Los Ilegales llegan este sábado a la Sala The One de Alicante

La Sala The One demuestra su apertura de estilos en su programación musical en esta nueva temporada. Después de vivir un sábado inolvidable con la actuación de Fernandocosta, este sábado 26 de octubre llega el turno para el mejor rock nacional de la mano de Los Ilegales llegan a la Sala The One con su “Rebelión Tour” que promete no dejar a nadie indiferente en un concierto tan especial como esperado.

Su álbum “Rebelión, publicado a principios de 2018, es el decimoséptimo trabajo de estudio de la legendaria banda asturiana. Una de las formaciones más legendarias del rock y el punk en España

tal y como muestra sus más de 30 años de trayectoria musical. Un recorrido en la escena nacional que le ha permitido ganarse mucho público y adeptos que en este sábado no van a querer perderse en la provincia un concierto marcado en rojo en el calendario de conciertos.

Es la primera vez que visitan Alicante como tal y las reseñas nos apuntan a que viviremos una gran noche. Pistas como sus actuaciones en el Marearock Festival, el Kalikenyo Rock o el legendario Vive Latino solo hacen que confirmar nuestra apuesta.

Los roqueros harán disfrutar con grandes temas como "Si no luchas te matas", "Mi amigo Omar" o "Tatuje invisible" serán algunos

de los temas con los que Jorge, Willy, Jaime y Mike nos harán darlo

todo este sábado en la Sala The One. Las últimas entradas están disponibles para vivir esta experencia de rock en la provincia de Alicante.