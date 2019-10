Adele... ¿y su inminente regreso?

Desde que sacara su último disco, en 2015, han sido muchas las veces en las que se ha especulado sobre su regreso que, ahora, parece ser inminente. Los rumores son cada vez más fuertes y, pese a la falta de un comunicado oficial por parte del equipo de la artista, parece que el cuarto álbum de Adele podría llegar antes de lo esperado.

Las alarmas saltaban la mañana del pasado viernes cuando una reconocida cuenta de Twitter dedicada a la actualidad del panorama musical internacional anunciaba que, según Showbiz, la cantante publicará su nuevo trabajo discográfico el próximo 8 de noviembre. De ser cierto, la cantante podría seguir la misma estrategia que con «25» y publicar el lead single a finales de la semana que viene.

