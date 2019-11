Cuatro años después de la publicación de su último álbum de estudio –Revival–, tras haber lanzado varios sencillos como "It Ain't Me", "Bad Liar", "Fetish", "Wolves", "Taki Taki"–junto a Ozuna y Cardy B– o "I Can't Get Enough" –en colaboración con Tainy y J Balvin–; y haber puesto voz a canciones como "Back to You" de la serie 13 Reasons Why (de la que fue productora ejecutiva), Selena Gómez ha sorprendido a su público con "Lose You to Love Me" y "Look at Her Now".

La cantante hizo público en sus redes sociales que publicaría “Lose You to Love Me” el día 23 de octubre y que, al día siguiente, llegaría otro tema ("Look at Her Now") que “va de la mano” –según sus palabras– con el primero debido a su significado.

I needed to lose you to love me. 10.23. https://t.co/ivNw3pCo32 pic.twitter.com/HTUHxB3FBF — Selena Gomez (@selenagomez) October 18, 2019

Selena Gómez declaró que compuso ambas canciones hace más de un año, pero que fue incapaz de publicarlas debido a cómo se sentía (me tomó bastante tiempo superarlo, decía en una entrevista junto al presentador Ryan Seacreast).

Sin embargo, actualmente se siente con ganas de mostrar, poco a poco, todo el esfuerzo que ha volcado en la elaboración del que será su tercer álbum, del que ha dicho que “estos dos singles la representan a ella cerrando un capítulo de su vida con una hermosa cinta, pero que el resto del disco es ella ahora mismo, y que prefiere guardarlo para más adelante”.

En cuanto “Lose You to Love Me”, cabe destacar que la cantante afirmó que la letra de la canción va dirigida al cantante canadiense Justin Bieber –quien fuera su pareja en el pasado– y a las secuelas que le dejó que su relación finalizara de la manera en que lo hizo.

I needed to hate you to love me [...] I needed to lose you to love me ("Necesité odiarte para quererme [...] Necesité perderte para quererme")

La dulce balada cuenta con casi 100 millones de visualizaciones en YouTube y más de 65 millones de reproducciones en Spotify en cuestión de una semana, reflejo del calor y el cariño de los fans de Gómez.

Por su parte, “Look at Her Now” fue lanzada –según Gómez– como un regalo especial para sus seguidores. No podríamos definirla como un único género, sino como una mezcla: pop, dance, electropop y dance–pop.

Pese a haber sido lanzada hace una semana, ya se ha posicionado en el número 3 de la “Bubbling Under Hot 100 Singles”, de la revista Billboard.

Nuevamente, la cantante hace referencia a su ex –Justin Bieber–, y a cómo finalizaron su relación y él “encontró amores diferente”.

Of course she was sad But now she's glad she dodged a bullet Took a few years to soak up the tears But look at her now, watch her go ("Claro que estuvo triste, pero ahora está feliz de haber esquivado esa bala. Le llevó años secarse las lágrimas, pero mírala ahora, mira cómo va").

La publicación de ambos sencillos ha supuesto la vuelta de Selena Gómez a la industria, lo que ha dejado boquiabiertos a todos sus fans, que esperan ansiosos la fecha de publicación de su tercer álbum de estudio que, se estima, salga a la luz a principios de 2020.