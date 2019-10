GUÍA VAVEL Premios MTV EMAs 2019: Mejor Artista Rock 

La capital hispalense se prepara para recibir una de las galas musicales más transgresoras del momento, y es que el próximo 3 de noviembre, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) será el lugar donde los artistas más destacados actuarán y competirán en sus distintas categorías. El pasado 1 de octubre, la organización de MTV confirmaba el nombre de los artistas nominados a la categoría de "Mejor Artista Rock":

Green Day

La banda californiana está trabajando en su esperado nuevo disco, que verá la luz en febrero de 2020, prueba de ello es el lanzamiento de temas como 'Father Of All', canción que da título al disco. El trío comandado por Billie Joe Armstrong ­actuará en el concierto de MTV World Stage, uno de los grandes eventos de los premios EMA que tendrá lugar en la Plaza de España de Sevilla.



La banda se formó en Berkeley (California) en 1986, pero no fue hasta 1994 cuando su exitoso álbum debut 'Dookie' los cataputó a la fama entre los fanáticos del punk rock. Tras más de treinta años de trayectoria musical han vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y han sido reconocidos internacionalmente gracias a doce álbumes entre los que encontramos el mítico 'American Idiot'. Ya en 2016, los californianos se hacían con el galardón MTV EMA Global Icon tras el lanzamiento de su disco 'Revolution Radio'. Este año, vuelven a la carga dispuestos a reconquistar a toda una generación a través de su Hella Mega Tour, gira en la que compartirá escenario con Fall Out Boy y Weezer.



Imagine Dragons

La banda estadounidense de rock alternativo Imagine Dragons comenzaba su trayectoria en la ciudad de Las Vegas, cuando Dan Reynolds y el guitarrista Andrew Tolman, dos estudiantes de la Universidad Brigham Young deciden formar un grupo. 'Night Visions' se convertía en 2012 en el álbum debut de Imagine Dragons, y más tarde su sencillo 'It's Time' alcanzaba el puesto 18 en la lista Billboard Hot 100. Además, el vídeo fue nominado como Mejor Vídeo Rock en los MTV Video Music Awards de 2012.



A día de hoy, Imagine Dragons continúa cosechando éxitos a nivel mundial y se posiciona como una de las bandas más escuchadas en Spotify. Hace unos días, pudimos escuchar por primera vez 'Original Me', el nuevo tema de Yungblud en el que cuenta con la colaboración de Imagine Dragons. Además, la banda liderada por Dan Reynolds ha participado junto con Ryan Lewis y Justin Tranter en el nuevo proyecto de Ke$ha, 'High Road', un single con el que la cantante reaparece en el mundo de la música.



The 1975

Los chicos de The 1975 han confirmado su paso por las ciudades de Madrid y Barcelona durante la gira por Europa con la que presentarán su cuarto álbum de estudio 'Notes On A Conditional Form', que verá la luz el 21 de febrero de 2020 a través de Dirty Hit y Polydor Records. Las fechas elegidas son el 9 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 10 de marzo en el WiZink Center de Madrid.



The 1975 es una de las bandas más destacadas del indie rock. Su primer álbum, titulado con el nombre de la banda, alcanzó el primer puesto en la lista UK Album Chart. En 2016, su segundo disco 'I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It', fue nombrado Mejor Álbum del Año según Rolling Stones.

Liam Gallagher

2019 está siendo un año de éxitos para el pequeño de los Gallagher, y es que tras el lanzamiento de su carrera como solista dos años atrás, el ex vocalista de Oasis reaparece en la escena musical para presentar su segundo proyecto como solista 'Why Me? Why Not', un álbum que mantiene el sonido de Oasis con sencillos que ya nos adelantaba meses atrás, tales como 'Shockwave', 'The River' y 'One Of Us'. 'Why Me? Why Not' alcanzó en su primera semana el puesto más alto en las listas británicas y nos acerca de forma nostálgica a una de las bandas más destacadas del momento britpop.



Panic! At The Disco

Parece que los astros se han alineado para Panic! At The Disco, y es que este año la banda no ha dejado de sumar éxitos con sencillos como 'High Hopes', el single de 'Pray For The Wicked' que ha alcanzado el nº1 en las listas de Adult Pop Songs de esta época y aspira a convertirse en el éxito más conocido de la banda hasta el momento.

Del Panic! At The Disco que nacía en 2004, poco queda además de Brendon Urie. El grupo, compartido inicialmente con Ryan Ross y Spencer Smith, lanzó su álbum debut 'A Fever You Can't Sweat Out', popularizado por sencillos como la archiconocida 'I Write Sins Not Tragedies' o 'But It's Better If You Do'. Desde entonces, la banda de rock y pop alternativo ha ido creciendo en prestigio gracias a 'High Hopes', que llegaba este año a las principales cadenas de televisión y radio españolas. Su más reciente LP también presenta 'Hey Look Ma, I made It', 'Say Amen (Saturday Night)' o 'Dancing Is Not A Crime'. También ha colaborado con la cantante Taylor Swift en 'Me!', tema que igualmente se ha ganado la nominación en la categoría de "Mejor Vídeo".

Puedes votar a tus artistas favoritos en esta y muchas más categorías hasta el próximo 2 de noviembre a través de www.mtvema.com/vote. ¿Te lo vas a perder?