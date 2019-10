Entrevista. Andrés Martín: “Con ‘Línea 10’ son muchas las heridas que he intentado sanar”

Andrés Martín es un músico que desde muy temprana edad soñaba con vivir de la música. Este cantante madrileño decidió coger su guitarra e irse a la línea 10 del metro para comenzar su vida artística. Una vez puesto su primer pie en este mundo, su hermana le dio el empujón que necesitaba para ir al casting de La Voz 2019, y le fue tan bien que se proclamó como el ganador de esa edición.

P: La línea 10 del metro de Madrid es donde todo empezó pero, ¿cómo decidió lanzarse a tocar allí?

R: Al principio fue todo un poco locura, porque decidí irme al metro a raíz del cumpleaños de mi padre; quería comprarle algo pero me veía sin dinero así que vi una gran oportunidad el lanzarme a la línea 10, y al final lo conseguí. No solo eso, vi el metro como una puerta hacia lo que me gustaba hacer, cantar, la cercanía con la gente, la sensación de tocar en público. Se convirtió en un hábito diario.

P: ¿Qué fue lo que le hizo decidir ir al casting de La Voz?

R: Mi hermana, ella fue la que envió los vídeos para el casting online a raíz de la actuación que tuve en un acto de Madrid. Ella nunca antes me había visto cantar como tal, siempre he ido por mi casa tarareando y tal, viviendo en un piso no he podido cantar a mi volumen y claro, cuando me vio en aquella sala, lo grabó y no dudó en enviarlo. Además, la verdad que fue algo que yo no tenía planeado y enseguida me llamaron. Sin duda alguna fue algo en lo que me metió mi hermana.

P: Después de su etapa, llamemosla “La Voz”, y de haber estado rodeado de artistas del calibre de Pablo López, Miriam Rodríguez o Antonio Orozco, entre otros, ¿qué cosas diría que le han aportado esos artistas tanto en lo profesional como en lo personal?

R: A nivel personal yo diría que la confianza y la ilusión que me han llegado a dar todos ellos ha ido crecido conforme el programa avanzaba y es algo que les agradezco muchísimo. Por otro lado, a nivel profesional he adquirido un montón de ideas, algo que han hecho sin darse cuenta pues me han inspirado para muchas cosas en mi vida, en general. La verdad es que cuando salí del programa, salí con tal subidón de creatividad por eso, por estar rodeado tanto de los artistas, como de los propios jueces e incluso de mis compañeros.

P: ¿Cómo fue volver a la línea 10, donde empezó a luchar por la música, con Pablo López?

R: El gesto que tuvo Pablo López de querer conocer mis comienzos fue algo súper bonito y humilde. Además, fue también extraño porque ahí la gente nos miraba con otros ojos; al principio, las miradas que recibía eran recriminatorias, como que estaba molestando pero en ese momento vi que ya todo estaba cambiando, eran miradas de aceptación.

P: Del metro al Wizink Center, ¿qué siente al recordarlo?

R: Tengo sentimientos encontrados, es una sensación extraña pero a la vez bonita, es mucha responsabilidad la que tienes ahí encima, estás ante un público impresionante, son 10500 personas las que están escuchándote y encima, las tienes delante a nivel físico; en el metro quizás llegue a tener más público concentrado en un mismo vagón pero claro, la sensación de estar en un templo tan grande, con esa acústica y con tantos ojos pendientes sin ni un solo prejuicio es maravillosa. Era sentirme yo y era sentirme en mi lugar. En el metro me sentía igual pero quizás con menos aceptación por parte de la gente.

P: “Dancing on my own” fue la canción con la que hiciste que Pablo López y Antonio Orozco se giraran, a día de hoy ¿qué significa para usted ese tema?

R: “Dancing on my own” se ha convertido en la canción tabú que solo puedo escuchar. Si soy sincero, siempre que intento cantarla nunca la termino porque me vienen todos los recuerdos de cuando me caí al suelo llorando de los nervios, me acuerdo de mi familia también. Es una canción muy especial pero convertida en tabú.





P: Si tuviera que definir esta etapa de su vida con una canción, ¿cuál sería?

R: Es curioso, pero sería una muy española, “A mi manera”. Todo lo que he ido haciendo en la música lo he ido haciendo a mi manera, muy autodidacta, siempre sin ningún tipo de prisa, iba a venir cuando tuviese que venir y siempre manteniendo mis valores y mis principios. Partiendo de eso, que venga lo que tenga que venir.

P: Todos te han conocido como “Andrés Martín, el ganador de La Voz 2019” pero, ¿quién diría que es Andrés?

R: Yo diría que Andrés es un cantaautor del que queda mucho por conocer. De él se conoce, digamos que, su lado más popero, música más melódica cantada. De hecho, hay facetas de mi que todavía no se han visto, porque me gusta tanto escribir como cantar reggae, rap, jazz, blue, soul... Hay un montón de estilos musicales que por tiempo no he tenido todavía el momento para enseñarlo pero que espero tener bastantes años para mostrarme completamente.

