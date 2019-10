 GUÍA VAVEL: Premios MTV EMAs 2019: Mejor Artista Electrónica

Esta categoría existe desde que empezaron los propios premios, al principio esta solía llamarse Mejor Baile, de hecho en los VMA (Video Music Awards) y AMA(American Music Awards) se sigue manteniendo, pero en 2012 cuando volvió a resurgir, pasó a llamarse Mejor Artísta de Electrónica. Por ella han pasado artístas como Daft Punk, Kylie Minogue o las Spice Girls, pero solo los mejores han conseguido llevarse a casa este premio tan codiciado en el mundo de la electrónica. Entre los míticos ganadores encontramos a los DJs más importantes del panorama actual: David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Marshmello y el difunto Avicii. Entre los nominados este año aparecen caras conocidas:

CALVIN HARRIS

El escocés nos tiene acostumbrados a sacar éxito tras éxito pero este último año el DJ ha conseguido colaborar con media industria musical. En 2018 colaboró con Dua Lipa y de ello salió el éxito “One Kiss” que se convirtió en la canción más vendida de todo UK y lleva ya más de 500 millones de reproducciones en Youtube. A finales del pasado año salió a la luz “Promises”, la primera colaboración del creador de “Summer” con Sam Smith, la cual no ha traído más que éxitos y sigue siendo cabecera en muchas listas mundiales. Este año Calvin Harris, quien suele crear temas de la mano de artístas revelación, sacó en enero “Giant” con el inglés Rag'n'Bone Man, interprete de temas como “Human” y “Skin”.

DJ SNAKE

El francés DJ SNAKE tiene ya bastante recorrido en la industria musical, aunque este último año ha podido ser uno de los más importantes debido a su apuesta por el reggaeton. Su salto a la fama fue en 2015, auque ya en 2011 fue el productor de uno de los mejores discos de Lady Gaga “Born This Way”. En 2013 llego a España y a todo el mundo un nuevo sonido desconocido hasta ahora y que pudo reavivar la llama que quedó en los 90 de la música electrónica. La genté volvió a bailar este tipo de música gracias a “Turn Down For What”. 2 años después volvió a sacar otro éxito llamado “Lean On” junto a Major Lazer y MO, canción que lleva ya más de 2 billones y medio de visitas en Youtube y publicó su propio álbum llamado “Encore”. En la actualidad ha sido de los primeros Djs que ha decidido apostar por el reggeton y el pasado año sacó “Taki taki” con Selena Gómez y Cardi B, tema perteneciente a su disco “Carte Blanche”, además de “Loco contigo”, (canción del verano 2019 sin duda) junto a J Balbin y Tyga, y “Fuego” con Sean Paul, Anitta y Tainy.

MARSHMELLO

Marshmello lleva relativamente poco en el mundo de la electrónica a diferencia de sus rivales en la categoría. La principal característica de este DJ norteamericano es que realmente no se conoce su verdadera identidad a pesar de que se especula que podría ser Christopher Comstock, lo cual nunca ha sido desmentido. En sus apariciones públicas, Marshmello (malvavisco en inglés) suele ir con una máscara que le cubre toda la cabeza con forma de malvavisco y unas Xs en los ojos. El pasado año se podría resumir en sus dos trabajos: “Friends”, canción que tiene junto a Anne- Marie y que a día de hoy sigue siendo un éxito en ventas, y “Happier” la cual presentó el pasado MTV EMA en Bilbao junto a Bastille. Actualmente destaca por sus colaboraciones con el juego virtual “Fornite” y su nuevo tema “Proud”.

MARTIN GARRIX

Martin Garrix saltó a la fama en 2013 con “Animals” con solo 17 años, pasando a ser el DJ más joven en ser número 1 de Beatport. Tras colaborar durante años con diferentes djs y cantantes como Tiesto, Usher y Ed Sheeran, en 2016 actuó en los EMA con “In the Name of Love”, tema que tiene junto a Bebe Rexha. En esa gala se llevo los premios a Mejor Artista de Electrónica y Mejor Actuación de World Stage. Además hace dos años se publicó su colaboración con Dua Lipa “Scared to be Lonely”, tema que tiene más de 700 millones de reproducciones en Spotify y cuenta con 12 tipos de remixes. Hoy en día es un DJ que se fundamenta en festivales de música por todo el mundo y en el último año ha sido reconocido por su tema “Summer Days” con Macklemore, Patrick Stump y Fall Out Boy.

THE CHAINSMOKERS

El duo americano formado por Alexander "Alex" Pall y Andrew "Drew" Taggart, saltó a la fama en 2014, cuando sacaron su tema “Selfie” que se convirtió en un movimiento de masas y los catapultó directamente a la fama mundial. Tras esto llevan una lista numerosa de éxitos debido a sus colboraciones con distintos cantantes como “Don´t Let me Down” con Daya y en 2016 con Halsey llamado “Closer”. Un año más tarde lanzaron su disco “Memores... do not open” que incluye éxitos como “Paris” y “Something just like this” con Coldplay. Este año la banda publicó su último disco que incluye colaboraciones con artistas como Bebe Rexha (Call You Mine) y 5 Seconds of Summer (Who Do You Love).