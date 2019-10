Green Day tocará en Madrid el 30 de octubre de 2019

Hace unos días el grupo norteamericano anunciaba de sorpresa y pillando desprevenidos a todos sus fans que darán un concierto en la sala La Riviera de Madrid, con capacidad para 2.500 personas, el próximo miércoles 30 de octubre de 2019. Aprovechando su visita a nuestro país para los premios MTV EMAS que tendrán lugar el fin de semana en Sevilla, Green Day no ha dejado pasar la oportunidad de un directo íntimo para sus seguidores españoles en la capital.

Surprise, Madrid!! We're playing a show at La Riviera on 30/10 before the @MTVEMA 😎 Limited tix available in the pre-sale starting TMRW (24/10) @ 9am - sign up to our mailing list by 8p tonight to get the code: https://t.co/kajLHqYKVu



General on sale is Friday (25/10) @ 9am. pic.twitter.com/l5VDdJKcbt