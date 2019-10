Festival de Cine de Sevilla 2019. Revoluciones Permanentes

Un año más vuelve el Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que durante una semana la ciudad se llena de ocio, y sobre todo de mucho cine a través de las películas más originales y sorprendentes, no sólo de España, si no de toda Europa, con autores como Benito Zambrano (La voz dormida), o José Luis Guerin, lo que hace que el festival se llene de prestigio y talento. Cada año hay más expectación sobre los títulos que destacarán durante la fiesta cinematográfica, el nivel cada vez es más alto, y la impaciencia por descubrir los nuevos nombres que prometen futuras historias es mayor, por lo que la semana del ocho al 16 de noviembre se espera llena de entusiasmo.

La sección Revoluciones Permanentes, un término surgido de la evolución de lo que antiguamente se conocía como Resistencias, se centra en aquellas películas españolas que ante todo, van más allá de una mera producción, donde el objetivo es la reflexión y la búsqueda de lo innovador, dejando atrás lo canónico a lo que se está acostumbrados a ver. El cine de Revoluciones Permanentes busca mezclar historias originales con cine experimental y libre, donde se dan a conocer nuevos directores y actores, pero, sobre todo, tramas nuevas e impactantes.

A continuación, se comentarán cuatro películas de esta categoría que más han llamado la atención.

1.-Violeta no coge el ascensor

Violeta no coge el ascensor, de origen español, es una producción de la directora Mamen Díaz, que se estrena en la profesión con esta ópera prima que cuenta la historia de Violeta, una chica que como la mayoría de los jóvenes de hoy en día, se encuentra en un mar de dudas sobre las decisiones que tiene que tomar sobre su vida, en un mundo donde las posibilidades y las oportunidades, cada vez más difíciles de agarrar, se multiplican por segundo. Con una naturalidad y frescura envolvente, esta película se presenta como una de las producciones más atractivas de la sección. Cuenta con la actriz Violeta Rodríguez, quien ha coescrito la película junto a la directora, y los hermanos Aixa y Julián Villagrán.

2.-La reina de los lagartos

Los directores catalanes Burnin'Percebes (Fernando Martínez y Juan González), llevan ya ocho años creando historias de entretenimiento, ya que, aunque empezaron realizando cortometrajes ("El secreto de Víctor" o "Vet aquí un gat"), también pueden presumir de ser los creadores de la serie Ventura Time, con la que ganaron el premio a mejor webserie de animación en los festivales de Carballo Interplay y el festival de Girona. Más tarde, en 2014, estrenaron Searching for Meritxell, su primera película cómica, y ahora, cinco años después, vuelven de nuevo con más fuerza con La reina de los lagartos.

La reina de los lagartos está protagonizada por Bruna Cusí (Verano 1993), la ganadora del Goya a mejor actriz revelación en 2018, y Javier Botet, que ha trabajado en películas como IT o Mama, convirtiéndose así en uno de los actores más internacionales. El reparto sin duda le da calidad a la producción, pero no se puede dejar atrás la trama, que se puede considerar como una de las más originales de la sección, ya que cuenta la historia de Berta, que, tras vivir un amor veraniego con Javi, se ve obligada a replantearse alargar la relación, ya que la nave que tiene que recoger al peculiar joven no llega.

3.- Cemetery

Cemetery es una producción internacional dirigida por Carlos Casas que se ha llevado a cabo en cuatro países: Francia, Reino Unido, Polonia y Uzbekistán. Casas, que es conocido por ser un cineasta y artista visual español, pero también ha escrito una gran variedad de libros, como Solitude at the end of the world o Aral: fishing in an invisible sea. Siempre con una íntima relación con la naturaleza, tratándola de manera cruda y al mismo tiempo delicada, presenta Cemetery, una de sus mejores creaciones audiovisuales.

Cemetery es un documental que se podría definir como experiencia sensorial comprendido por cuatro capítulos que tratan sobre uno de los lugares más misteriosos del mundo: los cementerios de elefantes. El director cuida con mimo la imagen del elefante, proporcionando bellas imágenes sobre sus pieles, sus cuerpos o costumbres, tratando de que se pueda ver el día a día de estas criaturas como lo que deben ser: animales salvajes y libres. Sin embargo, parte de esa rutina también esconde una cruda realidad, la de ser víctimas de las armas de los cazadores furtivos. La trama envuelve una persecución entre el hombre y la naturaleza, entre la libertad y la prisión, la vida y la muerte. Sin duda, una de las producciones más interesantes del festival.

4.-This film is about me

La ópera prima del director Alexis Delgado llega como un documental lleno de intriga y misterio en la sección Revoluciones Permanentes, cuya trama, basada en una historia real, cuenta la historia de Renata, una mujer que cumple condena en la cárcel tras haber matado a su vecino. Tal y como cuenta su director, se puede interpretar la película como: "El deseo de vivir en la imaginación y en la poesía, que sobre la dura y triste realidad." Está protagonizada por la propia Renata Felicitas-Soskey, lo que hace que la historia sea aún más atractiva.