'Harleys in Hawaii': la nueva canción de Katy Perry

Katy Perry, que ya es una de las artistas más destacadas del 2019, ha vuelto a estrenar tema. Después de 'Never Really Over', con la que auguraba una nueva era, y 'Small Talk', la cantante estadounidense ha sacado a la luz 'Harleys In Hawaii', con un sonido diferenciado al de los dos anteriores.

'Harleys In Hawaii', lejos de lo convencional

'Harleys In Hawaii', que fue anunciada en julio y finalmente estrenada el pasado 19 de octubre, cuenta con la composición y producción de Charlie Puth. El tema se estrenó junto un videoclip promocional, en el que Katy Perry se embarca en un viaje tropical en moto dentro de la isla de Hawaii.

La canción ofrece un sonido pegadizo propio de los temas de Perry, y al igual que sus dos otros estrenos más recientes, vuelve a demostrar que está tomando un camino lejos de lo convencional dentro de la música pop. La artista está probando diferentes e inesperados estilos antes de estrenar su sexto album completo. Después del estreno más electro de "Never Really Over" y la desapercibida "Small Talk", "Harleys in Hawaii" ofrece algo más lento pero no menos atractivo. La ensoñación de la era 'Teenage Dream' ha vuelto con 'Harleys In Hawaii', pero de forma más discreta y madura.

Sexto album en camino

Los tres flamantes temas de Katy Perry estrenados este 2019 formarán parte, con total seguridad, del esperado sexto album de Perry, del que todavía no se han ofrecido muchos detalles ni posibles fechas de estreno. Los fans de la cantante estadounidense están deseando escuchar el trabajo completo después del último trabajo, que salió a la luz en junio de 2017 con el nombre 'Witness' y sufrió un batacazo en ventas. No obstante, y gracias principalmente al tema 'Never Really Over', la artista se consolida como una de las cantantes con más ventas del 2019 y acumula 30 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Katy Perry en 'Harleys in Hawaii'. Fuente: katyperry.com

Aunque no se sabe nada del esperadísimo sexto album de Katy Perry, la recientemente estrenada 'Harleys In Hawaii' es un triunfo para la artista, gracias a su sonido maduro que cuenta con un resultado disfrutable lleno de pop sofisticado.