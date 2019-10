Adam Lambert sorprende con 'Velvet Side A'

Velvet Side A es lo nuevo de Adam Lambert, subcampeón de la octava edición de American Idol y actual vocalista de Queen, compuesto por seis canciones:

Superpower (Primer single) Stranger you are Closer to you Overglow Loverboy Ready to run

Pese a haber publicado varios singles a lo largo de estos últimos años, Adam Lambert no había lanzado ningún EP hasta la fecha desde que en 2015 publicara el disco The Original High.

El cantante de 37 años afirmó: "Crecí en una casa en la que mis padres ponían muchos vinilos de música de los '70s y '80s", estas líneas dejan entrever en qué se ha inspirado el artista nacido en Indiana para la creación y composición de su nuevo y novedoso disco.

Solo necesitaba centrarme en lo que verdaderamente me gusta. Comencé este trabajo hace casi cuatro años y desde entonces, he tenido que conocerme mejor y buscar inspiración en mi alma

Trayectoria de Adam Lambert

Desde que se diera a conocer hace bastantes años por ser el subcampeón de la octava temporada de American Idol, Adam Lambert ha lanzado varios álbumes de estudio como: For Your Entertainment, en el que se encuentra su canción más conocida Whataya Want From Me. Además, en el año 2015 lanzó The Original High, uno de sus trabajos más exitosos hasta el momento.

Ha obtenido un sinnúmero e nominaciones y premios, en donde destaca la nominación a un premio Grammy por su canción Whataya Want From Me. Con su álbum For Your Entertainment debutó en la tercera posición de Billboard 200 con casi 200.000 copias vendidas la primera semana. De igual forma, alcanzó el top 10 en varios países en las plataformas musicales más importantes como Spotify o iTunes.

Tras el éxito cosechado con sus primeros trabajos, Adam Lambert inició una gira por América y Europa, Glam Nation Tour, para promocionar el álbum. Con Trespassing, su segundo trabajo en solitario, Adam Lambert consigue llegar a la primera posición de Billboard 200. Hace 5 años, en 2014, interpretó a Elliott "Starchild" Gilbert en la quinta temporada de la exitosa serie estadounidense Glee.

Inclusión en Queen

Hay que remontarse a 2009 con motivo de la inclusión de Adam Lambert en Queen. Todo comenzó cuando los miembros supervivientes de la banda de rock Queen, Roger Taylor y Brian May fueron invitados al talent show American Idol para cantar con Adam Lambert, finalista del programa que impresionó a los veteranos músicos.

Desde ese momento, Adam ha estado presente en shows y festivales de Queen, convirtiéndose en el vocalista de la exitosa banda. Lambert, Taylor y May han ofrecido un sinfín de conciertos durante estos años, llegando a estar presentes, por ejemplo, en el Westminster Hall, en Londres, en un concierto de fin de año.