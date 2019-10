Dua Lipa desvela que actuará en los premios MTV EMA 2019

El lanzamiento del próximo single de Dua Lipa es inminente. Ella misma ha querido avanzar a sus fans que va a estar en la gala de los premios MTV EMA 2019, los cuales este año se celebran en Sevilla el día 3 de noviembre. Por lo tanto, casi seguro que podremos escuchar en directo su próximo sencillo 'Don't Start Now' que sale a la venta este mismo viernes 1 de noviembre.

4 DAYS TILL #DontStartNow !!!! And i’m so excited to announce that I will be performing at the @mtvema ‘s this 3rd of November!!! See you in Seville my angels... this is gonna be a fun one 💛‼️💛‼️ pic.twitter.com/7KioOQ4A8x