoenix con los Oscar

La carrera de Phoenix comienza a tomar forma cuando este se convierte en una estrella infantil en la película Parenthood, en la que compartiría fama con otro joven Keanu Reeves.

Como muchos niños que destacan en la gran pantalla, su carrera se vio apagada durante un par de años. Pero un trágico acontecimiento lo volvería a situar bajo los focos, la muerte del también actor (y con una nominación al Oscar), River Phoenix, su hermano.

Tras este acontecimiento, Joaquín motivado con la idea de homenajear a su hermano, vuelve a la gran pantalla. Tras algunos papeles destacados, como en Todo por un sueño, llegaría el momento clave de su carrera, el año 2000.

En este año se estrenaría su primer papel memorable, la interpretación como el Emperador Commodus en Gladiator. El papel le valió su primera nominación para un Oscar, el de mejor actor de reparto. Un joven Joaquín, tuvo que ver como su nominación se quedaba en eso, en nada más que una nominación. Eso sí, no lo pasó mal en aquella gala, pues vió como su compañero de rodaje, Russell Crowe, ganaba el premio a mejor actor, y como Gladiator se proclamaba como la mejor película.

Joaquin Phoenix como el Emperador Commodus en Gladiator



Imagen: Reddit

También consiguió algo histórico, tras formar con su hermano River la primera pareja de hermanos nominados a los Oscar.

Su próxima nominación llegaría en el año 2006, y ya como Actor principal, gracias a su interpretación como Johnny Cash en la película En la cuerda floja. Pero, de nuevo, tuvo que quedarse en eso, en nominación, pues el galardón se lo llevó Philip Seymour Hoffman por su papel en Capote.

Tras varios papeles estelares, como en La noche es nuestra, o como en Two Lovers, Joaquin Phoenix conmocionaría a todo el panorama hollywoodiense en 2009 con su retirada del cine para dedicarse a la música.

Esto, junto a su claro empeoramiento físico, preocupaba a sus fans, y generó cierto rechazo en las altas esferas de Hollywood.

Todo cobraría más sentido un año más tarde, cuando junto a Casey Affleck, presentaba en el Festival de Venecia un falso documental sobre su retirada llamado I´m Still Here.

Y de nuevo llegaba a la gran pantalla, y de que forma, en The Master, donde su soberbia actuación como un alcohólico veterano de guerra reanimaban los rumores de Phoenix como ganador al Oscar a mejor actor.

Pero esta vez, el actor decidió sincerarse en una entrevista en “Interview Magazine” al ser preguntado por estos rumores: "No creo en ello. Es una zanahoria, pero es la zanahoria con peor sabor que he probado en toda mi vida. No quiero esa zanahoria".

Pese a estas declaraciones sobre la estatuilla, Phoenix fue nominado, y como parecía obvio, tampoco se llevó el galardón.

Joaquín continuó con su carrera con algunos papeles también dignos de nominación, como en Her o You Were Never Really Here, pero claramente su relación con la academia no era la mejor.

Pero es en este preciso momento, 2019, cuando parece que su nombre se verá vinculado de nuevo con la estatuilla dorada.

Todos los críticos dan por hecho la nominación, pues Joker esta arrasando en cuanto a crítica, también consiguiendo un galardón tan importante como el León de Venecia.

Y tú, ¿crees que Phoenix interpretando al Príncipe Payaso del Crimen conseguirá finalmente el Oscar?