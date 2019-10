"Orphans" y "Arabesque": doble single para inaugurar la nueva era de Coldplay

Coldplay ha despertado de su descanso con más fuerza que nunca.

El grupo británico ha vuelto de su retiro tras la era de A Head Full Of Dreams. Han sido sigilosos. En menos de una semana, han ido filtrando en pequeñas dosis diferentes pistas del que ya es su octavo álbum de estudio. Everyday Life nacerá el próximo 22 de noviembre con una gran novedad: dos discos en uno.

Everyday Life estará compuesto por 16 canciones que se dividen en dos partes iguales: La primera es sunrise, y la segunda sunset, los dos símbolos del logo de esta etapa; la luna y el sol. Se rumoreaba que Coldplay iba a sacar dos álbumes: uno en noviembre y otro a principios de 2020, pero se ve que se han decantado por este experimento.

Las pequeñas dosis filtradas

Coldplay encendía las alarmas en el mundo de la música hacía diez días.

Ya habían surgido rumores de que el grupo liderado por Chris Martin había estado este verano grabando canciones, y a principios de octubre, saltaba la primera alarma al salir un documento que demostraba que los británicos habían registrado nuevas canciones.

Sin embargo, la primera pequeña bomba saltó en Sao Paulo.

Un enorme cartel en una estación de metro de Sao Paulo, mostraba la que hoy se conoce como la portada de Everyday Life. Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, vestidos como músicos de principios de siglo, mirando al horizonte serios en un posado de foto antigua. Este mismo cartel apareció días después en los Cines de Callao de Madrid, despertando aún más la intriga. Sobre todo por el único letrero que tenía en su interior: "November 22, 1919". La fecha de publicación ya estaba revelada.

Los rumores de que Coldplay volvía con doble ración de música se confirmaron hace apenas tres días, cuando la página oficial de información sobre Coldplay, @coldplayinghq, confirmaba que el grupo acababa de cambiarse el logo de sus cuentas y que una fan había recibido una carta que días más tarde publicaría el grupo:

"Queridos amigos,

Mi escritura no es muy buena, lo siento.

Nosotros esperamos que, dónde quiera que estéis, estéis bien. En los últimos 100 años o más o menos, hemos estado trabajando en una cosa llamada Everyday Life.

En las informaciones clasificadas quizás escribas doble álbum para vender, un cuidadoso propietario.

Una mitad se llama "sunrise" y la otra "sunset". Sale el próximo 22 de noviembre. Es un poco sobre cómo nos sentimos sobre las cosas.

Os mandamos mucho amor desde la hibernación

Chris, Johnny, guy y Will Champion."

Tras las pequeñas dosis de cartas, en Amazon Italia y Amazon Canadá aparecieron filtraciones del disco: la portada y parte del tracklist, que por esas fechas aún estaba por completar. Días más tarde, los chicos desvelarían el tracklist de Everyday Life en un anuncio de un periódico británico:

📀¡Ya están los dos primeros singles de "Everyday Life" de Coldplay!📀

Además, tenemos ya el tracklist del disco doble entero. pic.twitter.com/cYwzmI2nx8 — The Following Track (@FollowingTrack) October 25, 2019

Horas después de esa última filtración, el grupo publicaba en sus redes sociales la carta que había enviado días antes, y en su web oficial una cuenta atrás que terminaba este pasado jueves con la publicación de dos temas nuevos: Arabesque y Orphans.

Arabesque

Pertenece a la primera parte, a Sunrise. Por el título, podría recordar al Arabesque del Debussy, pero, nada tiene que ver con la obra del compositor de finales del XIX.

Es quizás uno de los temas más transgresores que ha tenido el grupo en los últimos años. Con trompetas y un sonido de fondo con aires orientales, la canción tiene como diferentes partes musicales que crean el tema completo. Es un poco el Bohemian Raphsody particular de Coldplay. Un popurrí de sonidos que pueden tanto descolocar como impresionar.

Se pasa de sonidos jazz a sonidos más tecnos, complementándolo con el toque emocionante de la marca de Coldplay. Además de la mezcla de letra en dos idiomas: el inglés natal del grupo con unas frases en francés del artista Stromae que canta Martin, como especifica @coldplayinghq en sus redes sociales.

"Music is the weapon of the future", dice la voz en off de Chris Martin en una parte de la canción. Sencillamente, un tema muy diferente al que el grupo ha tenido acostumbrados a sus fans.

Orphans

Perteneciente a la segunda parte del disco, sunset, el grupo ha decidido sacar este tema como complemento del otro para no "asustar" a sus fans con el cambio de sonido en el primer tema.

Tiene influencias de sus comienzos, de los discos como A Rush of Blood to the Head o Viva La Vida, siguiendo el estilo de temas como Strawberry Swing o Lovers in Japan, pero, sin duda, también tiene influencias de los últimos discos. Suena a la energía y frescura de Mylo Xyloto, a temas de su interior como Charlie Brown o Everyteardrop is a waterfall, y también suena a la alegría y el colorido de su última etapa con A Head full of Dreams.

Orphans suena sin duda alguna a Coldplay

Este viernes, el grupo ha publicado el primer videoclip de esta etapa titulada Everyday Life. Un vídeo que tira de la sencillez y del buen rollismo de Coldplay para interpretar Orphans. El vídeo presenta a un Martin sobre unas escaleras pegado a su guitarra, para luego ir introduciendo al resto del equipo.

El grupo ha bajado en intensidad de colores en esta nueva etapa, pero sigue siendo animada y colorida en vestuario y escenografía, como A Head Full of Dreams o Mylo Xyloto.

Esta última semana ha sido toda una revolución. Coldplay ha despertado de su hibernación, y se ha anunciado en pequeñas dosis que han estallado en un álbum doble con doble single en el mercado. Las fechas de la gira estarán al caer, pero, mientras, hay que mantenerse en estado de aviso, porque nunca se sabe qué más sorpresas traen Martin, Berryman, Champion y Buckland, para sus fans.

Por lo pronto, el próximo 22 de noviembre Everyday Life saldrá a la calle.

Coldplay ha vuelto a la magia. Coldplay ha vuelto a la música.