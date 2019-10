El remix de 'Good as Hell' une las voces de Lizzo y Ariana Grande

El deseo de Lizzo por unir fuerzas con Ariana Grande se ha hecho realidad en el remix de 'Good as Hell', tema que forma parte de su primer EP "Coconut Oil", publicado en 2016. Se trata de un enérgico tema en el que se habla de la importancia de quererse a una misma. La rapera siempre acaba haciéndole un guiño al autoempoderamiento, y en esta ocasión Ariana ha querido juntarse con ella para darle otro toque al tema. El remix, al igual que el sencillo original, ha sido producido por Ricky Reed, productor y coescritor de su exitoso 'Juice' (estuvo 20 semanas en el top 40 de Reino Unido).

Lizzo ha sido una de las sensaciones de este año con su último y tercer disco de estudio "Cuz I Love You" (2019), es verdad que sin mucha incidencia en las listas españolas, pero sí en Estados Unidos o Reino Unido. Para quienes no la conozcan, es una clara abanderada del body positive, por lo que no se esconde de mostrar su cuerpo y hacer hincapié en la aceptación personal.

Mientras tanto, Ariana ha estado trabajando en la banda sonora de la película "Los ángeles de Charlie", que verá la luz el próximo tres de noviembre. La cantante aparecerá en cinco canciones incluyendo, la ya publicada 'Don’t Call Me Angel', junto a Lana del Rey y Miley Cyrus, u otra junto a Nicki Minaj y Normani. Cabe recordar que el nueve de noviembre se embarcará en el último tramo de su gira "Sweetener World Tour", con la que no ha pasado por España. La propia Ari ha alimentado los rumores acerca de un posible "live álbum" con las canciones del tour.

so .... i got a bunch of my live vocals from tour on my laptop thanks to johnny and toby 💻 about to start comping thru and picking my favorite adlibs / performance moments on this flight ... just in case u want a live album one day 🎙🌪 ☁️ pic.twitter.com/F3qcEBVBLE