Entrevista. Antonio José: “La música es el antídoto de todas las cosas que pasan por la mente y el alma de una persona"

Antonio José comenzó en la música hace ya 14 años. El chico de un pueblo de Córdoba que desde temprana edad supo lo que quería ser de mayor, lo que le inspiraba en su día a día: la música.

Esta aventura comenzó siendo el representante de España en Eurovisión Junior, quedándose a las puertas del triunfo. Unos años más tarde, decidió presentarse a La Voz y ahí tocó el oro. Fue proclamado como ganador de la edición de 2015 con Antonio Orozco como coach.

Antonio José es sinceridad, confianza y pasión por su trabajo; tres palabras que lo definen a la perfección.

Sinceridad porque explicaba la música, no como un trabajo sino como su compañera de vida, su musa, alguien de la que nunca se separaría, con ese cariño con el que se habla de un primer amor.

La confianza en sus ojos, en su mirada, transmite una tranquilidad admirable, mientras describe cómo ha sido para él componer “Antídoto”, viajando por múltiples ciudades y adquiriendo las ganas “de vivir” de cada uno de esos lugares.

Son 14 años en la música, que se dicen pronto, pero es un tiempo en el que se adquiere experiencia para dar pie y batalla a los sueños. Esto es algo que no solo muestra la gran pasión por lo que hace, demuestra que “quien algo quiere, algo consigue” y eso es lo que ha hecho Antonio José a lo largo de su vida: luchar por lo que quería ser.

Es un artista, que sin quererlo, te aporta todo lo necesario para hacer de una entrevista algo diferente; convirtiendo una batalla contra los nervios en un mar en calma.

Su quinto álbum es todo un “Antídoto” para él, un trabajo que según ha explicado es el más especial. Tuvimos la suerte de poder charlar con Antonio José el pasado martes en Sevilla con motivo de la promoción de su próximo disco, el cual estará a la venta el próximo 8 de noviembre.

Pregunta: Tu nuevo disco se titula Antídoto, ¿con qué palabra definirías este trabajo?

Respuesta: Yo es que creo que Antídoto es la palabra. La música es eso, es el antídoto de todas las cosas que pasan por la mente y por el alma de una persona y yo creo que no he encontrado mejor título para definir este trabajo.

P: ¿Qué diferencias encuentras entre el proceso de creación del primer disco con este último?

R: Muchísimas. Siento que he madurado bastante en cuanto a mis letras, a mi manera de interpretar, de ver la música, uno está constantemente aprendiendo.

Esta es una profesión en la que tienes la suerte de poder juntarte con gente profesional, muy buena en lo que hace, te aporta muchísimas cosas, ideas nuevas a tu sonido, a tu manera de transmitir, a la hora de ver la música; por eso intento nutrirme del talento de ellos. Siempre he sido muy fan de esa frase que dice “o aportas o apartas”; por eso siempre intento estar rodeado de aquellas personas que me hagan ser mejor, que me hagan crecer como ser humano. Durante todos estos años en la música he aprendido a eso, el saber diferenciar quién está desde el lado bueno o desde el lado malo y la verdad que todo lo que he aprendido en el proceso de producción de este disco son cosas positivas y me han sanado tanto en la mente como en el alma.

P: ¿Alguna experiencia en el estudio que haya hecho que Antídoto sea diferente?

R: Hombre, experiencias hay muchas, lo que no sé es si puedo contarlas (risas).

La verdad es que todos los discos y todos los proyectos están llenos de experiencias increíbles, pero este disco me ha llevado por muchas ciudades del mundo: L.A., Miami, Colombia, Argentina, España… Han sido experiencias únicas y muchas de ellas están metidas en estas canciones, porque de eso se trata, de vivir experiencias, de vivir tu vida día a día para luego poder contarlo.

P: ¿Por qué “Me equivocaré” como single promocional y no otra canción?

R: Sinceramente es como una canción transitoria a lo que he venido haciendo a lo largo de este tiempo, va muy de la mano de trabajos como “Tú me obligaste”, “Me haces falta”, “Solo dime”. Son temas que están del lado urbano pero sin olvidar ese pop de toda la vida y mi esencia. Soy andaluz y en mis canciones siempre intento reflejar eso.

P: Se suele decir que el lead single de un álbum marca el estilo de este, pero vemos claramente una diferencia entre el estilo de “Me equivocaré” y “Dile” ¿has tratado de seguir una única línea de composición o mezclas estilos libremente?

R: Mezclo los estilos libremente porque eso es lo que me caracteriza a mi: la versatilidad.

Trabajo para que mis discos no suenen igual ni mucho menos, quiero que tengan diferentes formas de disfrutarlos y este disco es muy personal por ese motivo; es muy diferente porque he tenido la suerte de poder volverme loco durante un año, de poder tener un lienzo enorme en el que poder dibujar lo que yo quería.

P: “Me equivocaré” y “Dile” son los “entrantes” con lso que presentas tu nuevo disco a tus fans, pero ¿qué canción del álbum es la que escucharías en bucle?

R: La verdad es que no me gusta escucharme, lo que pasa es que no me queda otra porque a veces se me olvidan las canciones y tengo que volver a retomarlas. (Risas)

No soy una persona que le guste escucharse ni verse en la televisión. Pero si hay alguna canción a la que tengo un especial cariño, a la que tengo como mi ojito derecho de este disco es “Se parece”. Es un tema muy especial para mi y cuando todo el mundo la escuche, sabrán por qué.

P: Después de más de 10 años en la música y teniendo en cuenta todo lo que has vivido, ¿hay alguna experiencia en algún concierto que recuerdes con cariño?

