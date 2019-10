GUÍA VAVEL: Premios MTV EMAs 2019: Mejor Artista MTV PUSH

El premio a MTV PUSH o Mejor Empuje según la web oficial de mtv en español, es una categoría relativamente nueva ya que se creó en 2009 y los primeros premios se llevaron a cabo en 1994.

Lo que diferencia esta categoría de otras es que al descubrir nuevos artistas, hay veces que sorprende saber que un artista ha sido push, ya que hoy en día es un artista tan reconocido como cualquier otro. Artistas como Justin Bieber, Selena Gómez, Bruno Mars o Ariana Grande han pasado por MTV PUSH y no todos lograron ganar el codiciado premio a pesar de haber conseguido una larga trayectoria. Este año algunos de estos artistas están confirmados para actuar en la gala, por lo que se que la MTV ha decidido apostar por los nuevos artistas de esta categoría.Este año entre los nominados a Mejor Actuación Push encontramos:

Rosalia

Ha conseguido volver a poner a España en todas las listas de éxitos del mundo. Desde que sacó su disco “El mal querer” no ha hecho más que recorrer el mundo dando conciertos por todo Estados Unidos cosa que hacía bastante que un artista español no conseguía. Actuó de manera televisada internacionalmente por primera vez en los EMA de Bilbao y de esta cadena de música ha conseguido este año 2 premios en los VMA: Mejor Latino y Mejor Coreografía, además de dos premios Grammy Latino. Este año se ha caracterizado por su tema “Con Altura” que tiene junto a J Balvin y El Guincho, y su éxito de finales de verano con el cual actuó en los pasados VMA: “Yo x ti, tu x mí” junto a Ozuna.

Ava Max

Aunque la americana Ava Max lleva en la industria desde 2013, fue el año pasado cuando saltó a la fama con su tema “Sweet but Psycho” y con el que se ha posicionado directamente en las primeras posiciones de las listas de éxitos mundiales. A principios de este año publicaba “So I Am”, canción que no tiene nada que envidiarle a la anterior en cuanto a repercusión mediática. Al igual que Rosalia o Mabel, Ava Max actuará en los próximos MTV EMA en Sevilla.

H.E.R

La cantante de R&B Gabriella Wilson, mejor conocida como H.E.R. saltó a la fama en 2017 gracias a Rihanna, quien publicó un video en Instagram con la canción de nuestra protagonista de fondo. Su single más escuchado es "Best Part (fea. Daniel Caesar)" que forma parte de su tercer álbum de estudio "H.E.R.". Aun así, puede que en Europa, o al menos en España, esta cantante pase un poco desapercibida todavía, pero aspira a convertirse en una de las grandes para los próximos años. Por ahora ya ha conseguido hacerse con 2 de 5 nominaciones a los Grammy que no es poco.

Lizzo

“Thruth Hurts” fue la canción debut de esta cantante y a día de hoy en su página de Youtube sigue publicando versiones remix. Desde 2017 ha participado en conciertos y festivales como telonera de Florence and the Machine o Coachella. En los pasados MTV Video Music Awards actuó con sus temas “Thruth Hurts” y “Good as Hell” y recibió muchísimos elogios por parte de la crítica. Tantos que en estos premios ha vuelto a repetir categoría de MTV PUSH por si quedaba alguna duda.

Lewis Capaldi

Durante 2017, este escocés fue telonero de artistas tan importantes como Niall Horan y Rag'n'Bone Man. Ha sido el pasado 2018 cuando sacó su tema “Somebody to Loved” y “Somebody you Loved (Masdism Radio Remix)” y se ha convertido en un éxito internacional que acarrea ya más de 38 millones de visualizaciones en Youtube. Su disco “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” se convirtió en el disco mejor vendido de los últimos 5 años y actualmente Capaldi ha pasado a ser un ídolo de masas por el que se han agotado sus entradas en tan solo unos segundos después de salir a la venta.

Billie Eilish

Billie Eilish se dio a conocer en las redes al publicar en Souncloud una canción compuesta por ella “OCEAN EYES”, esta tuvo muchísima repercusión y después de cuatro remixes del tema se lanzó a crear musica. Fue en 2018 cuando colaboró con Kalid para su single “Lovely” y sacó su segundo disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” en marzo de este año. Se ha convertido en la artista más joven nacida en el 2000 que tiene un número 1 en listas de éxitos. Sin duda Billie Eilish ha sido una revolución en el mundo actual tanto por su apariencia como por el nuevo estilo de música que está creando.

Jade Bird

Jade Bird a diferencia de los otros nominados es la única diferente en el estilo de música: Indie Folk. En 2017 sacó su primer disco “Something American” que incluye su tema debut “What I Am Here For”. Tras esto sacó en 2018 su segundo éxito "Lottery". Este año ha sacado su nuevo disco llamado “Jade Bird”.

Kiana Ledé

Es una actriz americana que hace unos dos años provó el mundo de la canción y desde entonces no lo ha querido dejar. Ya sacó su primer tema “Hey Chica” hace 7 años pero fue hace dos cuando decidió intentarlo de nuevo con “I Choose You” y tuvo mucha repercusión en las redes. El año pasado sacó su disco “Selfless” en el que se incluye su tema “EX” que lleva ya más de 50 millones de reproducciones en Spotify. El 18 de octubre sacó su último single “Easy Breezy”.

Lauv

El californiano Lauv lleva ya más de 1 billón de reproducciones en Spotify. Su single debut fue “I Like me Better” el cual forma parte de su disco “I Met you when I Was 18”. Tiene colaboraciones con artistas tan importantes como Anne-Marie para su tema “I´m lonely” o Troye Sivan en “I´m so tired...”

Mabel

Mabel es la hija de la sueca Neneh Charry y del productor Cameron McVey. Su tema debut fue “Know Me Better” y dos años después se convirtió en telonera de Harry Styles. A principios de este año sacó sus éxitos actuales “Don´t call me up” y este verano “Mad Love”. Su disco se titula “High Expectations” y en él colabora con DJ TIËSTO para su nuevo single "God is A Dancer"

CNCO

Es un grupo creado en Miami por Simon Cowell y compuesto por 5 chicos de todas las nacionalidades de latino america: el ecuatoriano Christopher Vélez, el domicano Richard Camacho, el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, el maxicano-estadounidense Joel Pimentel y el cubano Erick Colón. Sus primeros singles “Tan fácil” y “Quisiera” tuvieron mucho éxito en latinoamerica pero fue “Reggaeton lento (Bailemos)” el que los puso en boca de todo el mundo. El año pasado sacaron su segundo álbum llamado "CNCO" y el pasado 11 de octubre lanzaron su último disco “Que quienes somos”.

Juice Wrld

Juice WRLD es un rapero que viene pisando fuerte en la industria. A diferencia de sus rivales su primera canción en Spotify fue publicada el pasado año y solo en unos meses ha conseguido postularse como MTV PUSH. Su corta carrera no quiere decir que tenga pocas publicaciones ya que ha lanzado 3 álbumes en solo dos años: “Goodbye & Good Riddance”, “Death Race for Love” (2019), y el primero en colaboración con Future (Future & Juice WRLD presents... WRLD on Drugs). Su single más escuchado “Lucid Dreams” tiene casi 4 millones de visitas en Youtube.