GUÍA VAVEL Premios MTV EMAs 2019: Mejor Artista

Este año, la categoría de 'Mejor Artista' reúne a grandes nombres de la industria musical. Destaca Ariana Grande, que repite por segundo año consecutivo como nominada en esta categoría. A continuación, la lista de quienes compiten a 'Mejor Artista' en los EMAs.

Ariana Grande

Como hemos dicho, repite por segundo año consecutivo en esta categoría, aunque el año pasado fue ganada por Camila Cabello y es la artista que más nominaciones acumula de los EMAs 2019. Ha sido un año marcado por el éxito en mayúsculas para Ariana Grande. Su disco 'Thank U, Next', el cual incluye reconocidos temas como '7 rings' o 'Thank U, Next', ha llegado a lo más alto de las listas de ventas y streaming (siendo el album con más streams acumulados en un semana por una artista femenina), llegando incluso a igualar un record de The Beatles y de Madonna al ocupar las posiciones Nº1, Nº2 y Nº3 respectivamente de la lista Billboard. La artista nortemericana acumula 47 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La artista, que además logró el pasado enero su primer Grammy, ha triunfado con su gira mundial 'The Sweetener World Tour', que llegará a su fin en diciembre después de 9 meses recorriendo ciudades y las grandes capitales de todo el mundo.

Miley Cyrus

Este ha sido el año del renacer de la ya asentada en la industria musical Miley Cyrus. No conocía la nominación en los EMAs desde 2017. Después de que a finales de 2018 reapareciera con 'Nothing Breaks Like a Heart' en una exitosa colaboración con Mark Ronson (la cual está nominada a un EMA en la categoría 'Mejor Colaboración'), la artista ha revolucionado este 2019 su propio estilo musical con su LP 'She Is Coming' y con sonados temas como 'Mother's Daughter' o el reciente estrenado 'Slide Away'.

La artista, que ha pasado este año por grandes festivales tales como el Primavera Sound o Glastonbury, también lo está petando en una colaboración conjunta con Lana del Rey y la otra nominada de la la categoría, Ariana Grande. Se trata de la canción 'Don't Call Me Angel', para la nueva película 'Charlie's Angels' (la cual patrocina la alfombra roja de los EMAs). Tal tema llegó al Nº1 de Billboard tras su estreno y acumula 100 millones de reproducciones en poco más de un mes.

J Balvin

Se trata sin duda de uno de los artistas del panorama latino con más éxito de este 2019. Su album 'Oasis' junto a Bad Bunny ha sido un bombazo en los países de habla hispana, entre ellos España. Canciones como 'Qué pretendes', 'La Canción' o 'No Me Conoce' se han podido escuchar por muchos lugares este año. J Balvin se corona como el 6º artista con más oyentes mensuales en Spotify a nivel mundial, con 53 millones en total.

También destaca del 2019 para el artista su sonada colaboración con otra de las nominadas y confirmada para la gala de los EMAs 2019, Rosalía, en el tema 'Con Altura', que acumula ya 30 semanas sin salir del Top 50 de canciones más escuchadas de España. Dado su tremendo éxito este año, no sería de extrañar que J Balvin se hiciera con el galardón.

Shawn Mendes

Desde que se diera a conocer en 2015, este año ha sido su época de mayor reconocimiento. Desde el continuado éxito de su album 'Shawn Mendes', estrenado en 2018, a la que ha sido una de las canciones del verano: 'Señorita', ft. Camila Cabello, que suma ya 17 semanas dentro de la lista Top 10 de Billboard. Shawn es el 5º artista con más listeners mensuales en Spotify y este año está completando su gira mundial más exitosa, con 106 conciertos a nivel global.

Taylor Swift

Se trata de la artista femenina con más ventas puras del 2019 y una de las cantantes más aclamadas. Desde que el pasado abril sacara a la luz el primer single de su esperado séptimo album, 'ME!', en colaboración con Brendon Urie, se auguraba un nuevo periodo de reconocimiento para la norteamericana. Su flamante estreno 'Lover', que acumuló cerca de 900.000 ventas en su primera semana en el mercado, y esa cifra supera ahora los 2 millones, se consolida como uno de los 5 albums con más ventas del 2019. Además, recientemente ha anunciado una gran gira para el verano de 2020, con 4 grandes conciertos en enormes estadios de Estados Unidos que muestran el arrollador éxito de Taylor.

Taylor, que viene acumulando sucesivas nominaciones en pasadas ediciones de los EMAs, es una de las cantantes con más nominaciones en esta entrega de 2019.

Las nominaciones a los EMAs están abiertas y puedes votar a tu favorito/a en mtvema.com