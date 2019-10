Netflix informa de las mejores audiencias de este 2019

Muy raramente Netflix hace públicos los resultados de sus audiencias pero esta vez lo ha hecho con orgullo, y no es para menos. Este miércoles publicaba los resultados de su tercer trimestre con unos resultados sorprendentes.

Todos los estrenos que se han ido produciendo desde verano han equilibrado la balanza y han compensado las malas cifras que obtuvieron a principios de año.

Los grandes triunfadores han sido Stranger Things y La Casa de Papel con 64 y 44 millones respectivamente. La tercera temporada de Stranger Things encabeza la lista con unas cifras muy altas, lo que confirma por milésima vez desde su estreno que es una de las producciones más exitosas de la plataforma.

#StrangerThings Season 3 was the most watched season to date, with 64 million member households watching in its first four weeks pic.twitter.com/C1BKMThIpj — See What's Next (@seewhatsnext) October 16, 2019

Un dato que ha sorprendido es que muchas producciones del top 10 no son producciones estadounidenses. Por primera vez en la historia dos series españolas se encuentran en el ranking y con muy buenos resultados.

La Casa de Papel, con 44 millones, se convierte en la primera serie española con tanto alcance internacional por primera vez en la historia. La audiencia de esta serie nunca para de crecer y por ello, Netflix ha confirmado recientemente la producción de una quinta temporada.

Élite es el segundo éxito español y cierra el ranking con 20 millones de espectadores. Unas cifras para nada bajas que han colocado a la serie española en una de las más vistas en su semana de estreno.

Lo más sorprendente del ranking es la desaparición de 13 Reasons Why, una producción que encabezó la lista con su primera temporada pero que en esta última no ha tenido nada de éxito.

La lista definitiva queda así de la siguiente forma:

1- Stranger Things: 64 millones

2- The Umbrella Academy: 45 millones

3- La Casa de Papel: 44 millones

4- You: 40 millones

4- Sex Education: 40 millones

6- Our Planet: 33 millones

7- Unbelievable: 32 millones

8- Dead to Me: 30 millones

9- When They See Us: 25 millones

10- Élite: 20 millones