GUÍA VAVEL Premios MTV EMAS 2019: Mejor Actuación en Vivo

El premio a la mejor actuación en vivo en los MTV European Music Awards se entrega cada año desde 1995, año en el que Take That se llevó el galardón por su "Nobody Else Tour". Ed Sheeran y U2 son los dos artistas que más veces han ganado en esta categoría con dos premios cada uno; Ed Sheeran puede superarlo puesto que también está nominado este año por su "Divide World Tour".

Ariana Grande

La cantante de Florida lidera la lista de los nominados en los MTV EMAS 2019, competirá por llevarse un total de siete categorías, entre ellas la de mejor actuación en vivo por su "Sweetener World Tour". La gira, compuesta por un total de 102 conciertos, repartidos entre Estados Unidos y Canadá (72) y Europa (30), ha recibido críticas muy positivas. Ariana Grande aún no ha terminado su tour que tiene prevista la última fecha el dia 22 de diciembre de 2019 en Inglewood, Estados Unidos.

Ariana Grande es una de las artistas pop más interesantes del momento y sus directos así lo demuestran. Bailes perfectamente ensayados y cambios de vestuario frecuentes, junto con su notable voz en directo... son la suma perfecta para ganarse la nominación en esta categoría.

BTS

El grupo de Corea del Sur, BTS, también se ha colado entre los nominados a mejor actuación en vivo con su "BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself". La gira ha estado compuesta por 20 conciertos, todos ellos en estadios alrededor del mundo. En nuestro continente agotaron las entradas en el Wembley Stadium de Londres y el Stade de France de París este verano. La gira aún no ha terminado, les quedan los tres últimos conciertos que tendrán lugar en la capital de su país, en Seúl los próximos 26, 27 y 28 de octubre de 2019.

Los coreanos tienen un algo especial que les hace llenar estadios por todo el mundo, que tengan fans de todos los países a pesar de que en muchas ocasiones no entiendan que están diciendo al cantar. Es una conexión mágica que ellos son capaces de lograr con sus fans en cada concierto.

Ed Sheeran

El "Divide World Tour" de Ed Sheeran es otro de los nominados este año a mejor actuación en vivo. Este ha sido la tercera gira mundial del cantautor británico y la más grande con mucha diferencia, con un total de 260 conciertos. Oficialmente dio el pistoletazo de salida el 16 de marzo de 2017 en Turín, Italia y terminó el 26 de agosto de 2019 en Ipswich, Inglaterra. Ha sido oficialmente nombrado como la gira con mayor recaudación de la historia, superando a U2 que ostentaba el record por su "360º Tour" de 2011.

Ed Sheeran tiene un directo que sorprende. Tiene la capacidad de entretener, él solo, sin banda, sin acompañamiento, a un estadio de 90.000 personas cada noche y conseguir que nadie salga decepcionado. Una guitarra, un loop pedal e imágenes en una pantalla es todo lo que necesita el británico para salir a escena y enamorar al mundo.

P!NK

La cantante norteamericana ha vuelto a dar la vuelta al mundo por séptima vez para presentar, en esta ocasión, su séptimo trabajo de estudio "Beautiful Trauma". El "Beautiful Trauma Tour" dio comienzo en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, el 1 de marzo de 2018 y desde entonces ha dado un total de 159 conciertos por Europa, Norte América y Oceanía. A mediados de 2019 Billboard anunciaba que el tour se convertía en la décima gira con más recaudación de la historia y en la segunda por parte de una artista femenina, siguiente a Madonna y su "Sticky & Sweet Tour".

Hay conciertos con comienzo explosivos y por encima, está la apertura del "Beautiful Trauma Tour" de P!nk... La cantante aparece en el escenario colgada de una araña gigante haciendo acrobacias aéreas mientras en el escenario los bailarines y los músicos hacen su parte. Si así empiezan sus conciertos... ¿Cómo es el final?

Travis Scott

El cantante americano ha sido nominado por su gira "Astroworld - Wish You Were Here Tour", que no ha sido mundial, ha estado compuesto por 56 conciertos en Norteamérica y un concierto en el O2 Arena de Londres que tuvo lugar el pasado 16 de julio de 2019 y que supuso el final oficial del tour.

Lo diferente del "Astroworld - Wish You Were Here Tour" con respecto a la norma general fue que en vez de tener un escenario principal, había dos uno en cada lado del arena.