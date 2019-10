Los MTV EMA 2018, una gala para recordar

No pudo haberse hecho en mejor ciudad, Bilbao recogía la pasada edición de los MTV EMA ( European Music Awards) un 4 de noviembre en el Bizkaia Arena de la mano de Hailee Steinfeld.

Las actuaciones ya dieron de que hablar en la alfombra roja, la artista latina Sofía Reyes empezaba la noche al ritmo de “1,2,3”, canción que la artista tiene junto a Jason Derulo y De La Ghetto, aunque la hizo sola ya que Jason Derulo actuó más tarde con David Guetta y Nicky Minaj.

Hailee Steinfeld en la alfombra roja de los MTV EMA 2018 // Instagram: MTV EMA

La gala empezaba con la entrada de Hailee Steinfeld presentando “Woman Like Me” de Nicky Minaj y Little Mix, quienes eran la primera vez que actuaban en una gala EMA. Después uno de los éxitos de este año 2019, “High Hopes” de Panic! At the disco cuyo vocalista Brendon Urie, empezó la actuación colgando desde un rascacielos en Bilbao para más tarde entrar al estadio.

Presentada por Dua Lipa, Rosalia no pudo tener mejor entrada en escenario. Era la primera vez que cantaba en una gala televisada mundialmente. Representó fielmente la cultura española con su tema “De aquí no sales” y “Malamente”. Más tarde Janet Jackson, quien era la ganadora del premio Icono Global cantó “Made For Now”, tema que tiene junto a Daddy Yankee, “Rhythm Nation” y “All for your Love”. Bebe Rexa realizó una de las mejores actuaciones de la gala, acompañada de una multitud de bailarines y vestida un con extravagante mono rojo puso al público en pie con “I´m a Mess”.

Janet Jackson actuando en los MTV EMA 2018 // Instagram: MTV EMA

Entre otras actuaciones destacadas podemos nombrar también la de Halsey, quien dentro de una caja de cristal mientras llovía, cantó su mejor versión de “Without Me”. Además de la actuación de Muse y Crystal Fighters en el estadio del San Mamés. La gala finalizó con Marshmello, Anne Marie y Bastille al ritmo de "Happier".

Entre los ganadores de la noche encontramos Camila Cabello, nominada y ganadora de la noche sin duda, que había sacado su primer disco en solitario “Camila”, en el que se incluían canciones como “Havana” ganadora de los premios a Mejor Canción, Mejor Video además de Mejor Artista. Como Mejor Artista Nuevo encontramos a Cardi B, Mejor Grupo los coreanos BTS, Mejor Hip Hop Nicky Minaj, quien ha decidido terminar con su carrera este año aunque para los próximos EMA se encuentra nominada de nuevo, puede que para su último premio.

Bebe Rexa actuando en los MTV EMA 2018 // Instagram: MTV EMA

Los autralianos 5 Seconds of Summer ganaron el premio a Mejor Artista Rock aunque no pudieron acudir a recogerlo. Los premios a Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista de Electrónica fueron para Panic! At the Disco y Marshmello respectivamente. Shawn Mendes fue el elegido como ganador a Mejor Directo por las actuaciones de su álbum “Shawn Mendes”, sin embargo el premio a Mejor Actuación World Stage fue para Alessia Cara.

Bastille y Marshmello actuando en los MTV EMA 2018 // Instagram: MTV EMA

Por último, alguna de las categorías que cada vez tienen más reconocimiento y son dadas durante la alfombra roja son Mejor Look, Mejores Fans, cuyos ganadores fueron Nicky Minaj y BTS, y el premio a Generation Change el cual fue entregado aMohamad Al Jounde, Ellen Jones, Sonita Alizadeh y Xiuhtezcatl Martinez, premio dedicado a jóvenes implicados en causas sociales que pretenden cambiar el mundo.

El 3 de noviembre son los próximos MTV EMA y desde VAVEL estamos deseando de que lleguen para poder cubrir todo el evento.