Guía VAVEL Premios MTV EMA 2019: Mejor artista revelación

Los MTV EMA premian a través se su categoría "Mejor artista revelación" a cantantes o grupos cuyas carreras han crecido de forma exponencial cada año. Así, este año se reúnen en esta categoría seis nombres que han sonado con fuerza en el panorama musical internacional durante este 2019. Por tanto, se suma un nominado más a la lista, ya que tradicionalmente, son cinco los artistas que se disputan cada premio.

Se trata de una de las categorías que forman parte de la gala desde que se celebrara su primera edición en 1994. Tras diversos cambios de nombre y en el sistema de votaciones, a día de hoy es el público quien elige al ganador –como en la mayoría de categorías–.

Desde entonces, se han coronado como artistas revelación Britney Spears (1999), Maroon 5 (2004), Katy Perry (2008), Lady Gaga (2009), Shawn Mendes (2015) y Cardi B en la pasada edición.

Pero, ¿quiénes son los artistas nominados en la presente edición de los MTV European Music Awards?

BILLIE EILISH

Sin duda, uno de los nombres más sonados de este 2019 y que parten como favoritos para llevarse el galardón.

Eilish es una joven estadounidense que, con tan solo 17 años, puede presumir de ser una de las artistas más conocidas del panorama musical internacional actual. Comenzó su carrera con tan sólo 14 años, cuando publicaba "Ocean Eyes" (2016), y que terminaría por convertirse en todo un fenómeno viral.

2019 ha sido su año, y es que ha venido acompañado de la publicación de su primer álbum de estudio «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Ya en 2017 lanzaba un EP que recogía los singles que la artista había ido lanzando desde que comenzara su carrera profesional. El disco, que ha cosechado varios números 1 en listas –n º2 en ventas en España–, supera ya las 3'5 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La cantante se posiciona así en una de las artistas más vendidas de este año, además de haberse convertido en un fenómeno de masas que acumula más de 40 millones de seguidores en Instagram.

Por si fuera poco, la cantante se unirá a Rosalía para una canción conjunta que saldrá a la luz en los próximos meses.

LEWIS CAPALDI

El joven de 23 años se suma a la lista de las grandes voces británicas que dan el salto a la fama internacional. Con 17, fue descubierto por la discográfica Virgin EMI Records a través de la plataforma de podcasts SoundCloud. Tras firmar el contrato, lanzaría su primer single "Bruises" que vendió más de 600.000 unidades y se posicionó en el top17 de canciones más vendidas de Reino Unido. Más tarde publicaría «Bloom», su primer EP.

No sería hasta 2018 cuando obtendría el reconocimiento del que goza actualmente gracias a su balada "Someone you loved". El éxito de la pieza se tradujo en un triple disco de platino en Australia y Reino Unido; y doble en Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

A comienzos de 2019 publicó su primer álbum de estudio bajo el nombre de «Divinely Uninspired to a Hellish Extent», consiguiendo el mayor debut del año con 100.000 unidades vendidas en su primera semana, y 300.000 en el primer mes.

AVA MAX

Original de Wisconsin, Ava Max es una joven de 25 años conocida internacionalmente por su hit "Sweet but Psycho", con el que alcanzó el número uno en Reino Unido, España, Suecia, Alemania y Estados Unidos, entre otros.

Posterior al éxito de este single ha publicado otros sencillos –de menor éxito comercial–, como "So Am I" y "Torn". Aún no ha publicado su primer álbum de estudio, aunque ha lanzado más de 10 singles y colaborado con artistas de la talla de David Guetta.

Entre sus influencias musicales, la artista –que se mueve entre el pop y el R&B–, reconoce a Lady Gaga, Christina Aguilera y Madonna, entre otras.

LIL NAX X

Con 20 años, Montero Lamar Hill –mejor conocido como Lil Nas X–, puede presumir de haberse convertido en uno de los raperos y cantautores estadounidenses más conocidos del momento.

Su tema de 'country rap', "Old Town Road" le valió la fama internacional, y su remix en colaboración con Billy Ray Cyrus alcanzó en número uno en la lista Billboard Hot 100, rompiendo el récord de la lista al encabezar la misma durante 17 semanas consecutivas.

El joven, antes de darse a conocer en la industria musical, se hizo un nombre en Internet a través de una cuenta fan de Nicki Minaj.

El rapero puede estar más que orgulloso de haber sido nominado a 'Mejor artista revelación' con tan sólo un single en el mercado.

MABEL

Nacida en Málaga, es una cantante y compositora de pop y R&B que se dio a conocer gracias a sus temas "Finders keepers" (2017) –con el que consiguió un disco de platino en Reino Unido–, y "Don't call me up" (2019) –con el que obtuvo el reconocimiento internacional–.

En agosto de 2019 publicaba «High expectations» como álbum debut, aunque ya había lanzado un EP bajo el título de «Bedroom». Con 23 años, la artista presume de haber lanzado más de 15 singles, llegando a colaborar con Jax Jones, RAYE y Tiësto, entre otros.

Asimismo, ha realizado dos giras promocionales y una como artista principal con su primer disco, además de haber hecho de telonera para Harry Styles, Lany y Khalid.

LIZZO

Bajo este pseudónimo se esconde Melissa Viviane Jefferson, una rapera, cantante y compositora estadounidense de 31 años que dio el salto definitivo a la fama con la publicación de su tercer álbum de estudio, «Cuz I love you» en 2019. Este trabajo discográfico alcanzó el número cuatro en la lista Billboard 200.

El disco cuenta con dos singles, "Juice" y "Tempo". Además, la versión deluxe del mismo, incluía "Truth hurts", single que había publicado en 2017 y que le permitió encabezar la lista de los Billboard Hot 100 dos años después de su lanzamiento oficial.

A día de hoy, «Cuz I love you» ha vendido más de 500.000 copias en Estados Unidos.

Habrá que esperar a que se celebre la gala de los MTV EMA el próximo 3 de noviembre en Sevilla para conocer quién se alza con el reconocimiento de mejor artista revelación.