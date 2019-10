GUÍA VAVEL Premios MTV EMAS 2019: Mejor Artista Pop

El premio a mejor artista pop en los MTV European Music Awards se entrega desde el año 1998. Hasta el momento One Direction es el grupo con mayor número de galardones en esta categoría con un total de tres, obtenidos entre 2013 y 2015.

Ariana Grande

La cantante de Florida es sin duda una de las grandes estrellas de pop internacional y por supuesto no podía faltar en la nominación en esta categoría. La carrera musical de Ariana Grande se inició en 2011 y desde entonces ha sacado cinco álbumes de estudio, "Yours Truly" (2013), "My Everything" (2014), "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018) y "Thank U, Next" (2019).

Becky G

La cantante norteamericana acaba de lanzar su álbum debut el pasado 17 de octubre de 2019, titulado "Mala Santa". Becky G lleva en el panorama musical desde publicó su primer sencillo en 2014, "Shower" y desde entonces ha estado realizando colaboraciones, con artistas de la talla de J Balvin, CNCO o Bad Bunny, entre otros, así como publicando algún que otro single en solitario. Además, es la encargada en esta edición de presentar los Premios MTV EMAS en Sevilla el próximo 3 de noviembre.

Camila Cabello

Camila Cabello saltó a la fama dentro del grupo Fifth Harmony con quienes publicó un EP y dos trabajos de estudio, pero en diciembre de 2016 anunció que se separaba de la banda para perseguir su carrera en solitario. Desde entonces la cantante cubano-estadounidense ha lanzado su primer álbum como solista, titulado "Camila", en enero de 2018 y recientemente ha revelado que su segundo trabajo se titula "Romance" aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Halsey

La cantante norteamericana ha anunciado recientemente el lanzamiento de su tercer álbum de estudio para el 17 de enero de 2020, y se titula "Manic". Halsey presentará el disco alrededor del mundo y su primer concierto del "Manic World Tour" será, precisamente, en España, en el WiZink Centre de Madrid el próximo 06 de febrero de 2020.

Jonas Brothers

La carrera musical de Joe, Kevin y Nick Jonas comenzó en 2005 con el lanzamiento de su álbum debut "It's About Time". Sin embargo, se hicieron realmente conocidos a nivel internacional con su segundo trabajo "Jonas Brothers" y con la participación en la película "Camp Rock" de Disney. En 2013 anunciaron su separación como grupo para perseguir sus carreras en solitario pero en febrero de 2019 el periódico británico The Sun informaba que el grupo volvería a los escenarios. Poco después publicaban su sencillo "Sucker" y junio su quinto álbum de estudio "Happiness Begins".

Shawn Mendes

El cantautor canadiense sigue su ascenso en picado como estrella del pop mundial. Su tercer trabajo de estudio, homónimo, obtuvo críticas muy positivas y le llevó a conseguir sus dos primeras nominaciones a los premios Grammy. Actualmente se encuentra de gira con su "Shawn Mendes: The Tour" que terminará el 21 de diciembre en Ciudad de México, después de haber pasado por Europa, Asia, Oceanía y América del Norte y del Sur.