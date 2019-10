Selena Gómez reaparece con doble estreno

Selena Gómez se reestrena a lo grande. La artista, natural de Texas, ha sacado a la luz dos nuevas canciones de forma seguida después de meses de rumores sobre la llegada de su nueva música. Las canciones son totalmente diferentes, aunque las letras llevan al mismo mensaje, y están siendo aclamadas por la opinión pública.

Dos temas para abrir una nueva etapa

El pasado 22 de octubre Selena estrenó 'Lose You To Love Me'. La propia cantante pronunció la siguientes palabras tras el lanzamiento de este primer single: "esta canción está inspirada en muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último disco. Quiero que las personas sientan esperanza y sepan que saldrán del "otro lado" más fuertes y siendo la mejor versión de sí mismas”.

Se trata de una balada amarga donde la artista se abre en canal sobre sus sentimientos cuando afrontó su mediática ruptura con otra estrella musical, Justin Bieber. La letra es de las más sinceras y crudas que Selena jamás había compartido: "I gave my all and they all know it / Then you tore me down and now it's showing / In two months, you replaced us / Like it was easy / Made me think I deserved it". Así como el videoclip, donde la estadounidense aparece en primer plano durante todo el mismo, con un color en blanco y negro. El tema ha cosechado un estreno inmejorable, en menos de dos días acumula ya 35 millones de visualizaciones en YouTube y aspira a ser el #1 del Billboard Hot 100.

El miércoles por la noche Selena anunció otra sorpresa, se trataba de 'Look At Her Now', la cual describió como "un regalo para sus fans". Este tema es una completa antítesis de la anterior mencionada. En esta composición, viva y rítmica, Selena presume de cómo fue capaz de salir adelante pese a sus dificultades y problemas que afrontó, igual que en el anterior single, pero con otra visión y perspectiva: "Of course she was sad / But now she's glad she dodged a bullet / Took a few years to soak up the tears / But look at her now, watch her go". El video promocional, en el cual Selena es mostrada bailando en un escenario futurista de vivos colores con alegres vestimentas como una diva del pop, estuvo inspirado en las modas de la primera década del 2000, tal y como afirmó la propia artista en el programa de radio de Ryan Seacrest.

'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now' son la noche y el día respectivamente, por así decirlo. En el primero, la Selena más personal abre sus sentimientos con una letra directa y arrolladora mientras en el segundo deja constancia de la superación personal. Selena confirmó que ambas canciones se escribieron en 2017 pero ha decidirlo sacar ambas a la luz ahora.

2015, su estreno en solitario

Muchos conocemos a Selena desde su exitoso paso por Disney Channel hace ya más de 10 años. No obstante, dio un salto a la música, primero con el grupo The Scene y más tarde, en 2015, en solitario por primera vez. Su album debut 'Revival' (octubre de 2015) fue todo un éxito, con temas que llegaron a lo más alto de la listas de ventas y de streaming, como 'Kill Em' With Kidness', 'Same Old Love' o 'Hands To Myself'. Así, Selena se consolidaba como una artista top de la industria musical.

Selena para su album 'Revival' // Fuente: Interscope Records

Seguidamente, la cantante anunció una gran gira mundial para promocionar tal triunfante album, el 'Revival World Tour', que, no obstante, por el empeoramiento de la enfermedad que públicamente afirmó que padecía, lupus, y por sus problemas personales, tuvo que cancelar. Tras tales acontecimientos, su carrera en solitario se paralizó por completo.

Cuatro años de exitosas colaboraciones

Desde que Selena aparcara su estrenada andadura en solitario para recuperarse de su incurable padecencia hasta fecha desconocida, la artista no se ha mantenido en la sombra durante este largo periodo y ha colaborado en auténticos temazos. Desde 'It Ain't Me' (en 2017 con Kygo), a 'Wolves' (en 2017 con The Chainsmokers) o la arrasadora 'Taki Taki' (en 2018 con Ozuna, DJ Snake y Cardi B), siendo esta última una de las más reproducidas del pasado año.

Tampoco han faltado sus pausadas aportaciones personales. Para 2 temporadas de la serie de Netflix '13 Reasons Why' (de la cual es además productora), compuso dos temas, 'Only You' y 'Back To You'. También, en 2017, lanzó dos canciones acompañadas de artísticos y originales videoclips, se trata de 'Fetish' y ' 'Bad Liar', que, aunque levantaron razonables rumores sobre su vuelta al ruedo en la música solitaria, se quedaron en dos simples lanzamientos por separado.

A la espera de SG2

'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now', son, sin duda alguna, una forma de superación para Selena Gomez. No obstante, la artista no califica a estos flamantes temas como los mejores y afirma que lo mejor está aun por llegar. Así, la cantante de 27 años compartía en el programa de Ryan Seacrest que su segundo disco está en camino: "Han pasado cuatro años desde que comencé a trabajar en este álbum y ahora es el momento perfecto porque iba a lanzarlo hace dos años y ninguna de las palabras que estoy compartiendo ahora habría tenido sentido".

Todavía no se conocen noticias o posibles nombres para el segundo trabajo de estudio de la aclamada Selena Gomez, pero, lo que está claro, es que queda otro largo camino de éxitos para esta cantante que ha pasado por sus peores momentos en los últimos años.