P: ¿En algún momento ha sentido miedo por todo lo que se te venía encima?

R: Miedo como tal no, pero sí he tenido presente que todo era nuevo, y como tal no podía verlo con miedo ni con confianza sino algo intermedio para que todo aquello que viniera no fuese de manera negativa, pero sí estaba con la mosca detrás de la oreja como diciendo, bueno, a ver qué es lo que pasa ahora.

P: Tras pasar por el casting de La Voz, llegar a las audiciones, pasarlas y conocer a un montón de gente con el mismo sueño , ¿colaboraría con algún compañero?

R: Sin duda alguna, sí. De hecho en el primer disco no lo hice porque entre comillas me dijeron que tenía que ser un producto más para presentarme, un producto más íntimo y la verdad es que si tengo ocasión de grabar un segundo álbum tengo hasta el título pensado, “Loco mundo soñador”; me gustaría recorrer el mundo pero el micromundo que hemos llegado a crear mis compañeros y yo. Por eso no descarto en hacer colaboraciones con todos aquellos que me hayan marcado e incluso una aún más grande con más de uno.

P: Con “Línea 10” se abre en canal para todo aquel que quiera escucharle y compartirle pero, ¿qué significa para usted este disco?

R: Este disco representa todas y cada una de las heridas que he intentado sanar. Es un homenaje a la música; la gran mayoría de las canciones están escritas como si la música fuera una persona y le estuviera agradeciendo todo lo que ha hecho por mi. Principalmente son heridas intentado sanar y mensajes que quiero que la gente, al escuchar mi álbum, se queden con ellos. La frase que resume todo el disco, aunque no esté en el single, es “Diles que el amor te hará volar”; estas son las frases con las que quiero que se quede la gente.

P: ¿Sabría definir su álbum en una sola palabra?

R: Amor. Amor hacia todo, hacia la música, hacia el público que la escucha, hacia la guitarra que me permite hacer las canciones. Yo vivo la música y si la vivo es porque tengo amor infinito hacia todo lo que me da.

P: ¿Y si tuviera que escoger una sola canción?

R: Quizás me quedaría con “Despertar” porque justo lleva ese mensaje.

P: ¿De quién ha adquirido esas influencias necesarias para escribir y crear su álbum?

R: La verdad que a última hora, a nivel de creación, los tres referentes que cogí fueron: Freddie Mercury que lo he tenido desde pequeño, Ed Sheeran que también es uno de mis cantaautores favoritos, y ya por último, que lo descubrí durante el programa, porque no lo conocía antes, a Pablo López. No había escuchado antes a Pablo y sin embargo, al decisión que tomé en el momento en el que se giró me salió de manera totalmente espontánea. A raíz de ahí comencé a escucharlo y tanto sus canciones como su composición me impresionaron.

En definitiva, ellos tres fueron mis referentes pero desde pequeño he escuchado música de muchos estilos por lo que a día de hoy no sabría definir mi música en un solo estilo puesto que he tenido muchas fuentes de inspiración.

P: “Sigo Siendo Yo” es toda una declaración de intenciones para todo aquel que dice que una vez que se toca la fama, se cambia totalmente, ¿siente que el haber conseguido crear un disco ha cambiado algo en usted?

R: Algo ha cambiado en mi, sí, pero en el sentido bueno, pues me ha dado la seguridad que yo necesitaba para empezar a valorarme un poco más. Yo siempre he dicho que tengo una voz normal, por así decirlo “del montón” y me ha costado darme algo de importancia y creérmelo un poco. A partir de ahí entendí que algo especial tenía que tener para gusta a la gente y esta experiencia ha hecho que logre dar el paso de valorarme en ciertas cosas.





P: ¿En qué momento se dio cuenta de que la música tenía que formar parte de su vida?

R: Realmente fue cuando me lancé al metro, cuando yo ya vi que eso era mi adicción diaria, que los días que no iba estaba de mal humor, dije me tengo que dedicar a la música sí o sí. Había días que a lo mejor por estar enfermo me tenía que quedar en casa y era mi propia madre la que me decía lo importante que era el irme al metro, porque realmete me desahogaba.

P: Escuchando “Línea 10” me has recordado a Guitarricadelafuente, ¿ha pensado en una colaboración?

R: No lo conozco pero lo escucharé y la verdad es que no lo descarto porque no tengo ningún tipo de preferencia por ningún género; me gustan todos y siempre que escucho un género o un artista nuevo o me sorprende para bien o me deja con buen sabor de boca. No suelo quedarme con mal sabor de ningún artista.

P: Después de ganar La Voz, de cantar en el Wizink y en el Starlite y de sacar su propio álbum, ¿qué le diría al Andrés que tocaba en el metro?

R: Después de haber pasado todo esto, lo que me diría sería “trabaja, sigue por donde vas, hay días que vas a flaquear porque hay días que te entrarán ganas de abandonar pero es aguantar y trabajar diariamente con la misma ilusión cada día como al principio. Al final todo llega”.