GUÍA VAVEL Premios MTV EMAs 2019: Mejor Vídeo

Comienza la cuenta atrás para la celebración de los MTV Europe Music Award 2019, los galardones europeos de música más esperados del año. Por segundo año consecutivo, será España el lugar donde los artistas más prestigiosos del momento se den cita, el próximo 3 de noviembre, para competir en una amplia variedad de categorías, entre ellas, la que otorga el premio al mejor vídeo del año:



Ariana Grande. "Thank U Next":



La carrera artística de Ariana Grande no podría ir mejor, y es que la cantante estadounidense encabeza la lista de los MTV EMAs 2019 con siete nominaciones. Este año, la artista lanzaba 'Thank U Next', un tema inspirado por las relaciones sentimentales de la cantante con Big Sean, Ricky Alvarez, Pete Davidson o el rapero Mac Miller y la gratitud que siente hacia estos. Pero eso no es lo único que distingue a esta canción.

El videoclip más popular de Ariana Grande ha destacado por sus constantes referencias a la cultura 'milennial': recreaciones de las escenas de películas tan míticas como 'Mean Girls' y 'Una rubia muy legal', la aparición de la fundadora del imperio Kardashian, Kris Jenner, y de Jonathan Bennett (Aaron Samuels en Chicas Malas, y unos looks con los que la americana tinta de rosa el videoclip de 'Thank U Next'.



Billie Eilish. "Bad Guy":



No hay duda de que Billie Eilish ha conseguido ver florecer a una velocidad meteórica su carrera en tan solo un par de años. Este año, la adolescente batía el récord de preventas de la historia de Apple Music con su álbum debut 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. A diferencia de otras canciones, 'Bad Guy' cuenta con una potente base electrónica que se funde con la delicadeza vocal de Billie. El videoclip refleja el empoderamiento femenino a través de tres minutos y medios inmersos en una explosión de color.



Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus. "Old Town Road (Remix)":



¿Sabías que la canción original fue lanzada por Lil Nas X en Tik Tok? De hecho, gracias a los memes que se hicieron el tema se viralizó hasta llegar a oídos de Billy Ray Cyrus (padre y compañero de serie de la ex estrella Disney Miley Cyrus), quien disparó su popularidad hasta convertirlo en uno de los singles más escuchados del verano en Norteamérica. Tan solo una semana después de lanzarse, 'Old Town Road' alcanzó el número uno de Billboard. El videoclip, dirigido por Calmatic, fusiona el viejo oeste con la actualidad e incluye los cameos de Chris Rock, Diplo o Vince Staples, entre otros.

Rosalía, J Balvin ft. El Guincho. "Con Altura":

Rosalía también cuenta con tres nominaciones en las categorías de "Mejor colaboración", "Mejor look" y "Mejor push". Así, la artista catalana regresa a los escenarios de la cadena tiempo después de convertirse en la primera artista española en triunfar en los MTV Video Music Awards gracias al tema que comparte con El Guincho y J Bavin, quien, por su parte, acumula cinco nominaciones entre las que se incluye "Mejor artista". El videoclip se desarrolla en un jet privado pilotado por el compositor y productor musical El Guincho, en el que J Balvin y Rosalía cantan y bailan luciendo ropa extravagante al ritmo de 'Con Altura'.



Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!":

"La canción trata sobre abrazar nuestra individualidad", declaraba la cantante sobre el single que comparte con el componente del grupo estadounidense Panic! At The Disco, Brendon Urie. El videoclip, repleto de referencias a la proyección social y álbumes anteriores de la cantante, reviste el conflicto amoroso de colores pastel y espectacularidad que recrean un mundo de fantasía para simbolizar la 'nueva era' de Taylor. En tan solo dos horas, Me! se convertía en el vídeo musical que llegaba más rápido a los diez millones de reproducciones de la historia.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de noviembre a través de www.mtvema.com/vote. ¿Te lo vas a perder?