"Easy", el nuevo single de Camila Cabello

Camila Cabello y Shawn Mendes llevan unos 5 años siendo amigos, pero desde que la pareja confirmó la relación no hemos dejado de ver gestos cariñosos entre ellos, y qué mejor forma, que dedicarse canciones de amor. Tras confirmar el nombre y fecha de su nuevo álbum “Romance”, Camila sacaba su anterior single “Shameless” el cual lleva ya más de 60 millones de visualizaciones y “Liar” con 48 millones de visualizaciones en Youtube.

El 11 de octubre sacó su nuevo single, el cuarto sencillo del disco y que presentó en Saturday Night Live el 12 de octubre junto a su otro tema “Cry for Me”. En “Easy”, que es como se llama la canción, podemos encontrar lyrics como “Me conoces de verdad, El futuro y mi antigua yo, Todos los laberintos y locuras de mi mente, Me quieres de verdad, Me conoces y me quieres, Y es justo lo que siempre he querido encontrar”.

Como podemos apreciar, la pareja se encuentra completamente enamorada y la interprete no se averguenza de demostrarlo. Según ella está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y esto es lo que más la inspira para componer canciones. En una entrevista para la revista “Lorraine” dijo: "Soy muy feliz. Quiero decir… Lo llevo conociendo mucho tiempo y, no sé, para mí es como estar en casa así que sí, estoy muy feliz".

Camila lleva trabajando todo el año para sacar nuevos temas y el nuevo disco. Hace unos días que se publicó el nuevo single de Ed Sheeran, “South of the Border”, en el que aparece junto ella y Cardi B y en el que Cabello, canta una parte en español haciendo relucir sus raíces cubanas.

Por ahora no se sabe cuando será lanzado “Romance”, pero viendo como están triunfando los singles no podemos dudar que será un completo éxito en ventas. El videoclip de “Easy” todavía no ha salido pero han adelantado la versión audio que puede verse en su perfil oficial de Youtube.