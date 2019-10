 GUÍA VAVEL Premios MTV EMAs 2019: Mejor Canción

Parte de los nominados este año a 'Mejor Canción' se estrenan como nuevos en los EMAs. Son el caso de Billie Eilish y Post Malone. Vuelve a estar nominada en esta categoría Ariana Grande, que puede salir de la gala de los EMAs como gran triunfadora. A continuación, un análisis de los temas nominados:

Ariana Grande - 7 Rings

Del album 'Thank U, Next', la canción encabezó las listas de éxitos durante su estreno en países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, por mencionar algunos. ​ El tema canaliza la melodía «My Favorite Things» del musical The Sound of Musicen en sus primeros versos y se compone de un sonido trap/pop y R&B, algo muy novedoso dentro de la música de Ariana Grande que funcionó de manera inmejorable en ventas. La artista describió la canción como un himno de la amistad que evoluciona del sencillo anterior "Thank U, Next", mientras se enfrenta a un nuevo capítulo en su vida.

En Estados Unidos, «7 Rings» debutó en el número uno en el listado Billboard Hot 100. «7 Rings» debutó en la cima de la lista Streaming Songs con 85.3 millones de streams de Estados Unidos en la primera semana de su estreno. En el Reino Unido, estableció un nuevo récord para la mayor cantidad de streams de una canción en una semana, con 16.9 millones de streams.

Billie Eilish - Bad Guy

"Bad Guy" es una canción de la cantante estadounidense Billie Eilish, lanzada en marzo de 2019 como el cuarto sencillo de su primer disco de estudio, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. 'Bad guy' es un tema electropop que junta elementos propios del pop y el rock, pero también del trap y el house,​ que utiliza un bajo sintetizado y una batería amplificados en su producción. A ello se le suma la voz susurrada de Billie; todo con un ritmo que se queda pegado, como si se tratara de un sueño frenético. Es esto lo que quizás haga de 'bad guy' una canción diferente y exitosa.

'Bad Guy' debutó en el Nº7 en el Billboard Hot 100 de EE. UU. Pasó a ocupar el Nº2 por un total de nueve semanas, antes de finalmente alcanzar el Nº1 en agosto, terminando con el record en el número 1 de 17 semanas de la otra nominada, "Old Town Road" de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus. Sin duda, a sus apenas 17 años, Billie Eilish ha sabido construir su propia senda musical, con un estilo muy diferenciado al del resto y así lo demuestran canciones como 'bad guy', por lo que no sería de extrañar que se hiciera con el premio.



Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Lil Nas X ha pasado de ser un completo desconocido a ser uno de los artistas del año con su 'Old Town Road'. Pese a contar con muchos remixes del tema, el que más ha triunfado ha sido el lanzado con Billy Ray Cyrus. 'Old Town Road' rompió, en su semana debut, el record de streamings (143 millones) que ostentaba la canción 'In My Feelings' del rapero canadiense Drake. Con su ritmo con banjo combinado con trap, la canción comenzó siendo considerada dentro del género country y hubo controversia porque Billboard acabó considerándola como rap.

Como hemos mencionado anteriormente, desde su lanzamiento en abril hasta agosto, 'Old Town Road' se mantuvo durante 17 semanas seguidas en el Nº1 de la lista Billboard Hot 100, destronando a 'Despacito' (2017).

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

Aunque se lanzó a finales de 2018, ha ganado mucha popularidad durante este presente año. El tema, que mezcla géneros pop y R&B y cuenta con 2:30 minutos de duración, forma parte de la banda sonora de la película Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Es la tercera canción de Post Malone en encabezar el Billboard Hot 100 y se posicionó dentro del top ten de tal lista durante 33 semanas hasta el pasado septiembre, convirtiéndose en una de las tres únicas canciones para lograr esta hazaña y la tercera en los últimos dos años.

Shawn Mendes & Camila Cabello - Señorita

Sin duda alguna, la colaboración del año. Se trata de dos artistas que por separado han triunfado con su música y se unieron para crear una de las canciones más solicitadas y pegadizas del año. Es la segunda colaboración entre Mendes y Cabello después de 'I Know What You Did Last Summer' en 2015. La canción, de aires latinos mezclados con un sonido pop, es un tema cantado con delicadeza que rebosa pasión en cada uno de sus versos, con un empaste de voces magistral y está cantada con elegancia.

'Señorita' fue, y sigue siendo, un éxito mundial, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, así como en otros treinta y cinco países, incluido el Reino Unido, Australia y Canadá. En Spotify, se convirtió en la canción más rápida en lograr de 200M a 800M de transmisiones y la segunda más rápida en alcanzar 100M, haciendo esto en solo 11 días, empatando a 'Thank U, Next' de Ariana Grande.

Puedes votar a tu canción favorita en la página mtvema.com hasta el 2 de noviembre a las 23.59h.