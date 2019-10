'Why Me? Why Not.', lo nuevo de Liam Gallagher

Liam Gallagher está de vuelta. Si bien el artista británico se estrenó como artista en solitario en 2017 con 'As You Where', ahora reaparece con un sonido más maduro en 'Why Me? Why Not?' y ofreciendo una visión introspectiva y relajada, aunque sin grandes sorpresas y aferrándose a la instrumentación más tradicional, de lo que supone ser una estrella de rock internacional.

'Why Me? Why Not.' se puede situar dentro del carril musical de Oasis, con un sonido rock puro de la década de los 90 que cuenta con la inspiración, entre otros, de grandes del género como The Beatles. El album incluye 11 temas que van cambiando de temática y de tempo, dándole vida a la totalidad del disco el cual, a su vez, no está falto de transmitir grandes emociones. Además, estamos ante el primer trabajo compuesto, escrito y co-escrito en su totalidad por Liam.

"Shockwave" es la primera pista y con ella y su sonido hard-rock, Liam comienza pisando fuerte. El disco continúa con temas como "One of Us" primer single y quizás uno de los mayores aciertos de este trabajo (que además va dirigido a su hermano Noel a forma de crítica), "Halo" con un vivo piano, "Now That I've Found You" compuesto de un alegre sonido o "Be Still" y "Gone", dos canciones llenas de sencillez sin alejarse del estilo propio de Gallagher. Tampoco faltan los experimentos y los nuevos recursos sonoros que se acercan a los psicodélico en "Why Me? Why Not" (la cual da nombre al disco) "Meadow", o "Alright Now", donde además trabaja complejos ritmos de batería mezclados con un pop más progresivo.

'Why Me? Why Not' llagó en su primera semana a lo más alto de las listas británicas y ha sido muy bien recibido por la opinión pública. Además, este flamante album se ha comercializado en gran variedad de formatos para todos los gustos: CD Edición Estándar, CD Edición Deluxe (con tres canciones extra), Vinilo Estándar, Vinilo Edición Limitada y Vinilo Edición Limitada Picture Disc.

En definitiva, 'Why Me? Why Not.' no supone un paso adelante en la carrera musical de un Liam Gallagher que sin embargo sí logra con creces salir de su zona de confort, especialmente en la segunda mitad del disco y gracias al hecho meritorio de haber trabajado en todas las partes de producción y postproducción del disco. No obstante y partiendo de otra visión, este album es una forma de acercarnos al sonido de Oasis, algo que los seguidores de rock seguro que agradecerán en su mayoría.