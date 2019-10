'Abbey Road': número 1 de ventas en su 50 aniversario

1969, año en el que Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, componentes de The Beatles, lanzaron el que sería su undécimo album como grupo. Fue toda una revolución, desde la portada del disco (la cual se tomó en un paso de cebra en la londinense calle de Abbey Road), al propio contenido y sonido de sus temas. El pasado 27 de septiembre salió a la venta un box set de dicha producción (hace cinco décadas, 'Abbey Road' recibió el Disco Diamante) el cual ha llegado recientemente al nº 1 en ventas.

Obra maestra del rock

'Abbey Road' vio la luz antes de “Let It Be” (1970), pero realmente, el disco que ahora cumple 50 años fue la última grabación de The Beatles, concluyendo de manera magistral la trayectoria de este fundamental grupo.

El disco muestra de forma clara lo que hacían los Beatles con sus influencias más notorias y cuenta con algunos de los temas más populares y reproducidos de la banda inglesa, tales como la tranquila "Here Comes The Sun" (ideada por George Harrison), "Come Together" (escrita por Lennon y McCartney, el "dúo de oro" en cuanto a composición de éxitos se refiere), o "The End", con buenos cambios de ritmo y excepcionales solos de guitarra eléctrica. Tampoco falta el acercamiento al blues en temas como “I Want You (She’s So Heavy)”. Por otra parte, "Something" (punto culminante del disco y escrita por Harrison) fue elegida la mejor canción de 'Abbey Road'.

Grabando Abbey Road. Fuente: thebeatles.com

'Abbey Road' se mantuvo durante 17 semanas en el número 1 en el Reino Unido y su edición original suma casi 40 millones de ventas en todo el mundo. El productor de este undécimo trabajo de estudio de The Beatles, George Martin, describe a 'Abbey Road' como el mejor del grupo originario de Liverpool. Además, revista Rolling Stone, uno de las más importantes magazines de contenido musical, colocó este trabajo como el 14º mejor album de la historia de rock.

Dejando a un lado la perspectiva musical, la imagen de los 4 Beatles en el paso de cebra, ha pasado a la historia de la música y es una de las imágenes más distintivas e imitadas. En diciembre de 2010, el lugar recibió el grado Monumento Clasificado por su «importancia cultural e histórica». Los estudios Abbey Road (donde se compuso y grabó el disco) también recibieron una categoría similar.

La reedición de 2019, directa al top 1

Los 17 temas del álbum han sido mezclados y remasterizados por el productor Giles Martin y el ingeniero de mezcla Sam Okell en estéreo, y se acompañan de 23 grabaciones de sesión y demos, la mayor parte de las cuales son inéditas. Estas ediciones de aniversario limitadas están ya disponibles en formato Super Deluxe, 2 cedés, 1 cedé, 1 elepé, 3 elepés y digital. Además, esta nuevo lanzamiento incluirá un track by tack y notas de diversas sesiones de grabación.

'Abbey Road' vuelve a encabezar la lista de venta de discos 50 años después de su primer lanzamiento, batiendo además el propio récord del grupo del intervalo de tiempo más largo entre dos número uno. El disco no ha llegado a lo más alto solo en el país originario de la banda, Inglaterra, también en España ha llegado al top 1 en tan solo dos semanas.

The Beatles, historia viva de la música

The Beatles fue, sin duda, todo un milagro musical desde su surgimiento. Una máquina de 4 piezas que, cuando se juntaban, trabajaban a la perfección. Así, lograron fabricar 12 discos, todos esencia pura de la música rock, con la innovación por encima de todo en cada uno de ellos.

Aunque McCartney, Lennon, Starr y Harrison se separaron oficialmente en 1970, pasan los años y las generaciones mientras The Beatles se siguen haciendo notar y estar presentes en una industria musical, la cual se diferencia en casi todo respecto a la de hace 50 años, cuando los Beatles eran los reyes de la industria. Este 2019 alguien ha sido capaz de igualar (que no superar) uno de los muchos records de la banda británica, se trata de Ariana Grande, la cual el pasado febrero se convirtió en la primera artista en ocupar los puestos No. 1, No. 2 y No. 3 simultáneamente en la lista de canciones de Billboard Hot 100, algo que los Beatles lograron en 1964. En Spotify, cuentan con 22 millones de oyentes mensuales y son la 2ª banda más escuchada perteneciente al siglo XX, solo detrás de Queen.

En definitiva, estamos ante una oportunidad de oro de disfrutar una de una de las piezas musicales más importantes del rock del siglo pasado. La nueva versión de 'Abbey Road' por su 50 aniversario está ya a la venta con unas buenas cifras de éxito.