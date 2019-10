Entrevista.  David Rees: “Mi libro va a aportar una historia diferente” 

David Rees comenzó siendo Youtuber y a partir de ahí al subir vídeos tocando con su ukelele, la gente empezó a conocer su faceta más artística. Entre estos ellos, apareció uno donde juntaba frases de Disney y fue ahí dio comienzo su carrera como cantante de la mano de Warner, gracias a la gran aceptación que tuvo la canción “De Ellos Aprendí”.

Ahora David Rees presenta su libro “El Chico del Ukelele”, repleto de diferentes historias contadas desde su perspectiva.

P: ¿Si tuviera que definir a David Rees en tres Palabras, cuáles serían?

R: Musical, transparente y pasional

P: ¿Desde cuándo canta?

R: Canto más o menos desde que mis padres me apuntaron al coro de mi pueblo con unos seis o siete años.

P: La pasión que siente por la música, ¿le vino de familia o es el primero que canta o toca instrumentos?

R: Bueno sí, yo creo que un poco las dos cosas. En mi familia hay muchísima vena musical y artística y ellos me apuntaron a actividades musicales cuando era muy pequeño y bueno si no me hubieran gustado, obviamente me hubiera salido pero como me gustaron estoy ahí metido desde muy pequeño.

P: Hablando de sus raíces, ¿le gustaría volver a Extremadura para dar un concierto?

R: Me encantaría, obviamente, me parecería una idea fantástica, cuando estemos planeando los conciertos, la gira y todo eso, lo tendré muy en cuenta.

P: Hace 3 días ha anunciado la salida de su primer libro. ¿Qué le llevó a escribirlo?

R: Pues me llevó, lo mucho que me gusta compartir mis vivencias, aprendizajes y lo mucho que me gustan las palabras. Llevo escribiendo relatos y poesías desde que soy adolescente y pues se ha juntado y ha salido este libro.

P: Si alguien que no conoce a David Rees ve el libro en las librerías, ¿por qué debería comprarlo?

R: Porque creo que va a aportar una historia diferente en situaciones que todo el mundo conoce, como el primer día de universidad, la primera vez que una persona se enamora en el colegio, en el trabajo, un montón de cosas… Van a ver una perspectiva diferente que les puede aportar cosas distintas.

P: Este año ha actuado en el Arenal Sound, ¿qué tal fue la experiencia?

R: Fue increíble, me lo pasé bomba, me encanta tocar y actuar en directo, es una de mis cosas favoritas y ha sido una experiencia que nunca voy a olvidar. Ya tengo ganas del año que viene para volver a ir de festivales porque fue una experiencia increíble que acaba de empezar, por así decirlo.

P: Si le diesen la oportunidad no sólo de actuar en el Arenal Sound, ¿en qué otro festival le gustaría participar?

R: Pues sinceramente, estoy abierto a todo, me encantaría el BBK o el Primavera Sound, pero bueno, poco a poco.

P: Tras haber firmado con Warner, una de las cosas que sus fans esperan con más ansia es su disco. ¿Para cuándo más o menos saldrá a la luz?

R: Yo creo que el año que viene, no sé exactamente cuándo, pero yo espero que no más tarde de primavera.

P: Dentro del disco, ¿qué historias le gustaría contar?

R: Me gustaría contar un montón de historias que transmitan luz, positividad y que mis letras estén muy dentro de mi universo poético. Pero también que tengan sonidos nuevos y actuales.

P: ¿Con qué artistas le gustaría colaborar?

R: Pues no lo sé, quiero colaborar con tanta gente que me da pena elegir a uno solo. Me gustaría por ejemplo, a nivel internacional, aunque sea algo bastante fantasioso, con Coldplay. A nivel nacional, no sé, hay muchos talentos que me encantan aquí en España como pueden ser Carmen Boza, Carlos Sadness o Alba Reche que me flipan. Pero te digo tres como también te podría decir 17.

P: Si tuviera que enseñar una canción suya a alguien para demostrar cómo es su música, ¿cuál sería?

R: Es que yo creo que eso es muy complicado, o sea mi música va cambiando constantemente, ahora mismo enseñaría "Querido yo", pero dentro de un par de meses igual te diría otra, no lo sé.

P: Ahora el tema Eurovisión está muy reciente, ¿en algún momento le gustaría poder representar a España?

R: Sería todo un honor, lo que pasa es que ahora mismo para mí es muy grande. Solo iría en un momento en el que me sienta preparado y lo haría con toda la ilusión.

P: Este año ya se sabe que irá Blas Cantó, ¿Qué le parece su candidatura?

R: Me parece increíble, es un cantante y un artista increíble y tengo muchas ganas de escuchar su apuesta musical y poder estar todos orgullosos del talento de este país como es el de Blas.

P: Y por último, ¿qué pregunta le gustaría que le hicieran en una entrevista pero nunca le han hecho?

R: No se me ocurre nada, no sabría como contestar a esta pregunta.