Festival de Cine de Sevilla 2019. Sección Nuevas Olas - No ficción

Las películas son vestigios del pasado, valiosas cápsulas del tiempo, el diario artístico y romántico del pueblo que se refleja a través de una lente. Pero al mismo tiempo son una grabadora del presente, en su actualidad más reciente, anales de lo que acontece, como lo son de indicios del futuro.

Todas las películas de la sección de Nuevas Olas forman parte de este cometido de construcción y consolidación de una sociedad que busca encontrar una guía, que urge aprender de sus desaciertos del pasado para saber cómo encaminar su futuro.

Obras de cineastas clásicos en el género, como Alain Cavalier, Éric Baudelaire, Lech Kowalski y Sergei Loznitsa, se suman a los nuevos talentos de Alejandro Salgado y Oskar Alegria para aportar nuevas e interesantes perspectivas en lo que tradicionalmente se llamaba cine documental.

Vamos a destacar alguna de las películas que más expectación han generado:

1. Un film dramatique

¿Qué estamos haciendo entre todos? Es la reflexión que nace entre los alumnos del Instituto Dora Maar, en el suburbio parisino de Saint-Denis cuando Éric Baudelaire les ofrece ser su tutor durante cuatro años para entender cuál es el proceso y el motivo de la elaboración de películas.

El resultado es una interesante reflexión sobre qué es el cine, desde una ingenua y aguda perspectiva que combina pequeñas historias, retratos íntimos, teatrillos e intensas y profundas observaciones sociales.

Cada uno de estos únicos niños son co-autores de un largometraje sobrecogedor y entrañable que mueve a la introspección, una tendencia frecuente en la filmografía de este joven cineasta y artista visual que ha circulado anteriormente por festivales como los de Locano, Toronto, Nueva York, FID Marseille y Rotterdam. Otras obras destacables de Baudelaire son Also Known As Jihadi (2017), Letters to Max (2014), The Ugly One (2013) y The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years Without Images (2011).

2. The mafia is no longer what it used to be

La película, de Franco Maresco, retrata el impacto de la Cosa Nostra en la Sicilia y el Palermo actuales, se trata de una visión satírica y dura que no atenta a contemplaciones, se podría casi calificar de crítica; es una obra que se zafa del típico ideal de los valores sicilianos para centrarse en la masacre y en la huella de sangre que dejó la mafia en el recuerdo popular. Un recuerdo que queda sepultado por el secreto, pues sus habitantes siguen rehusando hablar de la mafia condicionados por la “omertá”, la ley del silencio.

Esta historia se nos plantea desde dos puntos de vista; el primero de la gran fotógrafa Letizia Battaglia, que capturó durante años los delitos de la mafia; el segundo corre a cargo de Ciccio Mira, el organizador de bailes en conmemoración de las víctimas de estas transgresiones a la justicia.

De hecho, el rodaje del documental se produjo en 2017, que coincide con el 25 aniversario del asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, iconos de la lucha contra la mafia.

Esta historia siciliana ha sido seleccionada para competir por el León de Oro en el 76º Festival Internacional de Cine de Venecia, y no es de extrañar pues como opina el director de la Mostra, Alberto Barbera, con esta cinta Maresco demuestra su “cinismo, su capacidad de provocar, sus desesperación y su visión desencantada y extrema, incluso más pesimista de lo habitual”.

Otras obras de este director son Belluscone. Una storia siciliana (2014), Lo zio di Brooklyn (1995) and Il ritorno di Cagliostro (2003).

3. Barzaj

El cineasta sevillano, Alejandro Gonzalez Salgado, nos sorprende con un documental emotivo, que cuenta la cruda realidad que tienen que experimentar unos menores que vagan sin rumbo por las calles de Melilla. Es la impactante pero auténtica verdad de los MENA, los menores extranjeros no acompañados, un colectivo vulnerable que están solos y expuestos a un grave riesgo de exclusión y de desamparo.

De hecho, “Barzaj”, según el Corán, es el estado intermedio en el que el alma del difunto permanece en una especie de sueño entre el día de su muerte y el de Yawm al-Qiyama, el Juicio Final.

En definitiva, es una película prometedora, que encamina la carrera del autor hacia las vanguardias expresivas y la crítica social desde una perspectiva conmovedora que conecta con la historia más reciente de nuestro país. Salgado también es conocido por dirigir y guionizar otras obras como Final de Trayecto, About to Andalucía, o Entre pañuelos y sueños. Recibiendo por este último varios premios nacionales e internacionales como el Premio INJUVE relativo a Artes visuales o el III Premio Europeo de cine CICUS-SEFF. Actualmente además prepara el cortometraje documental El desorden de los sentidos.

4. State Funeral

“Grandioso, terrorífico y grotesco”, son las palabras que utiliza el director de este filme, Sergei Loznitsa, para describir el funeral del dictador soviético Joseph Stalin. La intención del cineasta es crear una experiencia inmersiva en el caos y el terror que se experimentó en esos cuatro días que trascurrieron desde el anuncio de la muerte de Stalin hasta su funeral en la Plaza Roja.

La pregunta del documental gira entorno al motivo de tristeza de la población rusa cuando, como nos recuerdan los créditos finales, Stalin, uno de los dictadores más sangrientos de la historia moderna, fue el causante de más de 27 millones de asesinatos y 15 millones de muertos de hambre en Rusia. ¿Qué es lo que esconden las lagrimas de cocodrilo de una población herida que mantiene una gigantesca ceremonia fúnebre durante cuatro días en todo el país?

Para la elaboración del documental, el director ucraniano ha recurrido a los más de 100 rollos de material que se encontraban en el archivo estatal ruso. Estos incluían imágenes del evento tanto en Berlín, Varsovia y Praga, así como otras de las principales ciudades soviéticas.

State Funeral es la pieza final que culmina el ciclo de documentales del autor, basados en el montaje de imágenes de archivo. En orden la serie está compuesta por: Bloqueo (Blokada), Mal de archivo (Revue), El último imperio (The Event) y The Trial.

Otras obras dramáticas de Loznita son Donbass (2018) o A Gentle Creature (2017).