 GUÍA VAVEL: Premios MTV EMAs 2019: Mejor World Stage

oozaLos MTV WORLD STAGE, un premio que cada año adquiere más reconocimiento debido a que en él, se premia a las mejores actuaciones de los artistas en distintos festivales. Al igual que el premio MTV PUSH, fue creado en 2009, cuyo ganador fue Linkin Park por su actuación en el World Stage en Los Ángeles. Durante los últimos años la mayoría de ganadores han sido artistas nuevos que se han estrenado en festivales patrocinados o dirigidos por la propia MTV. De hecho, la ganadora del MTV WORLD STAGE del año pasado fue Alessia Cara por su actuación en el MTV Spotlight. Cantantes y grupos como Justin Bieber, Ed Sheeran y Tokio Hotel han sido galardonados con este premio, pero entre los nominados de los MTV EMA 2019 encontramos:

Bebe Rexha: Isla de Malta 2019

Bebe Rexha se ha caracterizado por aun siendo una de las nuevas revelaciones de los últimos años, haber llegado pisando fuerte y posicionándose de las primeras en las listas de éxitos de multitud de países. A pesar de que la actuación empezó con un fallo técnico, está comenzó dando todo su potencial con una de sus canciones más famosas “Me, Myself and I”, seguida de una canción que presentó el año pasado en los MTV EMA de Bilbao y que ha sido su trampolin este año “I´m a mess”. Tras esto siguió con canciones de su disco “All Your Fault”, intercalándolo con otros grandes éxitos como "Call Your Mine" (canción con The Chainsmokers que compite también en la categoría de Mejor Colaboración), "Take Me Home" e incluso sorprendiendo al público con “Monster”, una canción interpretada por Rihanna y Eminem pero coescrita por la propia Bebe Rexha. La noche terminó con “In the Name of Love”, canción que tiene con Martin Garrix, y “Mean to Be”.

Hailee Steinfeld: Isla de Malta 2018

No era la primera vez que Hailee Steinfeld se subia a un escenario tan grande debido a su larga carrera a pesar de tener solo 22 años. La californiana entró al escenario al ritmo de su famosa canción “Love myself” y acompañada de seis bailarines. Tras la fabulosa entrada la cantante hizo en solitario “Capital Letters”, canción que forma parte del repertorio de 50 sombras liberadas junto a Bloodpop. A un lado del escanrio “Most Girls” siguió la actuación acompañada de todo el público que coreaba la canción y dos bailarinas. Siguió la actuación con su éxito debut “Starving” y una coreografía perfectamente compenetrada además de un juego de luces. La cantante se despidió con “Let Me Go” canción que tiene junto a Alesso y que presenta ya más de medio millón de reproducciones en Spotify.

Muse. MTV EMA Bilbao 2018

Este concierto formó parte de la MTV MUSIC WEEK en Bilbao por los European Music Awards del año pasado. El estadio San Mamés recogió a los grupos Muse y Chrystal Fighters. Sonaron canciones míticas de la banda como “Plug in baby” y “Knights of Cydonia” con la que cerraron el show. La noche comenzó al ritmo de “Psycho”, que hizo que desde un momento los más fans de Muse lo dieran todo con la música. Tras esta lo siguió uno de los singles principales de su nuevo disco “Simulation Theory”, no hay tema que represente más a Muse que ese. Con él, siguieron con el nuevo disco: canciones como “Big Down” y “Trhought Contagion” sus temas con mensajes más políticos.

The 1975: Lollapalooza Paris Festival 2019

El megafestival Lollapalooza que recorre el mundo llegó a la capital francesa el 20 y 21 de julio de este año. Entre los invitados artistas como Martin Garrix, The Strokes y nuestros protagonistas: The 1975, quienes según MTV realizaron una de las mejores actuaciones merecedora de estar nominada a los MTV WORLD STAGE. La actuación empezó con “Give Yourself a Try”, el vocalista inglés Matt Healy lo dio todo como acostumbra en cada concierto. Más tarde “TOOTIMETOOTIMETOOTIME” empezó y el cantante bailó al ritmo de la música junto a dos bailarinas. Tras esta, "IT´S NOT LIVING (IF IT´S NOT WITH YOU)", canción de su disco “A Brief Inquiry into Online Relationships”. Tras un breve descanso Healy apareció sorprendiendo al público vestido con un gorro con orejas y una mochila para cantar “Sincerity is Scary”. La noche terminó con “I Like America & América Likes Me” y “Love It If We Made It” también del disco nombrado anteriormente. Para todo interesado, The 1975 vendrá a España 9 de marzo a Barcelona y el 10 de marzo a Madrid con su gira por Europa.

Twenty One Pilots: Lollapalooza Paris Festival 2019

Con luces y un coche en llamas en medio del escenario, Twenty One Pilots empezó su actuación en el Lollapalooza en Paris. Con las caras tapadas y motivando al público, la banda comenzó el concierto con “Jumpsuit” de su disco “Trench”. A este lo siguió un escenario con luces verdes y azules, neón por todas partes y “Morph” sonando mientras los cantantes disfrazados de esqueletos dejaban al público eufórico para pasar a: “Stressed Out”, coreada por el público, una canción que ha sido éxito en ventas durante mucho tiempo y lleva ya 1 billón de reproducciones en Spotify. Tras esto llega a un momento de climax donde el vocalista principal se sienta al piano a cantar “Trees” para a los minutos volver al humo y acabar al concierto con el cantante principal en una plataforma encima del público a golpe de tambor y al ritmo de la canción. Humo amarillo por todas partes que caracteriza al grupo y miles de luces y confeti finalizan el concierto.