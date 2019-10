Lewis Capaldi aterrizará en Colonia el próximo 26 de octubre

Lewis Capaldi, quien se hizo mundialmente conocido con su éxito "Someone You Loved", lleva varios meses sin parar de dar la vuelta al mundo promocionando su álbum debut, "Divinely Uninspired to a Hellish Extent". El cantautor escocés publicaba hace unos días su EP "Bruises", acaba de terminar su gira por Estados Unidos y está a punto de dar el pistoletazo de salida a los conciertos que tiene programados para Europa para los meses de octubre y noviembre.

Cartel Oficial del Tour de Lewis Capaldi 2019

El tour pasará por la ciudad alemana de Colonia, concretamente tocará en el Essigfabrik el próximo 26 de octubre y con el cartel de "entradas agotadas" colgado en la puerta prácticamente desde el mismo momento en que salieron a la venta.

"Divinely Uninspired to a Hellish Extent", salió a la venta el pasado 17 de mayo de 2019 y ya ha alcanzado la certificación de platino en el Reino Unido. Además, el disco llego a ser número uno en las listas de Irlanda, Escocia y Reino Unido, donde también ha conseguido ser el álbum más vendido del año. En una semana tras su lanzamiento obtuvo la certificación de oro en Reino Unido que lo convirtió en el álbum debut más vendido de un artista británico en más de ocho años. El LP incluye los singles "Grace", "Someone You Loved", "Hold Me While You Wait" y "Bruises".

Para aquellos que no hayan podido conseguir entradas, Capaldi tiene programado un segundo concierto en la ciudad de Colonia en el Palladium para el 04 de febrero de 2020. Las entradas ya están a la venta a través de www.ticketmaster.de y tiene un precio de 42,05€. Además tocará en otras siete ciudades europeas: