Stranger Things confirma las películas que inspirarán su cuarta temporada

Como ya todos saben, la serie Stranger Things ha confirmado la realización de su cuarta temporada, que continuará la historia de Eleven (Millie Bobby Brown), y su grupo de amigos: Mike, Dustin, Lucas y Will. Sin embargo, y como se anuncia en el teaser promocional, esta vez la trama se desarrollaría fuera del pueblo de Hawkins, lugar en el cual se han ambientado los ciclos previos.

Si bien aún no se conoce nada de la trama, sí se han confirmado las películas a las cuales se harán referencia en la cuarta temporada de la serie creada por los Hermanos Duffer. Así como en los ciclos anteriores se han realizado guiños a filmes como E.T., Ghostbusters, Aliens y Back to the Future, esta vez las cintas que serán "homenajeadas" corresponden a: The Peanut Butter Solution, The Fisher King, Bill and Ted’s Bogus Journey, You’ve Got Mail y Ordinary People. A continuación, se explica en qué se basa cada una de estas piezas audiovisuales.

The Peanut Butter Solution (La formula mágica)

Película canadiense, del género comedia, que se estrenó en 1985 y está dirigida por Michael Rubbo. Se centra en dos amigos muy intrépidos que están experimentando con una curiosa fórmula, hecha a base de mantequilla de maní. Sin embargo, el experimento resulta mal, y Michael (Mathew Mackay), se queda calvo. Los chicos deciden modificar la fórmula, sin tener en cuenta los peligros de la mantequilla de maní. Cuando Michael prueba de nuevo la fórmula mágica, recupera su cabello, pero esta vez en forma de melena desmesurada. De esta manera se desencadenan una serie de aventuras absurdas (Filmaffinity).

The Fisher King (El rey pescador)

Dirigida por Terry Gilliam, y protagonizada por Jeff Bridges y Robin Williams, esta película dramática, estrenada en 1991, se centra en Jack Lucas, un locutor de radio que tras un trágico incidente decide suicidarse en un callejón marginal de su ciudad. En ese lugar conoce a Parry Parry, un profesor de historia que debido a problemas mentales, dejó de impartir clases. Para evitar el suicidio de Jack, y darle un nuevo sentido a su vida, Parry dice ser un soldado medieval que se encuentra buscando el Santo Grial.

Así, ambos personajes emprenden una aventura que cambiará la vida de Jack mientras intentan dar con el histórico objeto.

Bill and Ted's Bogus Journey (El alucinante viaje de Bill y Ted)

Comedia de ciencia ficción que corresponde a una secuela de 'Las alucinantes aventuras de Bill y Ted', en la que dos jóvenes con poca inteligencia viajaban a través del tiempo en una cabina de teléfono. En esta ocasión, un tirano del futuro ha construido dos robots idénticos a Bill y Ted para que les sustituyan, y así evitar que el mundo se convierta en una verdadera utopía gracias a las letras de este dúo de simplones músicos de rock and roll (Sensacine).

La película fue estrenada en 1993, y contó con la dirección de Peter Hewitt. Mientras que el elenco principal estuvo compuesto por: Keanu Reeves, Alex Winter y William Sadler.

You've Got Mail (Tienes un e-mail)

Protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, quienes respectivamente encarnan a Joe Fox y Kathleen Kelly. El guión y dirección de la película estuvo en manos de Nora Ephron.

La cinta narra la vida de Kathleen Kelly, la propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles, que ve peligrar su negocio cuando una cadena de grandes librerías abre un local al lado de su tienda. Cuando conoce a Joe Fox, el hijo del dueño de la cadena, sentirá inmediatamente por él una gran antipatía. Lo que ambos ignoran es que mantienen una relación por correo electrónico (Filmaffinity).

Ordinary People (Gente corriente)

Esta cinta fue la ganadora del Óscar a mejor película en la edición 53° de los premios. Dirigida por Robert Redford, y protagonizada por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Judd Hirsch, se presenta un drama familiar, en la que una pareja de clase media-alta se ve irremediablemente afectada por la muerte de su hijo mayor en un accidente de navegación. El hijo menor lucha por superar un intento de suicidio y el sentimiento de culpa que sufre como consecuencia del accidente en el que se ahogó su hermano (Sensacine).