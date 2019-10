Green Day actuará en Plaza de España de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ya daba algunos indicios a primera hora de la mañana. A las 11:00 dieron la gran noticia, la banda Green Day encabezará el concierto que MTV organiza en Plaza de España el 2 de noviembre como parte de MTV MUSIC WEEK.

Get ready to rock out with @GreenDay at this year's #MTVEMA World Stage in Seville! 🤘🎤✨https://t.co/oh21K867q5 — MTV EMA (@mtvema) October 14, 2019

Ellos han sido los primeros en ser confirmados para el concierto previsto en Plaza de España como parte de MTV WORLD STAGE, pero aún quedan muchos más artistas por confirmar. Según el Ayuntamiento de Sevilla, a este espacio está previsto que acudan numerosos artistas de talla tanto nacional como internacional. Se barajan algunos nombres de artistas españoles como Lola Indigo o Rosalia, quien no podría tener mejor escenario que represente su lado andaluz.

Esta fecha ha sido añadida a la lista de su ya confirmado tour “The Hella Mega Tour” que realizan junto a Fall Out Boy y Weezer que dará comienzo en marzo de 2020 en Singapur. Al concierto está planeado que traigan sus dos nuevos sencillos “Father of All..” y “Fire, Ready, Aim” los cuales forman parte de su nuevo álbum “Father of All The Motherfuckers” que saldrá a la venta el 20 de febrero de 2020. Los fans también esperan que traigan a Sevilla todos sus grandes éxitos como “American Idiot”, “Boulevar of Broken Dreams” y “Basket Case”, entre otros.

Durante es semana están planeadas infinidades de actividades como parte de la MTV MUSIC WEEK, entre ellas un festival en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en el que actuarán bandas como Love of Lesbian o Viva Suecia. Además del concierto organizado por Vodafone en el Cartuja Center con Aitana y Don Patricio, y los MTV BREAKS en el Antiquarium en las Setas de Sevilla.

Las entradas podrán adquirirse en la web de la banda http://www.greenday.com o la página oficial de entradas de El Corte Inglés el próximo jueves 17 de octubre, aunque pueden ser adquiridas en preventa el martes 15 a las 11:00 para todos los fans que estén subscritos a la web.