R: Mi carrera ha tenido muchas facetas y eso al fin y al cabo es la música; he tenido la suerte de poder experimentar en mi vida profesional. Estoy en el momento más bonito de mi carrera, todo lo que he vivido desde el minuto 1 ha sido increíble y le debo mucho a la vida por todo lo que me ha llevado a estar hoy donde estoy.

P: En 2005 te vimos por primera vez representando a España en Eurovisión Junior con la canción “Te traigo flores”, candidatura con la que te quedaste a las puertas de ganar. ¿Cómo recuerdas esta experiencia en este certamen?

R: Muy bonita. Tenía 10 años y lo veía todo como un juego, no era consciente todo lo que se me vendría encima años después.

Fue una etapa muy bonita de mi vida, la recuerdo con cariño, ella me enseñó muchísimo al cabo de los años. En ese momento, no eres consciente de lo que estás viviendo pero una vez que todo pasa y echas la vista atrás pasas a ser consciente de que aprendiste muchísimas cosas. No cabe duda alguna de que la volvería a repetir.

P: Después de 14 años sin tener a España entre los países candidatos de Eurovisión Junior, el próximo 24 de noviembre Melani será la que represente al país con “Marte”, canción con la que intentan concienciar al público sobre el cambio climático. ¿Qué opinas sobre esta candidatura?

R: No la conozco personalmente pero sé que estuvo en La Voz Kids; canta muy bonito, canta lírico. Que una niña sea la que lleve esta iniciativa me parece asombroso, es parte de las nuevas generaciones. Además el mensaje que intenta transmitir es el idóneo ahora mismo.

P: Después de vivir la experiencia eurovisiva, si tuvieras la oportunidad de ir como le ha pasado a Blas Cantó, ¿te plantearías intentarlo con una de tus canciones?

R: Eurovisión no está en mis planes ahora mismo, estoy muy centrado en mi carrera profesional pero en otro camino totalmente diferente. Sería todo un halago que pensaran en mi para representar a mi país, pero la verdad es que no me lo planteo, ni ahora ni a largo plazo.

P: Cuando te dicen, “Antonio José en más de 10 años en el panorama musical has conseguido 4 discos de platino, dos discos de oro, además de ser 9 semanas Nº1 en listas de venta oficiales, con continuos Nº1 en charts digitales y una interminable gira de más de 200 conciertos con más de 250 mil espectadores”, ¿qué es lo primero que piensas?

R: En seguir trabajando, todo lo que está hecho, hecho está y hay que seguir trabajando. A partir de ahí, hay que pensar en cómo reinventarse porque la música evoluciona por días y uno siempre tiene que estar alerta, siempre tiene que estar pensando en qué hacer mañana. Eso sí, lo único que me daría miedo en la vida sería el perder la capacidad de poder seguir creando, ahí sí que el miedo me atraparía.

P: “Ya lo sabes” es la canción con la que empezaste en esta gran aventura, ¿qué supone para ti esta canción? ¿Qué sientes al cantarla?

R: Es una canción muy especial de un gran amigo, como es Antonio Orozco. Yo ya la cantaba antes de La Voz, con mi guitarra, por los garitos, por todos los sitios que iba a tocar, y bueno, es un tema que ha despertado muchos sentimientos en mi.

P: Son muchas las canciones que te hemos visto cantar a lo largo de estos años de tus discos pero, de todos ellos, “El Viaje”, “Senti2”, “A un milímetro de ti y cada vez más cerca” y ahora “Antídoto”, ¿cuál dirías tú que es el disco por excelencia para ti?

R: Todos los discos son importantes porque todos tienen un mensaje diferente, pero quizás este es el más personal de mi carrera. Es el álbum que quería hacer, que llevo un año laborando, trabajando duro para poder encontrar el mensaje que yo quería transmitir. Ese es el motivo por el que “Antídoto” es el disco que reúne toda esa serie de características que lo hacen más especial, espero que todos esos sentimientos que he depositado pueda llegar a transmitirlos a todo el mundo.

P: Has viajado por muchísimas ciudades, has cantado con artistas como Antonio Orozco, Pablo López, Cepeda, Aitana, Karol G, entre otros muchos, has conseguido “sold out” en muchas de las fechas que tenías en tus conciertos. ¿Dirías que este Antonio José que tengo delante ha cambiado o sigue siendo el mismo que decidió presentarse a La Voz?

R: Sigo siendo el mismo, la fama cambia a quien quiere que le cambie. Al fin y al cabo, yo soy un artista que se sube al escenario y no convivo con eso las 24 horas del día; yo llego a mi casa y soy una persona y cuando subo al escenario soy el que tengo que hablar y defender mi trabajo, es decir, sé muy bien separar las dos personas que tiene un artista y aunque las dos estén siempre unidas y de la mano, intento ser siempre la misma persona en todos los sitios. Cambia quien quiere cambiar, es como todo en la vida.

P: ¿Con qué canción resumirías tu vida ahora mismo?

R: Una canción muy especial y que resumiría a la perfección esta etapa de vida sería, un tema propio, “Tengo un corazón”.

P: Y ya para terminar con una pequeña reflexión… después de todo lo que has vivido en los últimos años, ¿qué le dirías a ese pequeño Antonio José que quería meterse en el mundillo de la música?

R: Enhorabuena. Enhorabuena porque es lo que quería y con cariño, esfuerzo, dedicación y con la ayuda de mis padres, de la gente que me ha querido, de personas que han llegado después a mi vida, son los que me ayudan para seguir creciendo. Pero definitivamente que no se aleje de quien siempre ha sido y que siga siendo el que siempre fue y el que siempre deseará ser.